Gemäss dem Kicker ist Gregor Kobel der beste Torhüter der Bundesliga. Bild: keystone

Grosse Ehre für Gregor Kobel: Nati-Goalie zum besten der Bundesliga gewählt

Grosse Ehre für Gregor Kobel: Der Schweizer Nationaltorhüter wurde vom «Kicker» nach der Hinrunde zum besten Schlussmann der Bundesliga gewählt.

Jeweils nach Hin- und Rückrunde wählt das Fussballfachmagazin Kicker bei jeder Position die besten Spieler der Bundesliga. Bereits von 2022 bis 2024 wurde jeweils Gregor Kobel zum besten Schlussmann der höchsten deutschen Liga gewählt. Nach einer «blitzsauberen Hinrunde» ist der Schweizer wieder zurück auf dem Goalie-Thron der Bundesliga.

Die Rangliste wird jeweils in drei Kategorien («Weltklasse», «Internationale Klasse» und «Nationale Klasse») eingeteilt. Von den Bundesliga-Torhütern schafften es nach der Hinrunde insgesamt neun in das Klassement. Neben Kobel haben es auch noch Peter Gulacsi und Oliver Baumann in die «Internationale Klasse» geschafft.

Der Schweizer zeigte eine starke Leistung in der Hinrunde. Bild: keystone

Das Fachmagazin sieht klare Verbesserungen bei der bisherigen Problemzone von Kobel. Das Spiel mit dem Ball am Fuss habe sich abgesehen von einem Fehler im Spiel gegen Freiburg verbessert und auch der Trainerwechsel habe ihm gemäss dem «Kicker» geholfen.

Nur für Position acht und die «Nationale Klasse» hat es bei Manuel Neuer gereicht. Das deutsche Medium hat aber auch lobende Worte für den Weltmeister von 2014 übrig: «Noch immer blitzt auch Weltklasse in den Spielen des inzwischen 39-Jährigen auf.»

Ebenfalls wurden bereits die Ranglisten der Innen- und Aussenverteidiger veröffentlicht und mit Joel Schmid schaffte es ein weiterer Schweizer in das Ranking.

In dieser Saison konnte Joel Schmied bis zu seiner Verletzung überzeugen. Bild: www.imago-images.de

Auf Position 16 der Innenverteidiger reichte es für den Berner in die «Nationale Klasse». «Der 27-Jährige hat sich keine Patzer geleistet und agierte sehr stabil, seine Endgeschwindigkeit von fast 35 km/h in der Spitze ist sein Trumpf», wird der Köln-Profi vom Kicker gelobt. Zum Ende der Hinrunde fiel Schmied verletzt aus. (riz)

