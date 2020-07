Klopp verspricht Fans: «Wenn das Bullshit-Virus weg ist, feiern wir. Macht euch bereit!»

Steigen Briten beim FC Basel ein? Präsident Burgener droht Ärger

Bernhard Burgener will bis zu 30 Prozent seiner Anteile am Verein an eine britische Investmentfirma verkaufen. Damit befeuert der Präsident des FC Basel einen Machtstreit mit dem Mitaktionär David Degen.

Ein 3:2-Sieg über Meister YB, ein 4:0 gegen einen coronageschwächten FCZ: Man könnte meinen, der FC Basel hat eine ruhige Woche vor sich. Aber der FC Basel wäre nicht mehr der FC Basel, wenn sich das nicht ganz schnell ändern würde. Keine 24 Stunden nach dem Sieg über die verstärkte U21 des FCZ platzt eine nächste, kleine Bombe. Wie die «Handelszeitung» am Mittwochabend schreibt, ist FCB-Präsident und Mehrheitseigner Bernhard Burgener dabei, Anteile des Klubs zu verkaufen.

Burgener, seit 2017 …