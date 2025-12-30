Damit du keinen Termin verpasst: Der komplette Sportkalender 2026
Januar
11.12.–3.1. Darts, WM in London
21.12.–18.1. Fussball, Afrika-Cup in Marokko
26.12.–5.1. Eishockey, U20-WM in St. Paul, Minnesota (USA)
28.12.–1.1. Langlauf, Weltcup, Tour de Ski in Toblach (ITA)
1. Skispringen, Weltcup, Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen
2.–11. Tennis, United Cup in Sydney und Perth (AUS)
3.–4. Langlauf, Weltcup, Tour de Ski in Val di Fiemme (ITA)
3.–4. Ski alpin, Weltcup Frauen in Kranjska Gora (SLO)
4. Skispringen, Weltcup, Vierschanzentournee in Innsbruck
6. Skispringen, Weltcup, Vierschanzentournee in Bischofshofen (AUT)
7. Ski alpin, Weltcup Männer, Slalom in Madonna di Campiglio (ITA)
8.–11. Landhockey, Hallen-EM Männer in Heidelberg (GER)
8.–11. Reiten, CHI in Basel
9.–11. Eisschnelllauf, EM in Tomaszow Mazowiecki (POL)
10. American Football, NFL, Playoff-Auftakt
10. Automobil, Formel E in Mexico City
10.–18. Eishockey, U18-WM Frauen in Nova Scotia (CAN)
10. Leichtathletik, Cross-WM in Tallahassee, Florida (USA)
10.–11. Ski alpin, Weltcup Männer in Adelboden, Frauen in Zauchensee (AUT)
10. Snowboard, Weltcup Parallel-Riesenslalom in Scuol
10.–25. Wasserball, EM Männer in Belgrad
11. Rad Quer, SM in Schneisingen
13. Ski alpin, Weltcup Frauen, Slalom in Flachau (AUT)
13.–14. Eishockey, Champions Hockey League, Halbfinals, Hinspiele mit Zug - Lulea
14.–18. Eiskunstlauf, EM in Sheffield (ENG)
15.–1.2. Handball, EM Männer in Herning (DEN), Oslo (NOR), Malmö und Kristianstad (SWE)
15.–18. Landhockey, Hallen-EM Frauen in Prag
16.–17. Eishockey, National Cup Frauen, Final Four in Lausanne
16. Handball, EM Männer, Vorrunde, Färöer - Schweiz in Oslo
16.–18. Shorttrack, EM in Tilburg (NED)
16.–18. Ski alpin, Weltcup Männer in Wengen
17.–18. Fussball, Super League, 20. Runde (Start in die 2. Saisonhälfte)
17.–18. Langlauf, SM, 1. Teil in Les Diablerets
17.–18. Ski alpin, Weltcup Frauen in Tarvisio (ITA)
17.–18. Ski Freestyle und Snowboard, Weltcup Slopestyle und Halfpipe in Laax
18. Handball, EM Männer, Vorrunde, Schweiz - Slowenien in Oslo
18.–1.2. Tennis, Australian Open in Melbourne
20.–21. Fussball, Champions League, 7. Spieltag
20.–21. Eishockey, Champions Hockey League, Halbfinals, Rückspiele mit Lulea - Zug
20. Handball, EM Männer, Vorrunde, Montenegro - Schweiz in Oslo
20.–25. Rad Strasse, Auftakt WorldTour, Tour Down Under in Australien
20. Ski alpin, Weltcup Frauen, Riesenslalom in Kronplatz (ITA)2
1.–23. Para-Snowboard, Weltcup in Lenk
21.–24. Skicross, Weltcup in Veysonnaz
22. Fussball, Europa League, 7. Spieltag mit Young Boys - Lyon und Salzburg - Basel
22.–25. Automobil, Auftakt Rallye-WM, Rallye Monte Carlo
22.–25. Skispringen, WM Skifliegen in Oberstdorf (GER)
23.–25. Eisstocksport, SM in Scuol
23.–25. Fussball, Challenge League, 19. Runde (Rückrunden-Auftakt)
23.–28. Handball, EM Männer, Hauptrunde in Herning (DEN) und Malmö (SWE)
