bedeckt13°
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: So viele Leute schauten die Wettkämpfe auf SRF

Sascha Ruefer and Annette Fetscherin from SRF pose during a media tour of the SRG SSR studio at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina, Italy, on Thursday, February 5, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christoph ...
Sascha Ruefer und Anette Fetscherin führten aus Cortina d'Ampezzo durch das Olympia-Programm.Bild: keystone

3,4 Millionen Menschen schauten Olympia auf SRF – massive Zunahme der Online-Streams

3,4 Millionen Personen schauten während der 17 Tage Olympiaübertragung des Schweizer Fernsehens aus Mailand und Cortina mindestens einmal auf SRF. Quotenrenner war die Abfahrt der Männer.
24.02.2026, 13:4624.02.2026, 13:46

In einem Newsletter zog SRF die positive Olympia-Bilanz. Die Berichterstattung sorgte für beste Quoten: Das 216-stündige Olympiaprogramm sahen im Schnitt 225'000 Personen auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 33,1 Prozent in der Deutschschweiz, einem Bestwert für Olympische Spiele.

Das Onlineangebot wurde mit über 35 Millionen Zugriffen und über 24 Millionen Livestream-Starts stärker genutzt als bei vergangenen Olympischen Spielen seit der Messumstellung 2013. Total erreichte SRF 3,4 Millionen Personen in der Deutschschweiz.

Kaum ist der Gold-Jubel verstummt, sind Schweizer Ski-Stars ein Fall fürs Museum

Die Abfahrt der Männer am 7. Februar mit dem Gold-Coup von Franjo von Allmen verfolgten im Durchschnitt 896’000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil betrug 82,7 Prozent. In ähnlichen Sphären bewegten sich auch der zweite Lauf des Riesenslaloms der Männer am 14. Februar (882'000 und 81,3 Prozent Marktanteil) und die Abfahrt der Frauen (822’000 und 75,3 Prozent). Der Viertelfinal der Eishockeyaner gegen Finnland verfolgten im Schnitt 465’000 Zuschauende (37,3 Prozent), womit das Spiel nur knapp erfolgreicher war als der Mixed-Event im Skibergsteigen, wo die Schweiz Silber gewann (421'000 Zuschauende/65,2 Prozent Marktanteil). Beim Curling-Final der Frauen waren durchschnittlich 374’000 Personen zugeschaltet (63,3 Prozent).

Was die Schweiz von den Winterspielen in Mailand und Cortina lernen möchte

Die digitalen Angebote auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wurden viel stärker genutzt als bei vergangenen Olympischen Spielen. Der Anstieg war mit 35 Millionen Zugriffen sehr hoch. An den letzten Olympischen Spielen registrierte SRF deutlich geringere Zugriffe in der Höhe von 24 Millionen (Sommerspiele Paris 2024), 20 Millionen (Winterspiele Peking 2022) und 13,3 Millionen (Winterspiele 2018 in Pyeongchang). (abu/sda)

Mehr Olympia-Geschichten:
Hattest du bei Olympia alles im Blick? Dann ist dieses Quiz für dich ein Leichtes
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es bei der SRG-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Luzern mit verrückter Wende gegen den FCB – YB-Debakel in Sion – Lugano siegt
Lugano und Sion festigten ihre Plätze in den Top 6 der Super League. In der 26. Runde gewinnt Lugano gegen Lausanne-Sport und Sion gegen die Young Boys. Basel verliert in Luzern.
Der FC Basel findet nicht zur Ruhe. In Luzern kassiert er eine 2:4-Niederlage, die hohe Wellen schlagen wird.
Zur Story