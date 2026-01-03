Die Titelverteidigung ist Tatsache: Littler lässt van Veen im WM-Final keine Chance

Luke Littler gewinnt den WM-Final deutlich.Bild: keystone
Luke Littler gewinnt den WM-Final gegen Gian van Veen nach einer dominanten Leistung mit 7:1 in den Sätzen. Damit wird der erst 18-Jährige bereits zum zweiten Mal hintereinander Weltmeister.
Gross war die Spannung vor dem WM-Final zwischen Luke Littler und Gian van Veen. Beide zeigten eine sehr starke Weltmeisterschaft und viele Experten trauten dem Niederländer die Überraschung zu.
Van Veen startete auch stark in das Endspiel und konnte den ersten Satz noch für sich entscheiden, auch weil Littler Satzdarts vergab. Der zweite Stz startete zwar noch perfekt für den Niederländer und er konnte die ersten beiden Legs gewinnen, doch dann spielte sich Littler in einen Rausch. Der Engländer drehte den Satz noch und glich die Partie aus.
Littler mit dem WM-Pokal.
Danach hatte der Littler-Express keine Bremse mehr und er liess (fast) nichts mehr zu. Den dritten Satz beendete der nun zweifache Weltmeister mit einem 170er-Finish. Van Veen welcher zuvor das gesamte Turnier sehr stark auf den Doppelfeldern war, vergab einige Chancen und wies schlussendlich eine Doppelquote von 38,1 Prozent auf.
Währenddessen konnte nur die altbekannte Ally-Pally-Wespe den jungen Littler aus der Fassung bringen. Der Engländer musste das Spiel ganz kurz unterbrechen, konnte sich danach aber gleich wieder fangen und überliess seinem Gegner keinen Satz mehr. Den Titel sicherte sich Littler im letzten Leg mit einem 147er-Highfinish.
Ein 7:1 in einem WM-Final gab es zuletzt 2009, als sich Rekordweltmeister Phil Taylor im Endspiel deutlich gegen den Niederländer Raymond van Barneveld durchsetzen konnte.
Das letzte Leg der diesjährigen WM.
Im gesamten Turnier war der Engländer die dominante Figur und musste in sieben Partien nur vier Sätze abgeben. Seit seiner ersten WM-Teilnahme vor zwei Jahren hat Littler nur eines von zwanzig Spielen verloren. Im Endspiel 2024 konnte sich Luke Humphries noch knapp durchsetzen.
Littler darf sich nicht nur über den WM-Pokal freuen, sondern auch über das Rekordpreisgeld in Höhe von einer Million Pfund. Für van Veen gibt es wenigstens noch 400'000 Pfund.
Trotz Niederlage rückt van Veen in der Weltrangliste auf den dritten Platz vor und ist erstmals besser klassiert als sein Landsmann Michael van Gerwen. Der dreifache Weltmeister scheiterte an der WM bereits im Achtelfinal an Gary Anderson. Littler bleibt nach dem WM-Titel die unangefochtene Nummer Eins der Welt.
So verlief der WM-Final:
Wow, dieser Final endete schneller als gedacht. Nachdem van Veen den ersten Satz noch gewinnen konnte, spielt sich Luke Littler in einen Rausch und gewinnt danach sieben Sätze in Serie. Eine beeindruckende Leistung.
Littler, welcher im Final einen starken 106,02 3-Dart-Durchschnitt spielte, bricht nach dem Sieg in Tränen aus und zeigt sich sehr emotional.
LUKE LITTLER GEWINNT DEN WM-FINAL MIT 7:1 UND LÄSST VAN VEEN KEINE CHANCE!
Littler gewinnt das dritte Leg und ist nur noch ein Leg vom WM-Titel entfernt.
Van Veen wehrt sich gegen die Niederlage und gelingt im achten Satz aus. Trotzdem kommt die Reaktion wohl zu spät.
Littler startet mit einer 180 in den achten Satz und gewinnt das nächste Leg. Van Veen braucht nun ein ganz grosses Wunder um die Niederlage zu verhindern.
Plötzlich startet van Veen mit zwei perfekten Aufnahmen in das Leg und träumt für kurze Zeit vom 9-Darter. Aber der 7. Pfeil verfehlt die T20. Danach findet der Niederländer nicht mehr in das Skoring und Littler sichert sich den sechsten Satz in Serie.
Fast gelingt Littler ein Highfinish, doch der entscheidende Pfeil landet neben der D16. Littler lässt sich nicht zweimal bitten und geht im siebten Satz mit 2:0 in Führung.
Das nächste Break für Littler ist Tatsache. Der Engländer nähert sich seinem zweiten WM-Titel in ganz grossen Schritten.
Im dritten Leg kann van Veen nicht mithalten mit seinem Gegner. Littler stellt sich perfekt und checkt die 60 Punkte problemlos aus. Das Spiel muss danach kurz unterbrochen werden, weil es auf dem Dart-Board einen Blutflecken hat.