23.–25. Langlauf, Weltcup in Ulrichen (Goms)
23.–25. Ski alpin, Weltcup Männer in Kitzbühel (AUT)
24.–25. Ski alpin, Weltcup Frauen in Spindleruv Mlyn (CZE)
26.–5.2. Wasserball, EM Frauen in Funchal (POR)
27.–28. Ski alpin, Weltcup Männer in Schladming (AUT)
28. Fussball, Champions League, 8. Spieltag
29. Fussball, Europa League, 9. Spieltag mit Basel - Viktoria Pilsen und VfB Stuttgart - Young Boys
30.–31. Handball, EM Männer, Halbfinals und Final in Herning (DEN)
30.–1.2. Rad Quer, WM in Hulst (NED)
30.–1.2. Ski alpin, Weltcup Frauen und Männer in Crans-Montana
31. Automobil, Formel E in Miami
31.–1.2. Badminton, SM in Winterthur
31.–1.2. Basketball, Ligacup (SBL Cup), Final Four Männer und Final Frauen in Montreux
Februar
1.–5. Rad Bahn, EM in Konya (TUR)
1. Rad Strasse, WorldTour, Cadel Evans Great Ocean Race in Geelong (AUS)
3.–4. Fussball, Schweizer Cup, Viertelfinals
4.–22. Olympische Winterspiele Mailand-Cortina
5.–6. Tischtennis, Europe Top 16 Cup in Montreux
6.–7. Tennis, Davis Cup, Schweiz - Tunesien in Biel
7.–8. Fussball, Super League Frauen, 13. Runde (Start in die 2. Saisonhälfte)
7.–13. Para-Badminton, WM in Manama (BRN)
8. American Football, Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien (USA)
8. Reiten, 1. Renntag White Turf in St. Moritz8. Rugby, EM, Schweiz - Georgien in Yverdon
9.–12. Para-Ski alpin, Weltcup-Finale in Veysonnaz
9.–15. Tennis, WTA-1000-Turnier in Doha
12–15. Automobil, Rallye-WM, Rallye Schweden in Umea
13.–14. Automobil, Formel E in Dschidda (KSA)
14. Rugby, EM, Spanien - Schweiz in Palencia
15. Reiten, 2. Renntag White Turf in St. Moritz
16.–22. Rad Strasse, WorldTour, UAE Tour
16.–22. Tennis, WTA-1000-Turnier in Dubai
17.–18. Fussball, Champions League, Sechzehntelfinals, Hinspiele
17. Handball, European League, Hauptrunde, Fredericia (DEN) - Kadetten Schaffhausen
19. Fussball, Europa League und Conference League, Sechzehntelfinals, Hinspiele
21./22. Fussball, Schweizer Cup Frauen, Halbfinals
22.–28. Curling, SM in Bern
22. Motorrad, Auftakt Superbike-WM in Phillip Island (AUS)
22. Reiten, 3. Renntag mit GP St. Moritz
22. Rugby, EM, Schweiz - Niederlande in Yverdon
24.–25. Fussball, Champions League, Sechzehntelfinals, Rückspiele
24. Handball, European League, Hauptrunde, Kadetten Schaffhausen - Hannover-Burgdorf (GER)
26. Fussball, Europa League und Conference League, Sechzehntelfinals, Rückspiele
27. Basketball, WM-Qualifikation Männer, Bosnien-Herzegowina - Schweiz
27.–1.3. Schiessen, SM 10 m in Bern
28.–1.3. Leichtathletik, Hallen-SM in St. Gallen
28. Rad Strasse, WorldTour, Omloop Nieuwsblad, Gent - Ninove (BEL)
28.–4.3. Schiessen, EM 10 m in Jerewan (ARM)
28.–1.3. Ski alpin, Weltcup Frauen in Soldeu (AND), Männer in Garmisch-Partenkirchen
März
1. Motorrad, Auftakt Strassen-WM, GP Thailand in Buriram
2. Basketball, WM-Qualifikation Männer, Schweiz - Bosnien-Herzegowina
2.–8. Ski nordisch, Junioren-WM in Lillehammer (NOR)
3. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Nordirland in Lausanne
3. Eishockey, Champions Hockey League, Final
3. Handball, European League, Hauptrunde, Hannover-Burgdorf - Kadetten Schaffhausen
4.–8. Skitourenrennen, EM in Shadag (AZE)
4.–15. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Indian Wells, Kalifornien (USA)
5.–8. Eisschnelllauf, WM in Heerenveen (NED)
5. Handball, EM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Niederlande in Kriens
5.–15. Ski alpin, Junioren-WM in Narvik (NOR)
6.–8. Eisstocksport, EM in Inzell (GER)
6.–15. Paralympics Mailand-Cortina
7. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Malta - Schweiz
7. Rad Strasse, WorldTour, Strade Bianche in Siena (ITA)
7.–8. Rugby, EM, Halbfinals
7.–8. Ski alpin, Weltcup Frauen in Val di Fassa (ITA), Männer in Kranjska Gora (SLO)
8. Automobil, Auftakt Formel-1-WM, GP Australien in Melbourne
8. Handball, EM-Qualifikation Frauen, Niederlande - Schweiz in Almere
8. Langlauf, Engadin Skimarathon, Maloja - S-chanf
8. Motorrad, Auftakt Motocross-WM in Bariloche (ARG)
8.–15. Rad Strasse, WorldTour, Paris-Nizza
9.–15. Rad Strasse, WorldTour, Tirreno-Adriatico (ITA)
10.–15. Badminton, Swiss Open in Basel
10.–11. Fussball, Champions League, Achtelfinals, Hinspiele
10. Handball, European League, Hauptrunde, Kadetten Schaffhausen - Fredericia (DEN)
11. Basketball, EM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Grossbritannien
12.–15. Automobil, Rallye-WM, Safari Rallye in Kenia
12.–18. Eishockey, National League, Play-In
12. Fussball, Europa League und Conference League, Achtelfinals, Hinspiele
13.–15. Shorttrack, WM in Montreal
14. Basketball, EM-Qualifikation Frauen, Norwegen - Schweiz
14.–22. Curling, WM Frauen in Calgary (CAN)
14.–15. Ski alpin, Weltcup Frauen in Are (SWE), Männer in Courchevel (FRA)
14.–15. Snowboard, Weltcup-Finale Parallel-Riesenslalom in Val Saint-Côme (CAN)
15. Automobil, Formel-1-WM, GP China in Schanghai
15. Rugby, EM, Final in Madrid
17. Basketball, EM-Qualifikation Frauen, Österreich - Schweiz
17.–18. Fussball, Champions League, Achtelfinals, Rückspiele
17.–29. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Miami, Florida (USA)
18.–22. Handball, WM-Qualifikation Männer, 1. Runde (Hin- und Rückspiel)
19. Fussball, Europa League und Conference League, Achtelfinals, Rückspiele
19.–23. Ski Freestyle, Junioren-WM Aerials und Buckelpiste in Airolo
20.–29. Eishockey, Women's League, Playoff-Final
20.–2.4. Eishockey, National League, Playoff-Viertelfinals
20.–22. Langlauf, Weltcup-Finale in Lake Placid, New York (USA)
20.–23. Leichtathletik, Hallen-WM in Torun (POL)
21. Automobil, Formel E in Madrid
21. Rad Strasse, WorldTour, Mailand-Sanremo
21.–25. Ski alpin, Weltcup-Finale in Lillehammer (NOR)
21.–22. Snowboard, Weltcup-Finale Parallelslalom in Winterberg (GER)
21.–22. Tischtennis, SM in Tenero
22. Handball, Schweizer Cup Frauen, Final in Winterthur
22. Motorrad, Strassen-WM, GP Brasilien in Goiania
23.–29. Rad Strasse, WorldTour, Katalonien-Rundfahrt
