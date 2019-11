Sport

EM 2020: Das sagt Vladimir Petkovic zur Gruppe der Schweizer Nati



«Interessant, aber schwierig» – das sagt Vladimir Petkovic zur EM-Auslosung

Die Gruppen für die Europameisterschaft 2020 sind bekannt. Die Schweiz trifft in der Gruppe A auf Italien, die Türkei und Wales und spielt dabei zwei Mal in Baku und ein Mal in Rom. Nach der Auslosung hat sich auch Vladimir Petkovic dazu geäussert. Das sagt der Nationaltrainer über ...

... Gruppengegner Italien: «Eine Mannschaft, die all ihre Qualitäten in der Qualifikation gezeigt hat. Trainer Roberto Mancini hat eine sehr junge, starke Mannschaft gebildet und ihr eine gute Mentalität eingeimpft.»

... Gruppengegner Türkei: «Eine junge Mannschaft mit viel Charakter. Sie haben eine gute Qualifikation gezeigt. Gegen die Türken müssen wir unbedingt probieren zu dominieren. Ein gutes Resultat kann weitere Positivität in unsere Mannschaft bringen.»

... Gruppengegner Wales: «Eines der stärksten Teams aus Topf 4. Mit Spielern, die in guten Mannschaften spielen. Wales ist ein hungriges Team mit viel Temperament. Wir haben aber schon gezeigt, dass wir gegen Mannschaften aus dieser Region gut spielen können.»

... die Spielorte «Die langen Reisen zwischen Baku und Rom sind eine grosse logistische Herausforderung. Das soll aber nicht als Ausrede herhalten. Ein Sieg im Auftaktspiel würde uns für die Moral und für den weiteren Turnierverlauf weiterhelfen.»

Auch andere Exponenten der Nationalmannschaft und der Schweizer Gegner haben sich geäussert.

Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami über die Auslosung: «Wir wussten, dass wir auf ein grosses Team treffen werden. Die Gruppe F wäre richtig kompliziert gewesen. Italien ist der Favorit in unserer Gruppe, die anderen Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Voraussagen zu machen, ist sieben Monate vor Turnierbeginn noch zu früh. Wir wollen natürlich so weit als möglich kommen. Unser erstes Ziel ist, die Vorrunde zu überstehen.»

Wales-Coach Ryan Giggs über die Schweiz: «Die Schweiz ist ein harter Gegner. Ich habe die Gruppe mit der Schweiz, Dänemark und Irland genau verfolgt. Sie sind eine Mannschaft mit viel Qualität. Italien ist logischerweise Favorit in unserer Gruppe, aber danach folgt die Schweiz.»

SFV-Präsident Dominique Blanc über die Auslosung: «Wir wurden in eine interessante Gruppe gelost. Es sind ‹historische Gegner›, gegen Italien und Wales haben wir an einer EM-Endrunde noch nie gespielt. Als Haupt-Herausforderung sehen wir in unserer Gruppe die langen Flugzeiten und die Zeitverschiebung.»

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini über die Auslosung: «Alle Spiele müssen zuerst gespielt werden. Wir sind nicht Favorit, alle Mannschaften in unserer Gruppe spielen guten Fussball. Dass wir zuhause in Rom antreten dürfen, sollte uns einen Vorteil verschaffen.»

