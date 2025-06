Kobel siegt mit BVB und holt Gruppensieg an Klub-WM – Duell mit Yann Sommer möglich

Fluminense genügte in Miami gegen den südafrikanischen Serienmeister Mamelodi Sundowns ein torloses Remis zum Einzug in die K.o.-Phase. Die Brasilianer sicherten sich damit zweiten Platz hinter Dortmund.

Gregor Kobel holt sich mit dem BVB den Gruppensieg an der Klub-WM.

Gregor Kobel holt sich mit dem BVB den Gruppensieg an der Klub-WM. Bild: keystone

Den Achtelfinalgegner kennt der BVB noch nicht. Es wird ein Team aus der Gruppe E mit Champions-League-Finalist Inter Mailand um Yann Sommer, Ex-Goalie-Kollege und -Konkurrent von Kobel in der Nati, sein. Die Partien laufen in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit).

Den einzigen Treffer für die überlegenen, aber wenig effizienten Dortmunder erzielte der Schwede Daniel Svensson in der 36. Minute. Nati-Keeper Kobel war über weite Strecken der Partie beschäftigungslos. Die drei Schüsse, die auf sein Tor abgegeben wurden, parierte er.

Der BVB mit dem Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel wurde seiner Favoritenrolle im letzten Vorrundenspiel gegen HD Ulsan aus Südkorea mit einem 1:0-Sieg in Cincinnati gerecht. Damit schliesst der Bundesligist die Gruppe F auf Platz 1 ab.