25.–29. Eiskunstlauf, WM in Prag
25. Rad Strasse, WorldTour, Ronde van Brugge (BEL)
25.–29. Ski Freestyle und Snowboard, Weltcup-Finale Slopestyle und Halfpipe in Silvaplana
26.–29. Skispringen, Weltcup-Finale in Planica (SLO)
27.–28. Biathlon, SM in Realp
27.–29. Bogenschiessen, Hallen-SM in Magglingen
27. Fussball, Länderspiel Schweiz - Deutschland in Basel
27. Fussball, U21-EM-Qualifikation, Schweiz - Färöer
27.–29. Langlauf, SM, 2. Teil in Les Diablerets
27. Rad Strasse, WorldTour, E3 Classic in Harelbeke (BEL)
27.–29. Swiss Skate Games in Biel (u.a. Rollhockey, Final Four Schweizer Cup, Swiss Cup Rollkunstlauf)
27.–28. Triathlon, Auftakt WM-Serie in Abu Dhabi
28.–5.4. Curling, WM Männer in Ogden, Utah (USA)
28.–29. Skicross, Weltcup-Finale in Idre Fjäll (SWE)
28.–29. Snowboard, Weltcup-Finale Snowboardcross in Mont-Sainte-Anne (CAN)
28. Volleyball, Schweizer Cup, Finals in Winterthur
29. Automobil, Formel-1-WM, GP Japan in Suzuka
29. Fussball, Schweizer Cup Frauen, Final in Winterthur
29. Motorrad, Motocross-WM, MXGP Switzerland in Frauenfeld
29. Motorrad, Strassen-WM, GP USA in Austin
29. Rad Strasse, WorldTour, In Flanders Fields, Middelkerke - Wevelgem (BEL)
31. Fussball, Länderspiel Norwegen - Schweiz in Oslo
31. Fussball, U21-EM-Qualifikation, Schweiz - Estland
April
1. Rad Strasse, WorldTour, Quer durch Flandern, Roeselare - Waregem (BEL)
1.–5. Skitourenrennen, Weltcup-Finale in Villars-sur-Ollon
4.–16. Eishockey, National League, Playoff-Halbfinals
4. Fussball, Super League Frauen, 18. Runde (Abschluss der Qualifikation)
5. Rad Strasse, WorldTour, Flandern-Rundfahrt, Brügge - Oudenaarde (BEL)
5.–12. Tennis, ATP Masters 1000 in Monte Carlo
6.–12. Badminton, EM in Huelva (ESP)
6.–11. Rad Strasse, WorldTour, Baskenland-Rundfahrt
7.–8. Fussball, Champions League, Viertelfinals, Hinspiele
8./9. Handball, EM-Qualifikation Frauen, Bosnien-Herzegowina - Schweiz
8.–12. Reiten, Weltcup-Finals Springen und Dressur in Fort Worth, Texas (USA)
8.–12. Tennis, Billie Jean King Cup, Qualifikation
8.–12. Trampolin, EM in Portimão (POR)
9.–12. Automobil, Rallye-WM, Kroatien-Rallye
9. Fussball, Europa League und Conference League, Viertelfinals, Hinspiele
9.–12. Golf, Masters in Augusta, Georgia (USA)
9.–12. Schwimmen, SM in Uster
9.–13. Ski alpin, SM in St. Moritz
11. Basketball, Schweizer Cup (Patrick Baumann Swiss Cup), Finals in Gümligen
11.–12. Fussball, Super League, 33. Runde (Ende der Qualifikation)
12. Automobil, Formel-1-WM, GP Bahrain in Sakhir
12. Handball, EM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Italien in Zürich
12. Leichtathletik, Zürich Marathon
12. Motorrad, Strassen-WM, GP Katar in Lusail
12. Rad Strasse, WorldTour, Paris-Roubaix
14. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Türkei in Zürich
14.–15. Fussball, Champions League, Viertelfinals, Rückspiele
15.–29. Basketball, SBL Frauen, Playoff-Final
15.–18. Eishockey, zwei Länderspiele in der Slowakei (voraussichtlich 16. und 17.4.)
