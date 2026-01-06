wechselnd bewölkt-11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Bundesliga: Gregor Kobel wurde zum Torhüter der Hinrunde gewählt

epa12565517 Goalkeeper Gregor Kobel of Dortmund warms up prior to the DFB Cup round of sixteen match between Borussia Dortmund and Bayer 04 Leverkusen, in Dortmund, Germany, 02 December 2025. EPA/FRIE ...
Gemäss dem Kicker ist Gregor Kobel der beste Torhüter der Bundesliga.Bild: keystone

Grosse Ehre für Gregor Kobel: Nati-Goalie zum besten der Bundesliga gewählt

Grosse Ehre für Gregor Kobel: Der Schweizer Nationaltorhüter wurde vom «Kicker» nach der Hinrunde zum besten Schlussmann der Bundesliga gewählt.
06.01.2026, 09:5606.01.2026, 09:56

Jeweils nach Hin- und Rückrunde wählt das Fussballfachmagazin Kicker bei jeder Position die besten Spieler der Bundesliga. Bereits von 2022 bis 2024 wurde jeweils Gregor Kobel zum besten Schlussmann der höchsten deutschen Liga gewählt. Nach einer «blitzsauberen Hinrunde» ist der Schweizer wieder zurück auf dem Goalie-Thron der Bundesliga.

Die Rangliste wird jeweils in drei Kategorien («Weltklasse», «Internationale Klasse» und «Nationale Klasse») eingeteilt. Von den Bundesliga-Torhütern schafften es nach der Hinrunde insgesamt neun in das Klassement. Neben Kobel haben es auch noch Peter Gulacsi und Oliver Baumann in die «Internationale Klasse» geschafft.

epa12542112 Goalkeeper Gregor Kobel of Dortmund (R) reacts during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and VfB Stuttgart in Dortmund, Germany, 22 November 2025. EPA/FRIEDEMANN ...
Der Schweizer zeigte eine starke Leistung in der Hinrunde.Bild: keystone

Das Fachmagazin sieht klare Verbesserungen bei der bisherigen Problemzone von Kobel. Das Spiel mit dem Ball am Fuss habe sich abgesehen von einem Fehler im Spiel gegen Freiburg verbessert und auch der Trainerwechsel habe ihm gemäss dem «Kicker» geholfen.

Nur für Position acht und die «Nationale Klasse» hat es bei Manuel Neuer gereicht. Das deutsche Medium hat aber auch lobende Worte für den Weltmeister von 2014 übrig: «Noch immer blitzt auch Weltklasse in den Spielen des inzwischen 39-Jährigen auf.»

Ebenfalls wurden bereits die Ranglisten der Innen- und Aussenverteidiger veröffentlicht und mit Joel Schmid schaffte es ein weiterer Schweizer in das Ranking.

Fu�ball 1. Bundesliga 10. Spieltag Borussia M�nchengladbach - 1. FC K�ln am 08.11.2025 im Borussia-Park in M�nchengladbach Joel Schmied K�ln DFL regulations prohibit any use of photographs as image se ...
In dieser Saison konnte Joel Schmied bis zu seiner Verletzung überzeugen. Bild: www.imago-images.de

Auf Position 16 der Innenverteidiger reichte es für den Berner in die «Nationale Klasse». «Der 27-Jährige hat sich keine Patzer geleistet und agierte sehr stabil, seine Endgeschwindigkeit von fast 35 km/h in der Spitze ist sein Trumpf», wird der Köln-Profi vom Kicker gelobt. Zum Ende der Hinrunde fiel Schmied verletzt aus. (riz)

Am Ende scheiterte Amorim bei ManUnited an seiner Überheblichkeit und Sturheit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
1 / 15
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
2018: Real Madrid vs. Liverpool 3:1Ein Spiel mit mehreren Dramen: Erst fällt Liverpools Superstar Mo Salah nach einer halben Stunde verletzt aus. Dann floppt Loris Karius, der Keeper der Engländer, doppelt und schenkt Real so den dritten Titel in der Königsklasse in Serie.
quelle: epa/epa / robert ghement
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir machen das Nonsense-Quiz mit der Schweizer Frauen Fussball-Nati
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eishockey unter Palmen: Zibanejad schreibt beim Winter Classic Geschichte
Das Winter-Classic-Game fand dieses Jahr in Miami statt. Die New York Rangers liessen dabei den Florida Panthers keine Chance. Beim 5:1-Sieg war Mika Zibanejad an jedem Treffer beteiligt.
Noch nie war es beim Winter Classic so warm wie in diesem Jahr. Die Temperatur beim ersten NHL-Freiluftspiel der Florida Panthers lag beim Eröffnungsbully im ausverkauften LoanDepot Park in Miami bei 17,3 Grad Celsius. Einzig beim Stadium Series Game 2016 in Denver war es bei einem NHL-Spiel noch wärmer. Damals zeigte das Thermometer 18,3 Grad an.
Zur Story