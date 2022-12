Die Gelbe Karte nahm Emiliano Martinez gerne in Kauf. Bild: www.imago-images.de

Unsportlich oder genial? Die Psychospielchen des Emiliano Martinez

Argentiniens Torwart Emiliano Martinez wurde bei dieser WM mit drei gehaltenen Penaltys gegen die Niederlande und Argentinien zum Nationalhelden. Mit seinem Verhalten gegenüber den Penaltyschützen geht er dabei gerne auch mal über die Grenze des Erlaubten hinaus.

Argentinien wurde am vergangenen Sonntag nach einer hoch spannenden Partie gegen Frankreich (4:2 n. P.) nach 1978 und 1986 zum dritten Mal Fussball-Weltmeister. Im Penaltyschiessen wurde vor allem ein Mann zum Helden einer ganzen Nation: Emiliano Martinez.

Der Goalie von Aston Villa sorgte kurz vor Ende der Verlängerung mit einem sensationellen Reflex gegen Randal Kolo Muani überhaupt erst dafür, dass die Partie ins Elfmeterschiessen ging. Ansonsten wäre alles womöglich ganz anders gekommen.

Mit seiner Parade gegen Kolo Muani rettete Martinez Argentinien überhaupt ins Penaltyschiessen. Bild: www.imago-images.de

Denn die Parade gegen den französischen Stürmer war erst der siebte Schuss, den Martinez im Verlauf des Turniers abwehrte. Seine Quote von lediglich knapp 47 Prozent abgewehrter Schüsse ist für einen Torhüter des Turniers eher tief. Doch in den entscheidenden Momenten war er für sein Team da.

Vor allem wegen seiner Paraden im Penaltyschiessen im Viertelfinal gegen die Niederlande und im Final gegen Frankreich wird er mit dem Goldenen Handschuh ausgezeichnet worden sein.

Martinez zeigte bereits letztes Jahr an der Copa America beim Shootout gegen Kolumbien, dass er mit allen Wassern gewaschen ist. Mit dem im Fussball nicht unüblichen «Trash-Talk» brachte er die kolumbianischen Schützen aus dem Konzept. Er parierte drei Penaltys und sorgte so für den Final-Einzug seines Teams.

Martinez beim Elfmeterschiessen im Halbfinal der Copa America. Video: YouTube/nasdaq

Auch bei der WM zeigte Martinez gleich, dass er ein absoluter Penaltykiller ist. Im Viertelfinal gegen die Niederlande hielt er sowohl den Penalty von Virgil van Dijk, als auch den von Steven Berghuis.

Martinez Paraden gegen Argentinien im Viertelfinal. Video: YouTube/FIFA

Im Final gegen die Franzosen trieb Martinez seine Psychospielchen dann auf die Spitze, wie Fussballpsychologe Geir Jordet zeigt. So sagt dieser, dass Martinez bereits zu Beginn versucht, in die Psyche der Gegenspieler einzudringen. Dem gegnerischen Goalie Hugo Lloris und dem ersten Schützen Kylian Mbappé reichte er die Hand. Dies verleite das Gegenüber dazu, unvorsichtig zu werden und mache sie anfälliger für spätere Angriffe. «Das ist Teil seiner Strategie», schreibt Jordet.

Gegen Mbappé hatte er damit jedoch auch bei dessen insgesamt dritten Penalty keinen Erfolg. Der Flügelstürmer von Paris-Saint-Germain verwandelte alle seine Elfmeter sicher.

Beim zweiten und dritten französischen Schützen zeigten Martinez' Methoden dann aber ihre Wirkung. Bei Kingsley Coman pochte der Goalie darauf, dass der Schiedsrichter die Position des Balls noch einmal kontrolliert, obwohl diese korrekt war. Der Franzose liess sich vom 1,95 Meter grossen Keeper aus der Ruhe bringen und scheiterte an ihm. Der Jubel beim Keeper, der sonst in der Premier League spielt, war für einen Goalie untypisch gross. Auch das sei eine seiner Taktiken, meint Jordet. So würden Untersuchungen zeigen, dass intensive Jubelgesten die Mitspieler positiv und Gegenspieler negativ beeinflussen würden, weil sie Überlegenheit und Dominanz ausstrahlen.

Vor dem Penalty von Aurélien Tchouaméni ging Martinez dann noch einen Schritt weiter. Der Goalie nahm sich den Ball und nahm sich lange Zeit. Dann warf er den Ball weg, was eigentlich eine Gelbe Karte hätte nach sich ziehen müssen. Der junge Mittelfeldspieler von Real Madrid musste den Ball dann erst holen und setzte seinen Schuss aus elf Metern dann neben das Tor. So war Argentinien nun deutlich im Vorteil.

Das gesamte Penaltyschiessen mit der Szene vor Tchouaménis Versuch ab 2:30. Video: YouTube/Make a Smile

Vor dem vierten und letzten Schützen der Franzosen, Kolo Muani, hatte auch der Unparteiische genug von Martinez' ständigen Provokationen und verwarnte ihn. Der Spieler von Eintracht Frankfurt verwandelte daraufhin seinen Penalty auch souverän. Doch weil Gonzalo Montiel ebenfalls die Ruhe bewahrte, war es für die Franzosen bereits zu spät.

Witzig oder Unsportliche? Emiliano Martinez hat seine ganz eigene Art sich zu freuen. Bild: www.imago-images.de

Die Psychospielchen von Emiliano Martinez scheinen also definitiv Wirkung zu tragen. Somit ist also davon auszugehen, dass er auch bei zukünftigen Duellen vom Punkt wieder zu seiner Taktik greifen wird.