16. Fussball, Europa League und Conference League, Viertelfinals, Rückspiele
16.–19. Judo, EM in Tiflis
18. Basketball, NBA, Playoff-Auftakt
18.–30. Eishockey, National League, Playoff-Final
18. Eishockey, NHL, Playoff-Auftakt
18. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Türkei - Schweiz
18./19. Fussball, Schweizer Cup, Halbfinals
18. Ringen, SM Greco in Martigny
18.–27. Volleyball, NLA Frauen und Männer, Playoff-Finals (früherer Beginn möglich)
19. Automobil, Formel-1-WM, GP Saudi-Arabien in Dschidda
19.–26. Gewichtheben, EM in Batumi (GEO)
19. Rad Strasse, WorldTour, Amstel Gold Race, Maastricht - Valkenburg (NED)
20.–26. Ringen, EM in Tirana
21.–3.5. Tennis, ATP Masters 1000- und WTA-1000-Turnier in Madrid
22.–25. Eishockey, zwei Länderspiele in der Schweiz (Ort und Gegner noch offen)
22.–2.5. Eishockey, U18-WM in Piestany und Bratislava (SVK)
22. Rad Strasse, WorldTour, La Flèche Wallonne in Huy (BEL)
21.–26. Squash, Grasshopper Cup in Zürich
23.–26. Automobil, Rallye-WM, Rallye Kanarische Inseln in Las Palmas
24.–26. Orientierungslauf, Weltcup in Locarno
25.–2.5. Curling, WM Mixed-Doppel in Thônex
25. Fussball, Super League Frauen, Playoff-Auftakt.
25.–26. Fussball, Super League Männer, 34. Runde (Auftakt Championship und Relegation Group)
25.–26. Leichtathletik, 20 km de Lausanne
26. Motorrad, Strassen-WM, GP Spanien in Jerez
26. Rad Strasse, WorldTour, Lüttich-Bastogne-Lüttich
28.–29. Fussball, Champions League, Halbfinals, Hinspiele
28.–3.5. Rad Strasse, WorldTour, Tour de Romandie
28.–10.5. Tischtennis, Team-WM in London
29.–3.5. Eishockey, Länderturnier, Euro Hockey Tour, Czech Hockey Games in Ceske Budejovice
29.–2.5. Squash, Team-EM in Amsterdam
30. Fussball, Europa League und Conference League, Halbfinals, Hinspiele
Mai
1.–3. Mountainbike, Auftakt Weltcup Cross Country und Downhill in YongPyong (KOR)
1. Rad Strasse, WorldTour, Eschborn-Frankfurt (GER)
1.–5. Schiessen, EM 300 m in Osijek (CRO)
2.–3. Automobil, Formel E in Berlin
2.–3. Leichtathletik, Staffel-WM in Gaborone (BOT)
2. Ringen, SM Freistil in Tuggen
3. Automobil, Formel-1-WM, GP Miami
3.–10. Rad Strasse, WorldTour Frauen, Vuelta España Femenina
5.–6. Fussball, Champions League, Halbfinals, Rückspiele
5.–17. Tennis, ATP Masters 1000- und WTA-1000-Turnier in Rom
7.–10. Automobil, Rallye-WM, Portugal-Rallye in Matosinhos
7.–10. Eishockey, Länderturnier, Euro Hockey Tour in Ängelholm (SWE)
7. Fussball, Europa League und Conference League, Halbfinals, Rückspiele
8. Leichtathletik, Diamond League in Doha
8.–31. Rad Strasse, WorldTour, Giro d'Italia
8.–11. Schiessen, EM 25 m/50 m in Osijek (CRO)
9. Leichtathletik, GP Bern
9.–16. Segeln, WM Formula Kite in Viana do Castelo (POR)
10. Leichtathletik, Geneva Marathon
10. Motorrad, Strassen-WM, GP Frankreich in Le Mans
