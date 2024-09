Erfolgstreicher Goalgetter der Gegenwart: Erling Haaland. Bild: keystone

Haaland schoss sein 100. Tore für ManCity – der Knipser im Vergleich mit Messi und Ronaldo

Er ist einfach eine unfassbare Tormaschine. Beim 2:2 gegen Arsenal gelang Erling Haaland am Sonntag sein 100. Treffer für Manchester City. Wie beeindruckend das ist? Er schoss diese 100 Tore in bloss 105 Einsätzen.

Zwei Saisons bestritt Erling Haaland bisher in der Premier League. Zwei Mal wurde der Norweger Torschützenkönig. Und der dritte Titel scheint Formsache zu sein: In den ersten fünf Spielen der aktuellen Saison traf Haaland bereits wieder zehn Mal.

Goalgetter, Knipser, Tormaschine, Strafraum-Monster – Erling Haaland weiss, wo das Tor steht. Die Statistiken des 24-Jährigen sind atemberaubend.

267 Tore

So viele Treffer erzielte Haaland bislang als Profi. Erst für Molde in Norwegen, dann für Red Bull Salzburg, für Borussia Dortmund und nun für Manchester City. Die Tore teilen sich auf in 235 für die Klubs und 32 fürs Nationalteam.

86 Tore in 89 Spielen

Erling Haalands Bilanz für den BVB.

Haaland sorgte in der Bundesliga für Angst und Schrecken bei den Gegnern. Bild: keystone

100 Tore in 105 Spielen

Erling Haalands Bilanz für ManCity.

73 Tore in 71 Spielen

Erling Haalands Bilanz in der Premier League.

41 Tore in 40 Spielen

Erling Haalands Bilanz in der Champions League.

32 Tore in 35 Spielen

Erling Haalands Bilanz im Nationalteam.

Noch schaffte es Haaland mit Norwegen nicht an ein grosses Turnier. Bild: keystone

Der Vergleich mit Messi und Ronaldo

Haaland ist 24 Jahre und 64 Tage alt. In diesem Alter hat er nach 271 Erstliga-Spielen 235 Tore auf seinem Konto.

Wo steht er mit diesem Wert im Vergleich mit den beiden treffsichersten Spielern der Neuzeit, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi? Die Antwort ist: Vor ihnen – und das deutlich.

Allerdings: Der 1,95 m lange Haaland ist ein Mittelstürmer der klassischen Prägung. Messi war beim FC Barcelona eher Flügelstürmer und hängende Spitze. Und Ronaldo stürmte in der Anfangszeit seiner Karriere meist auf der Aussenbahn.

Die nächsten Rekorde

Wohl schon bald wird Erling Haaland neuer Rekordtorschütze der norwegischen Nationalmannschaft sein. Mit seinen 32 Treffern liegt er nur noch einen hinter Jörgen Juve, der vor bald 100 Jahren spielte (unter anderem auch für Basel).

Andere nennenswerte Rekordmarken liegen selbst für einen wie Erling Haaland noch in der Ferne. Da wären etwa die 260 Tore, die Sergio Agüero zum Rekordtorschützen von Manchester City machten. Oder jener des Premier-League-Rekordtorschützen Alan Shearer, ebenfalls 260 Tore. Die BBC berechnete, dass Haaland bei der jetzigen Trefferquote und seinen Einsätzen in 88 Prozent aller Liga-Spiele von Manchester City die Marke Shearers in der Saison 2029/30 knacken würde – sofern er dann immer noch in England spielt.