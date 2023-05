Die Basler Spieler haderten mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Alessandro Dudic. Bild: keystone

«Penaltyentscheid war klar falsch» – Schiri-Boss gibt Fehler im Skandal-Klassiker zu

Mehr «Sport»

«Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Es ist eine Simulation.» Schiri-Chef Wermelinger über die Schwalbe von FCZ-Krasniqi

«Der Fehler hätte nicht passieren dürfen»: Schiri-Boss Daniel Wermelinger Bild: IMAGO / Geisser

Der Schiedsrichter-Chef der Swiss Football League, Daniel Wermelinger, hat sich gegenüber «20 Minuten» zum umstrittenen Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich geäussert. Im gestrigen Klassiker entglitt dem Schiedsrichter gegen Ende der Partie die Kontrolle: Er fiel auf eine Schwalbe von FCZ-Mittelfeldspieler Bledian Krasniqi herein und verteilte nach tumultartigen Szenen drei Rote Karten.

Besonders der Elfmeterpfiff für den FCZ in der 89. Minute sorgte für Diskussionen. Wermelinger gibt nun zu, dass der Entscheid, den Penalty zu geben, «klar falsch» war. Stattdessen hätte Krasniqi für seine Unsportlichkeit verwarnt werden müssen. Der VAR meldete sich jedoch nicht. Wermelinger betont, dass der Fehler auf diesem Niveau nicht passieren dürfe und dass die Schiedsrichter nach jeder Runde analysiert werden, um Verbesserungen zu erzielen.

Xhaka verteilt Kopfnuss, aber warum? Hier 6 Thesen Video: watson/Lucas Zollinger

Auch FCB-Goalie Marwin Hitz attackierte nach der Niederlage die Schweizer Schiris und forderte «Hilfe im Schweizer Fussball». Die Schiedsrichter seien genauso wie Spieler «nicht fehlerfrei» und der Anspruch bestehe darin, «Spiele möglichst fehlerfrei zu leiten», so Wermelinger weiter. In 93 Prozent der Fälle führten VAR-Interventionen zu einer Umkehrung des auf dem Platz gefällten Entscheids. Wermelinger erklärt, dass der Schiedsrichter-Verband sich bewusst sei, dass es diskutable Fälle und Fehler gebe, und dass sie an Verbesserungen arbeiten.