11. Rad Strasse, Radsportfest Märwil
12.–17. Segeln, WM 49er, 49er FX und Nacra 17 in Quiberon (FRA)
13.–17. Handball, WM-Qualifikation Männer, 2. Runde (Hin- und Rückspiel)
14.–17. Golf, PGA Championship in Newton Square, Pennsylvania (USA)
15.–31. Eishockey, WM in Zürich und Freiburg
15. Eishockey, WM, USA - Schweiz (alle Vorrundenspiele der Schweiz in Zürich)
15.–16. Rhythmische Gymnastik, SM in Zürich
16.–17. Automobil, Formel E in Monaco
16.–30. Basketball, SBL Männer, Playoff-Final
16.–31. Handball, Premium League Frauen, Playoff-Final
16. Eishockey, WM, Schweiz - Lettland
16. Fussball, Super League, Relegation Group, 38. Runde (Abschluss)
16. Leichtathletik, Diamond League in Schanghai
17. Fussball, Super League, Championship Group, 38. Runde (Abschluss)
17. Motorrad, Strassen-WM, GP Katalonien in Montmeló
17.–23. Tennis, ATP-Turnier, Geneva Open
18.–24. Bogenschiessen, EM in Antalya (TUR)
18. Eishockey, WM, Deutschland - Schweiz
20. Eishockey, WM, Österreich - Schweiz
20. Fussball, Barrage Super League/Challenge League, Hinspiel
20. Fussball, Europa League, Final in Istanbul
20.–24. Karate, EM in Frankfurt
21. Eishockey, WM, Schweiz - Grossbritannien
21.–24. Kanu, WM Wildwasser in Banja Luka (BIH)
22.–24. Fechten, Weltcup, Männer, Degen, Grand Prix de Berne in Gümligen
22.–24. Fussball, Champions League Frauen, Final in Oslo
22.–24. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Nove Mesto na Morave (CZE)
22.–24. Sportklettern, Weltcup Bouldern in Bern
23. Eishockey, WM, Schweiz - Ungarn
23. Fussball, Barrage Super League/Challenge League, Rückspiel
23.–24. Fussball, Super League Frauen, Final, Hinspiel
23.–7.6. Handball, NLA Männer, Playoff-Final
23. Leichtathletik, Diamond League in Xiamen (CHN)
24. Automobil, Formel-1-WM, GP Kanada in Montreal
24. Fussball, Schweizer Cup, Final in Bern
24.–7.6. Tennis, French Open Roland Garros in Paris
26. Eishockey, WM, Schweiz - Finnland
26. Rad Strasse, Giro d'Italia, 16. Etappe, Bellinzona - Carì
27. Fussball, Conference League, Final in Leipzig
27.–31. Rhythmische Gymnastik, EM in Varna (BUL)
28.–31. Automobil, Rallye-WM, Japan-Rallye in Nagoya
28. Eishockey, WM, Viertelfinals in Zürich und Freiburg
29.–31. Rudern, Weltcup-Auftakt in Sevilla (ESP)
29.–31.- Schiessen, Eidgenössisches Feldschiessen
30. Eishockey, WM, Halbfinals in Zürich
30. Fussball, Champions League, Final in Budapest
30. Fussball, Super League Frauen, Final, Rückspiel
30.–31. Handball, European League, Final Four in Hamburg
30.–31. Leichtathletik, Mehrkampf-Meeting in Götzis (AUT)
30.–7.6. Rad Strasse, WorldTour Frauen, Giro d'Italia Women
31. Eishockey, WM, Final in Zürich
31. Leichtathletik, Diamond League in Rabat (MAR)
31. Motorrad, Strassen-WM, GP Italien in Mugello
Juni
1.–7. Basketball, WM 3x3 in Warschau
2. Basketball, WM-Qualifikation Männer, Schweiz - Serbien
