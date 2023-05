Nach zwei Jahren in Paris ist für Lionel Messi wohl schon wieder Schluss. Bild: keystone

Messi-Wechsel nach Saudi-Arabien «beschlossene Sache» – das Duell mit Ronaldo geht weiter

Lionel Messi folgt Cristiano Ronaldo wohl in Richtung Saudi-Arabien. Ab dem kommenden Sommer könnten die beiden grossen Rivalen wieder in einer Liga gegeneinander antreten. Die Messi-Ronaldo-Saga ginge damit in die nächste Runde.

Mehr «Sport»

Der Vertrag von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain läuft am 30. Juni aus. Ein Verbleib in der französischen Hauptstadt scheint derweil allerdings ausgeschlossen. Auch die Fans der Pariser äusserten zuletzt ihren Unmut über den Argentinier.

Die Suspendierung des argentinischen Weltmeisters aufgrund einer unerlaubten Reise nach Saudi-Arabien wurde vom Klub zwar aufgehoben. Seit Beginn dieser Woche trainiert der Flügelstürmer auch wieder mit der Mannschaft, dennoch scheint seine Zukunft nicht in Paris zu liegen.

Wie die AFP nun berichtet, ist ein Wechsel von Messi nach Saudi-Arabien bereits «beschlossene Sache». Dies habe eine saudische Quelle, welche an den Verhandlungen nahe dran sein soll, heute versichert. Bei welchem Klub Messi in Saudi-Arabien spielen soll, ist derweil allerdings noch nicht bekannt. Vor einigen Wochen machte Al-Hilal dem Weltmeister ein Angebot in hundertfacher Millionenhöhe.

Saudi-Arabien betrachte die Verpflichtung Messis als «einmalige Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen kann». Der Weltmeister steht bereits beim saudischen Fremdenverkehrsamt unter Vertrag und pflegt deshalb beste Beziehungen in das Land. Er soll in Zukunft 500 bis 600 Millionen Euro über eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren verdienen.

Zudem sollen laut eines Berichtes der L'Equipe ehemalige Mitspieler von Messi wie unter anderem Ángel Di María, Sergio Ramos, Marco Veratti, Leandro Paredes, Sergio Busquets und Jordi Alba als weiteres Lockmittel verpflichtet werden.

In der saudischen Liga würde Messi auf seinen langjährigen Konkurrenten Cristiano Ronaldo treffen. Der Portugiese spielt bei Al-Nassr, dem Erzrivalen von Al-Hilal. Es wäre das zweite Mal in der Karriere der beiden Superstars, dass sie in derselben Liga unter Vertrag stehen würden. (mom)