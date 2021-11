Pressestimmen: Die «absolute Sensation» für die einen, ein «Albtraum» für die anderen

«Ein Abend für die Ewigkeit! Es ist die absolute Sensation. Eine stark ersatzgeschwächte Nati gewinnt gegen Bulgarien 4:0, überholt in der Tabelle den Europameister Italien und qualifiziert sich direkt für die WM 2022.



Die prächtigen Tore von Okafor, Vargas, des eingewechselten Itten und von Freuler in der Nachspielzeit sind für die Schweizer die Eintrittskarte zur Beletage der WM-Teilnehmer, zu der sie nun zum fünften Mal in Serie gehören. Sie tun dies ohne Niederlage, vor allem aber mit zwei Punkten Vorsprung in der Endabrechnung. Es ist ein Husarenstück – oder vielleicht das Wunder von Luzern.»