Das ist nicht mehr von dieser Welt! Littler skort munter weiter und ihm gelingt das nächste Break. Van Veen kann erneut nicht auschecken. Littler verpasst zwar die D10, checkt aber über die Doppel-5 aus und führt mit 2:0.
Der Zug hat bei Luke Littler keine Bremse und er startet mit sechs perfekten Darts in den sechsten Satz. Doch der siebte Pfeil verpasst das D20-Feld und damit müssen wir weiterhin auf den ersten 9-Darter an dieser WM warten. Praktisch aus dem Nichts kommt danach noch van Veen zur Chance, das Leg zu gewinnen. Doch er vergibt zwei Darts auf die D15. Littler checkt danach souverän aus.
Langsam aber sicher wird es sehr bitter für Gian van Veen. Littler vergibt wieder einige Satzdarts, hat aber genug Zeit, um seinen Anwurf durchzubringen. Der Weltnummer 1 fehlen nur noch drei Sätze zur Titelverteidigung.
Der Frust bei van Veen wird grösser und Littler spielt munter weiter. Der Niederländer kann das nächste Break nicht verhindern. Littler fehlt noch ein Leg um den vierten Satz in Serie zu gewinnen.
Die Ally-Pally-Wespe ist zurück und greift Luke Littler an. Der Engländer muss seinen Anwurf kurz unterbrechen und wirkt danach tatsächlich für einen kurzen Moment verunsichert. Trotzdem gewinnt er das Leg.
Van Veen hat zwar weiterhin Probleme beim Scoring – aber endlich gelingt ihm wieder ein High-Finish und er gewinnt im fünften Satz das erste Leg.
Das ging ganz rasch. Littler lässt im dritten Satz gar nichts anbrennen und gewinnt souverän mit 3:0. Es ist das sechste Leg in Serie, welches Littler für sich entscheidet. Im Scoring kann van Veen aktuell nicht mit Littler mithalten. Kurze Pause und dann geht es im Ally Pally weiter.
Littler gelingt gleich das nächste Break. Littler kann sich wieder früh absetzen und ist vor seinem Gegner im «Finish-Bereich». Zweimal verpasst Littler zwar das benötigte D12-Feld, kann aber seinen dritten Pfeil im roten Doppel versenken.
Littler hat einen Lauf: Der Engländer gewinnt das vierte Leg in Serie und geht somit auch im vierten Satz in Führung. Kann sich van Veen wieder steigern?
Littler gewinnt den dritten Satz – und wie! Mit dem Big-Fish beendet Littler den Satz und geht damit in Führung. Es ist das zweite 170er-Finish für den Engländer an dieser WM.
Schon wieder verpasst van Veen das Bullseye für das Leg. Littler lässt aktuell bei den Doppelfeldern nichts anbrennen und ihm gelingt das Rebreak. Nun wirft der Titelverteidiger zum Satzgewinn an.
Im zweiten Leg lässt Littler nichts anbrennen und mit einem 112er-Finish gleicht der Engländer im dritten Satz aus. Es ist eine sehr angespannte Stimmung im Ally Pally. Alle Fans sind voll auf das Spiel fokussiert.
Luke Littler startet mal wieder perfekt in das Leg und wirft seine nächste 180. Doch van Veen bringt sein Anwurfleg trotzdem durch und führt im dritten Satz.
Nun gelingt auch Littler das erste Highfinish und er gewinnt den zweiten Satz trotz 0:2-Rückstand. Es ist der erste grosse Rückschlag für van Veen im diesjährigen Endspiel.
Littler startet im vierten Leg sogar mit fünf perfekten Darts. Trotzdem hat van Veen die Chance den Satz zu gewinnen. Allerdings trifft der Niederländer die D8 knapp nicht. Littler gelingt danach der Ausgleich im zweiten Satz.
Littler vergibt wieder zwei Darts auf das Doppel, hat aber ein genug grosses Polster und verkürzt im zweiten Satz auf 1:2. Nun wirft van Veen zum Satzgewinn an.
Littler startet in das zweite Leg mit vier perfekten Darts. Davon zeigt sich van Veen aber unbeeindruckt und bringt seinen Anwurf mit dem dritten High-Finish nach Hause. Littler muss nun drei Legs in Serie gewinnen, sonst verliert der Titelverteidiger auch den zweiten Satz.
Van Veen gewinnt das dritte Leg in Serie und checkt die 145 aus. Es ist bereits das zweite Break von Littler und befindet sich somit voll auf Kurs.
Van Veen schafft fast das vierte 170er-Finish an dieser Weltmeisterschaft. Doch sein dritter Pfeil landet im Outer-Bull-Feld. Dies kann Littler aber nicht ausnutzen und er trifft sein Lieblingsdoppel, die D10, nicht. Dies nutzt van Veen aus und er sichert sich im Final den ersten Satz.
