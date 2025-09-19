sonnig14°
Fussball

EA FC 26 Ratings: Das sind die besten Schweizer Spielerinnen und Spieler

epa12376516 Mohamed Salah of Liverpool greets supporters after winning the English Premier League soccer match between Burnley and Liverpool, in Burnley, Britain, 14 September 2025. EPA/PETER POWELL E ...
Mohamed Salah ist gemäss EA Sports FC 26 der beste aktive Fussballer.Bild: keystone

Die Ratings von EA FC 26 sind da: Der beste Schweizer ist nicht mehr in der Nati

Die ersten Gamer können bereits ab heute die neue Fussballsimulation EA Sports FC 26 zocken. In einer Woche wird das Spiel auch in den Läden erhältlich sein. Die Ratings aller Spieler sind nun aber bereits bekannt. Und der beste Schweizer spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft.
19.09.2025, 11:3419.09.2025, 11:34

Für viele Liebhaber von EA Sports FC (früher FIFA) stehen die schönsten Tage des Jahres an. Die neue Version FC 26 ist für die Vorbesteller der Ultimate Edition ab heute erhältlich. In der nächsten Woche können dann alle, die möchten, vor der Konsole sitzen und mit ihrem Lieblingsteam um Ruhm und Ehre spielen.

Bereits bekannt sind die verschiedenen Ratings der Spieler, welche im Game vertreten sind. Die beste Karte im diesjährigen Spiel hat Mohamed Salah mit einer Gesamtbewertung von 91. Maximal möglich ist im Spiel ein Rating von 99. Alexia Putellas, Kylian Mbappé und Aitana Bonmatí erreichen dieselbe Gesamtstärke wie der Ägypter.

Die Karte von Mohamed Salah
Mohamed Salah hat die beste Karte des Spiels.Bild: EA Sports FC

Freuen dürfen sich die Fans von Lionel Messi. Der Argentinier schlägt seinen ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo knapp. Messi hat eine 86er-Bewertung, Ronaldo (85) liegt knapp dahinter.

Besonders interessant sind natürlich auch die Werte der Schweizer Akteure. Diese werden von den Torhütern dominiert. Der beste ist Yann Sommer und somit ein Spieler, der gar nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielt. Mit seinem 87er-Rating steht der Schlussmann von Inter Mailand insgesamt auf Platz 58 aller Spieler. Einen Gesamtpunkt weniger als Sommer hat Gregor Kobel. Der beste Schweizer Feldspieler ist Granit Xhaka (85), womit er gemäss dem Game der mit Abstand stärkste Akteur von Sunderland ist. Die beste Schweizer Frau in der neuen Version ist Géraldine Reuteler (84), die über ein höheres Tempo als jede andere Schweizer Karte verfügt.

Das sind die besten Schweizer in EA Sports FC 26

1 / 23
Die Ratings der Schweizer im EA Sports FC 26

Yann Sommer

Position: Goalie
Verein: Inter Mailand
Rating: 87
quelle: keystone / matthias schrader
Den besten Wert in der Super League hat wenig überraschend Xherdan Shaqiri. Renato Steffen auf Platz zwei hat mit einer Gesamtstärke von 75 die um drei Punkte schlechtere Karte als der Leistungsträger vom FC Basel.

Ebenfalls dürfen sich Miroslav Stevanovic und Bénie Traoré (beide 75) über eine Goldkarte freuen. Steven Zuber (74), welcher im Winter in die Schweiz zurückkehrte, hat die fünftbeste Karte der Super League. Von der Women’s Super League sind nur die Frauen vom FC Zürich im Game vertreten. Naomi Mégroz ist mit einer 73 die Beste ihres Teams. Alle Werte findest du hier. (riz)

Das sind die besten Spieler von jedem Super-League-Team gemäss EA FC 26

1 / 14
Der beste Spieler von jedem Super-League-Team gemäss EA FC 26

Xherdan Shaqiri

Position: Offensives Mittelfeld
Verein: FC Basel
Rating: 78
quelle: keystone / georgios kefalas
Alle FIFA-Weltfussballer seit 1991
1 / 37
Alle FIFA-Weltfussballer seit 1991

2024: Vinicius Junior. Bei der Wahl zum Ballon d'Or ging er leer aus, doch von der FIFA wurde der brasilianische Flügelspieler von Real Madrid zum Weltfussballer ausgezeichnet.
quelle: keystone / hussein sayed
