Trainer in England wechselt in 1. Minute viermal – das ist der Grund

Forest Green Rovers v Hartlepool United National League 06/09/2025. Forest Green Rovers First Team Manager Robbie Savage gives his pre-match interview during the National League match between Forest G ...
Der walisische Ex-Nationalspieler Robbie Savage ist mittlerweile Trainer bei den Forest Green Rovers.Bild: www.imago-images.de

Trainer in England wechselt in der 1. Minute vier Spieler aus – das ist der Grund

Bei einem Pokalspiel in England wechselt ein Trainer gleich vier Spieler auf einmal aus – und das nach einer Minute. Die kuriose Massnahme hat einen Grund.
19.09.2025, 07:1919.09.2025, 07:19
Ein Artikel von
t-online

Vier Wechsel auf einmal sind im Fussball schon eine Seltenheit. Dass aber viermal in der ersten Spielminute einer Partie gewechselt wird, dürfte eigentlich so gut wie nie vorkommen. Doch genau dieser Fall ist bei einem Pokalspiel in England eingetreten.

Robbie Savage, Trainer der Forest Green Rovers, beorderte in einer Partie im National League Cup gegen die U21 der Wolverhampton Wanderers vier Spieler nach einer Minute vom Feld – und brachte vier neue. Für Tom Knowles, Kyle MacAllister, Neil Kengni Kuemo und Abraham Kanu kamen nach wenigen Sekunden Yahya Bamba, James Balagizi, William Merrett und Akai Bonnick zum Einsatz.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/Forest Green Rovers

Der Grund für die skurrile Massnahme: Die Regeln im National League Cup besagen, dass in der Startformation einer Mannschaft mindestens vier Akteure stehen müssen, die auch beim letzten Ligaspiel von Anfang an aufgelaufen sind. Knowles, MacAllister, Kengni Kuemo und Kanu hatten das beim jüngsten 1:1 gegen Scunthorphe United in der fünftklassigen National League getan.

Heisst: Savage liess die vier Spieler offenbar nur von Anfang an auflaufen, um die Anforderungen des Pokalwettbewerbs zu erfüllen. Der Trainer hatte bereits im August im Spiel gegen die U21 von West Bromwich Albion einen ähnlichen Trick angewendet, als er zwei seiner Spieler nach zwei Minuten vom Feld holte.

Savage mit Forest Green auf Aufstiegskurs

Geschadet hat der frühe Vierfach-Wechsel gegen die U21 der Wolves übrigens nicht. Das Spiel konnte Forest Green mit 3:2 für sich entscheiden. Für den Klub aus der Stadt Nailsworth läuft es aktuell ohnehin hervorragend. In der Liga steht Forest Green nach neun Spielen mit 21 Punkten auf Rang zwei, hat noch keine Partie verloren. Die Rückkehr in die League Two, die niedrigste englische Profiliga, scheint aktuell ein durchaus realistisches Szenario zu sein.

Savage hatte den Verein im Sommer übernommen. Der 50-jährige Waliser hatte als Profi für Leicester City, Birmingham City, die Blackburn Rovers und Derby County einst 346 Spiele in der Premier League absolviert.