Littler vergibt Set-Darts und van Veen gelingt danach tatsächlich noch das Re-Break. Nun wirft van Veen zum Satzgewinn an.
Das erste Break des Spiels ist Tatsache. Littler startet viel besser in das Leg und setzt sich ab. Nun wirft der 18-Jährige zum Satzgewinn an.
Auch Luke Littler bringt seinen Anwurf durch. Klassisch beendet der Engländer das Leg mit seinem Lieblingsdoppel der Nummer 10.
Der Final startet besser für Gian van Veen. Der Niederländer startet mit einem High-Finish und checkt die 160.
Der WM-Final ist gestartet und van Veen beginnt mit 140 Punkten.
Wieder gibt es Buh-Rufe gegen Luke Littler, aber der 18-Jährige zeigt sich unbeeindruckt und läuft selbstbewusst auf die Bühne.
Gian van Veen wird zuerst vorgestellt und läuft zu seinem Walk-On-Song «Astronomia» von Tony Igy & Vicetone ein. Wird der 23-Jährige heute erstmals Weltmeister?
Noch wenige Momente bis das Endspiel im Ally Pally beginnt. Langsam aber sicher steigt die Spannung. Die Halle ist bereits fast bis zum letzten Platz gefüllt.
Gian van Veen hat das Ausbullen gewonnen und wird den WM-Final damit auch eröffnen. Auch in einem allfälligen Entscheidungsleg im 13. Satz dürfte der Niederländer das Leg beginnen und hätte einen kleinen Vorteil.
Der Weltmeister wird heute Abend ein Preisgeld von 1 Million Pfund erhalten. Dies ist doppelt so viel wie noch im letzten Jahr. Für den Verlierer gibt es 400'000 Pfund. So viel Geld wie in diesem Jahr wurde noch nie an einer Darts-Weltmeisterschaft verteilt.
Für John McDonald, welcher die Spieler jeweils als Master of Ceremonies auf die Bühne bittet, und für Caller George Noble wird es das letzte Spiel der Karriere sein. Die beiden verabschieden sich von der grossen Darts-Bühne. Noch vor dem Endspiel wurden Noble und McDonald in die Hall of Fame der PDC aufgenommen.
Weltmeister ist, wer zuerst sieben Sätze gewinnt. Um einen Satz zu gewinnen, muss man drei Legs für sich entscheiden. Jedes Leg beginnt mit 501 Punkten, die in möglichst wenig Versuchen auf 0 gebracht werden müssen. Der letzte Pfeil muss dabei in einem Doppelfeld landen. Das ist die Kurzfassung. Wenn du dich noch etwas ausführlicher informieren möchtest, findest du hier mehr:
Obwohl der Final erst auf 21.15 Uhr angesetzt ist, sind beide Finalisten schon vor längerer Zeit im Ally Pally angekommen und werden sich für das Endspiel vorbereiten.
Van Veen – Cristo Reyes 3:1
Van Veen – Alan Soutar 3:1
Van Veen – Madars Razma 4:1
Van Veen – Charlie Manby 4:1
Van Veen – Luke Humphries 5:1
Van Veen – Gary Anderson 6:3
Spitzname: «The Giant»
Alter:
23 Jahre
Weltrangliste:
Platz 10 (nach der WM mindestens Platz 3)
Walk-on-Song:
«Astronomia» (Tony Igy & Vicetone)
Grösste Erfolge:
WM-Halbfinal 2026, Junioren-Weltmeister 2024 und 2025
Littler – Darius Labanauskas 3:0
Littler – David Davies 3:0
Littler – Mensur Suljovic 4:0
Littler – Rob Cross 4:2
Littler – Krzysztof Ratajski 5:0
Littler – Ryan Searle 6:1
Spitzname:
«The Nuke»
Alter:
18 Jahre
Weltrangliste:
Platz 1
Walk-on-Song:
«Greenlight» (Pitbull)
Grösste Erfolge:
Weltmeister 2025, Sieger World Matchplay, World Grand Prix und UK Open 2025.
Insgesamt standen sich Littler und van Veen im vergangenen Jahr fünfmal gegenüber und van Veen setzte sich dreimal durch. Einzig das erste und letzte Direktduell des Jahres konnte die Weltnummer 1 aus England für sich entscheiden. Zuletzt standen sich die beiden Finalisten beim Grand Prix gegenüber. Damals hatten beide einen Average von weit über 100 Punkten.
Heute Abend ab 21.15 Uhr ist es soweit: Im legendären Alexander Palace kommt es zum Final der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Luke Littler trifft auf Junioren-Weltmeister Gian van Veen. Der 18-Jährige Littler ist der grosse Favorit, aber van Veen zeigt bisher ebenfalls ein starkes Turnier und steht erstmals in einem WM-Final.