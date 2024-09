Sportlich läuft es Como-Trainer Cesc Fabregas nicht – und eventuell muss er bald auch noch auf Wohnungssuche. Bild: keystone

Fliegt der Weltmeister aus seiner Schweizer Wohnung? Cesc Fabregas droht Zwangsräumung

Für den spanischen Welt- und Europameister Cesc Fabregas läuft es so gar nicht. Sportlich hat er ohnehin Probleme – und nun droht er bald seine Wohnung zu verlieren.

Cesc Fabregas ist einer der besten Spieler, die Spanien je hervorgebracht hat. Er wurde Weltmeister, ist zweifacher Europameister, feierte die Meisterschaft sowohl in England als auch in Spanien. Inzwischen ist er Trainer von Como 1907 in Italien. Nun scheint es jedoch so, als würde er bald ohne Wohnung dastehen.

Mehrere Medien aus Italien berichten, dass Fabregas seine Miete nicht bezahlt haben soll. Die Schulden sollen sich demnach schon auf 34'000 Franken belaufen – gemessen an dem, was der ehemalige Mittelfeldspieler während seiner aktiven Karriere verdient haben dürfte, wohl eher eine lächerliche Summe. Die Gründe, warum Fabregas die Summe dennoch nicht bezahlt hat, lassen die Berichte offen.

Mit Spanien gewann Cesc Fabregas eine Welt- und zwei Europameisterschaften. Bild: keystone

Laut «Sportmediaset» aus Italien hat der Besitzer der Wohnung beim Bezirksgericht Lugano einen Räumungsantrag eingereicht. Cesc Fàbregas und seiner Familie droht damit jetzt wohl die Zwangsräumung. Im schlimmsten Fall wird dabei die Polizei zur Hilfe geholt. Ob sich die Berichte tatsächlich bewahrheiten und es wirklich zu einer Räumung kommt, bleibt abzuwarten.

Sportlich läuft es für Fabregas derweil auch eher mau. Como steht in der Serie A nur auf Platz 18, in vier Spielen ist noch kein Sieg gelungen, dafür zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. (nih/t-online)