4.–7. Golf, Swiss Challenge in Hildisrieden
4.–7. Golf, US Women's Open in Pacific Palisades, Kalifornien (USA)
4. Leichtathletik, Diamond League, Golden Gala in Rom
4.–6. Reiten, CSIO (5*) in St. Gallen
5. Basketball, WM-Qualifikation Männer, Türkei - Schweiz
5. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Malta
5.–6. Leichtathletik, Bieler Lauftage/SM 100 km
5.–5.7. Schiessen, Eidgenössisches Schützenfest in Chur
5.–7. Volleyball, European League, 1. Wochenende, Frauen in Finnland, Männer in Spanien
6.–7. Fechten, SM Degen in Zug
7. Automobil, Formel-1-WM, GP Monaco
7. Leichtathletik, Schweizer Frauenlauf in Bern
7. Leichtathletik, Diamond League in Stockholm
7. Motorrad, Strassen-WM, GP Ungarn auf dem Balaton Park Circuit
7.–14. Rad Strasse, WorldTour, Tour Auvergne - Rhône Alpes (ex Critérium du Dauphiné)
7. Triathlon, Ironman 70.3 Switzerland (Halb-Ironman) in Rapperswil-Jona
9. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Nordirland - Schweiz
9.–14. Reiten, SM Dressur in Hüntwangen
10.–14. Kanu, EM Regatta (Sprint) in Montemor-o-Velho (POR)
10. Leichtathletik, Diamond League, Bislett Games in Oslo
11.–19.7. Fussball, WM in den USA, Kanada und Mexiko
11.–14. Mountainbike, Weltcup Cross Country und Downhill in Leogang (AUT)
12.–14. Volleyball, European League, 2. Wochenende in der Schweiz (Austragungsorte noch offen)
12. Volleyball, European League, Frauen, Georgien - Schweiz und Männer, Schweiz - Luxemburg
13. Fussball, WM, Vorrunde, Katar - Schweiz in San Francisco
13. Gewichtheben, Schweizer Meisterschaften in Biel
13.–14. Handball, Champions League, Final Four in Köln
13. Rad Strasse, GP Kanton Aargau in Gippingen
13.–14. Triathlon, EM in Tarragona (ESP)
14. Automobil, Formel-1-WM, GP Barcelona-Katalonien in Montmeló
14. Rad Strasse, WorldTour, Copenhagen Sprint
14. Schwingen, Bergfest auf dem Stoos
14. Volleyball, European League, Frauen, Schweiz - Österreich und Männer, Schweiz - Ungarn
16.–21. Fechten, EM in Tallinn
17.–21. Rad Strasse, WorldTour, Tour de Suisse und Tour de Suisse Women
18. Fussball, WM, Vorrunde, Schweiz - Italien/Nordirland/Wales/Bosnien und Herzegowina in Los Angeles
18.–21. Golf, US Open in Southampton, New York (USA)
19.–21. Mountainbike, Weltcup Cross Country und Downhill in Lenzerheide
19.–21. Volleyball, European League, 3. Wochenende, Männer in Norwegen, Frauen (Ort noch offen)
20. Automobil, Formel E in Sanya (CHN)
20.–28. Streethockey, WM in Ostrava (CZE)
21. Motorrad, Strassen-WM, GP Tschechien in Brünn
21. Schwingen, Bergfest in Schwarzsee
24. Fussball, WM, Vorrunde, Schweiz - Kanada in Vancouver
24.–28. Rad BMX, EM Racing in Sarrians (FRA)
25.–28. Automobil, Rallye-WM, Akropolis-Rallye in Loutraki
25. Rad Strasse, SM Zeitfahren in Courtételle
26. Leichtathletik, Diamond League in Paris
