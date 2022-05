«Bucht das Hotel für den Final in Istanbul» – die Reaktionen zum Champions-League-Final

Andy Robertson, Verteidiger:

«Es war still in der Kabine, wir sind am Boden zerstört. So ist es halt, wenn mal Finalspiele nicht gewinnt. Wir hatten unsere Chancen, aber mussten heute gegen einen unglaublichen Goalie spielen. Ehrlich gesagt hätten wir aber besser spielen können, vor allem in der zweiten Halbzeit. (...) Ein so erfahrenes Team wie Real weiss halt, wie man solche Spiele gewinnt. Und als sie mal in Führung lagen, haben sie das bewiesen. So ist es halt schwierig, zurückzukommen. Es hat heute nicht sein sollen.»