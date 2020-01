Sport

Fussball

Mario Balotelli schiesst 1. Tor des Jahres und wird Opfer von Rassismus



Bild: EPA

Balotelli erzielt zum 2. Mal das erste Ligator der Dekade – und wird rassistisch beleidigt

Mario Balotelli bringt Brescia beim Heimspiel gegen Lazio Rom in der 18. Minute in Führung. Es ist das erste Serie-A-Tor des neuen Jahres, das erste der 20er-Jahre. Und hier wird es kurios: Es ist bereits das zweite Mal, dass der Italiener den ersten Serie-A-Treffer einer neuen Dekade schiesst. Am 6. Januar 2010 traf der damals 19-Jährige für Inter zum 1:0-Sieg gegen Chievo – ebenfalls zum ersten Mal nach dem Jahreswechsel.

Über seinen historischen Treffer konnte sich Balotelli aber nicht lange freuen. Einerseits, weil Brescia nach einer Roten Karte gegen Mittelfeldspieler Andrea Cistana das Spiel gegen die Römer noch aus der Hand gab. Andererseits und vor allem, weil der dunkelhäutige Stürmer einmal mehr Opfer von Rassisten wurde.

Lazio-Anhänger deckten den 29-Jährigen von Beginn weg mit rassistischen Gesängen ein. Als er den Schiedsrichter zum zweiten Mal darauf aufmerksam machte, unterbrach dieser nach einer halben Stunde die Partie. Nach einer Stadiondurchsage und nachdem Lazio-Trainer Simone Inzaghi die mitgereisten Fans vehement aufgefordert hatte, damit aufzuhören, ging das Spiel weiter.

Nach der 1:2-Niederlage äusserte sich Balotelli noch auf Instagram: «Es ist eine Niederlage die schmerzt, aber wir werden stärker zurückkommen. An die Lazio-Fans: Schämt euch!»

Auch Lazio veröffentlichte am Sonntagabend noch ein Statement: Darin distanzierte sich der Klub von den Vorfällen, «die von einer Minderheit begangen wurden». Die Römer bekräftigten zudem, dass sie jene Fans bestrafen wollen, «die dem Image des Vereins auf diese Art und Weise schaden». (abu)

