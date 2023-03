Ausgewählte Partien:

Bukayo Saka gelang gegen die Ukraine je ein Tor und ein Assist.

Italien und England mit Siegen – Portugal gewinnt deutlich – Kasachstan schockt Dänemark

Gruppe C

England – Ukraine 2:0

England feiert im zweiten Spiel der EM-Qualifikation den zweiten Sieg. Der Finalist der letzten Europameisterschaft kommt gegen die Ukraine bei deren erstem Auftritt dieser Kampagne zu einem problemlosen 2:0.

Am Donnerstag hatte sich Harry Kane dank seines Penaltytreffers gegen Italien (2:1) zum erfolgreichsten englischen Torschützen der Geschichte gemacht. Und der Torhunger des Tottenham-Stürmers scheint damit nicht gestillt, denn gegen die Ukraine war der Captain zur Stelle, um eine Hereingabe von Bukayo Saka im Tor unterzubringen (37.). Es war ein Treffer aus kurzer Distanz, wie ihn der nun 55-fache Torschütze für die Three Lions schon öfters erzielt hat. Der zweite Treffer Englands liess die Fans im Wembley Stadion dann schon eher staunen, als Saka, bei Arsenal Teamkollege von Granit Xhaka, nur knapp drei Minuten später den Ball sehenswert von der Strafraumgrenze aus in die linke obere Torecke schlenzte.

In der Folge hatte die Mannschaft von Gareth Southgate, der Brentford-Stürmer Ivan Toney im Alter von 27 Jahren sein Debüt im Nationalteam ermöglichte, mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen und das Torverhältnis weiter aufzubessern. Doch auch wenn in London keine weiteren Treffer fielen, dürften die Engländer, die am dritten Spieltag im Juni in Malta antreten werden, mit ihrem Start in diese Qualifikationsphase zufrieden sein.

England - Ukraine 2:0 (2:0)

London. SR Gözübüyük (NED).

Tore: 37. Kane 1:0. 40. Saka 2:0.

England: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Bellingham (85. Gallagher), Henderson, Rice; Saka, Kane (81. Toney), Maddison (85. Grealish).

Malta – Italien 0:2

Die Italiener gewinnen im zweiten Spiel der EM-Qualifikation erstmals, tun sich in Malta aber ebenfalls schwer, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Einzig Mateo Retegui, der bereits gegen England getroffen hatte, und Matteo Pessina trafen gegen den Fussballzwerg. Nach der 27. Minute gelang der «Squadra Azzurra» kein weiterer Treffer mehr.

Malta - Italien 0:2 (0:2)

Ta' Qali. SR Kabakov (BUL).

Tore: 15. Retegui 0:1. 27. Pessina 0:2.

Italien: Donnarumma; Di Lorenzo (46. Darmian), Scalvini (83. Toloi), Romagnoli, Emerson; Pessina, Cristante, Tonali (66. Verratti); Politano, Retegui (66. Scamacca), Gnonto (22. Grifo).

Bemerkungen: 22. Gnonto verletzt ausgewechselt.

Gruppe H

Kasachstan – Dänemark 3:2

Beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Kasachstan und Dänemark spielten sich in Astana beinahe unfassbare Szenen ab. Zur Pause führten die Gäste dank zweier Tore von Rasmus Höjlund 2:0 und alles sah nach einem erwartungsgemässen Sieg des Favoriten aus. Doch die Kasachen drehten auf – vor allem ab der 73. Minute. Da traf nämlich Baqtijar Sainutdinow aus elf Metern zum 1:2. In der 86. Minute glich dann Asqat Taghybergen mit einem sehenswerten Distanzschuss aus, bevor Abat Ajymbetow die Wende vollbrachte.

So zieht Kasachstan in Punkten mit den Dänen gleich, nachdem es im ersten Spiel noch 1:2 gegen Slowenien unterlegen hatte. Die Dänen, die an der WM bereits in der Gruppenphase ausgeschieden waren, mussten nach dem 3:1-Erfolg gegen Finnland eine Enttäuschung einstecken. Schon in der Partie hatte der 20-jährige Höjlund alle Tore der Dänen erzielt und steht damit nun bei fünf Toren in seinen ersten beiden Startelf-Einsätzen für das Nationalteam.

Kasachstan - Dänemark 3:2 (0:2)

Astana. SR Simovic (SRB).

Tore: 21. Höjlund 0:1. 36. Höjlund 0:2. 73. Zaynutdinow 1:2. 86. Tagybergen 2:2. 89. Aymbetow 3:2.

Bemerkung: 96. Gelb-rote Karte gegen Aymbetow (Kasachstan/Foul).

Slowenien - San Marino 2:0 (0:0)

Ljubljana. SR Verboomen (BEL).

Tore: 56. Šeško 1:0. 60. Di Maio (Eigentor) 2:0.

Bemerkung: Slowenien ohne Celar (Lugano/Ersatz).

Nordirland - Finnland 0:1 (0:1)

Belfast. SR Kruzliak (SVK).

Tor: 28. Källman 0:1.

Gruppe J

Luxemburg – Portugal 0:6

Zu einem problemlosen Sieg kam Portugal, der Europameister von 2016. Beim 6:0 gegen Luxemburg traf Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo zweimal. Der 38-Jährige steht nun bei 122 Länderspieltreffern und baut damit seinen Weltrekord aus. Nach einer halben Stunde stand es schon 4:0 für die Portugiesen.

Luxemburg - Portugal 0:6 (0:4)

Luxemburg. SR Petrescu (ROU).

Tore: 9. Ronaldo 0:1. 15. João Félix 0:2. 18. Bernardo Silva 0:3. 31. Ronaldo 0:4. 77. Otavio 0:5. 88. Leão 0:6.

Bemerkung: 85. Leão verschiesst Penalty.

Liechtenstein - Island 0:7 (0:2)

Vaduz. SR Kehlet (DEN).

Tore: 3. Olafsson 0:1. 38. Haraldsson 0:2. 48. Gunnarsson 0:3. 68. Gunnarsson 0:4. 73. Gunnarsson 0:5. 85. Gudjohnsen 0:6. 87. Ellertsson 0:7.

Slowakei - Bosnien-Herzegowina 2:0 (2:0)

Bratislava. SR Di Bello (ITA).

Tore: 13. Mak 1:0. 40. Haraslin 2:0.

Bemerkung: Bosnien-Herzegowina mit Stevanovic (Servette/ab 74.).

