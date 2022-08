Real gewinnt zum fünften Mal den Supercup mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt

Die Frankfurter, bei denen Djibril Sow die ganze Partie absolvierte, zeigten sich von der 1:6-Heimniederlage zum Auftakt der Bundesliga gegen Bayern München recht gut erholt. Bis David Alaba Real nach 37 Minuten nach einem Corner und einem kurzen Kopfball-Rückpass in Führung brachte, hielten sie gut mit. Sie hätten nach einer knappen Viertelstunde in Führung gehen können. Aber der Japaner Daichi Kamada sah seinen Schuss aus günstiger Position von Goalie Thibaut Courtois mit dem Fuss abgewehrt.

Die Hoppers kämpfen sich zu einem weiteren Punkt

Der FC Luzern und GC, beide gut in die Meisterschaft gestartet, spielen in der Nachtragspartie 1:1. Die Luzerner wissen ihre Überlegenheit und ein klares Plus an Chancen nicht zu nutzen.

GC-Trainer Giorgio Contini holt aus seiner Mannschaft in diesen Wochen wahrlich das Maximum heraus. Beim 1:1 in Bern gegen YB, beim 3:2 daheim gegen St. Gallen und jetzt beim 1:1 in Luzern hätten die Zürcher nach den Spielverläufen verlieren können oder müssen.