26.–28. Rudern, Weltcup-Finale auf dem Rotsee, Luzern
26.–27. Trampolin, Weltcup, Nissen Cup in Arosa
27.–28. Rad Strasse, SM in Courtételle
28. Automobil, Formel-1-WM, GP Österreich in Spielberg
28. Motorrad, Strassen-WM, GP Niederlande in Assen
28. Schwingen, Nordostschweizer Fest in Güttingen
29.–3. Fussball, WM, Sechzehntelfinals
29.–12.7. Tennis, The Championships in Wimbledon
Juli
1.–5. Beachvolleyball, Pro Tour, Elite16-Turnier in Gstaad
3.–5. Mountainbike, Weltcup Cross Country und Downhill in La Thuile (ITA)
3.–5. Rudern, SM auf dem Rotsee, Luzern
3.–5. Rugby Sevens, EM-Finalturnier in Frankfurt
4.–5. Automobil, Formel E in Schanghai
4.–7. Fussball, WM, Achtelfinals
4. Leichtathletik, Diamond League, Prefontaine Classic in Eugene, Oregon (USA)
4.–26. Rad Strasse, WorldTour, Tour de France
4. Schwingen, Bernisch-kantonales Fest in Bern, Innerschweizer Fest in Arth
5. Automobil, Formel-1-WM, GP Grossbritannien in Silverstone
5. Triathlon, Ironman Switzerland in Thun
6.–11. Orientierungslauf, WM in Genua (ITA)
9.–11. Fussball, WM, Viertelfinals
9.–12. Golf, Frauen, Evian Championship (FRA)
9.–12. Mountainbike, Weltcup Cross Country und Downhill in Pal Arinsal (AND)
10. Leichtathletik, Diamond League, Herculis in Monaco
11.–19. Schach, SM in Grächen
12. Motorrad, Strassen-WM, GP Deutschland auf dem Sachsenring
12. Triathlon, WM Mixed-Staffel in Hamburg
13.–24. Segeln, WM 6-Meter-Klasse in Genf
13.–19. Tennis, ATP-Turnier, Swiss Open in Gstaad
14.–15. Fussball, WM, Halbfinals
16.–19. Automobil, Rallye-WM, Estland-Rallye in Tartu
16.–19. Golf, British Open in Southport (ENG)
16. Leichtathletik, Meeting Spitzenleichtathletik Luzern
16.–19. Reiten, Concours Complet, SM und CCIO in Avenches
17.–19. Mountainbike, SM Cross Country in Leysin
17.–19. Mountainbike, Weltcup Enduro in Bellwald
17.–19. Sportklettern, EM Bouldern in Barcelona
18. Leichtathletik, Diamond League in London
18.–19. Rad BMX, WM Racing in Brisbane (AUS)
19. Automobil, Formel-1-WM, GP Belgien in Francorchamps
19. Fussball, WM, Final in East Rutherford, New Jersey (USA)
19. Schwingen, Bergfest in Rigi Staffel
20.–25. Kanu, WM Slalom in Oklahoma City (USA)
21.–22. Fussball, Champions League, 2. Qualifikationsrunde, Hinspiele
22.–30. Fechten, WM in Hongkong
23.–26. Faustball, EM Frauen und U18-WM in Reiden
23. Fussball, Europa League und Conference League, 2. Qualifikationsrunde, Hinspiele
24.–26. Fussball, Super League und Challenge League, Saisonstart
25.–26. Automobil, Formel E in Tokio
25.–26. Leichtathletik, SM in Zürich
26. Automobil, Formel-1-WM, GP Ungarn in Mogyorod
26. Schwingen, Südwestschweizer Fest in Freiburg, Bergfest auf dem Brünig
28.–29. Fussball, Champions League, 2. Qualifikationsrunde, Rückspiele
30.–2.8. Automobil, Rallye-WM, Finnland-Rallye in Jyväskylä
30. Fussball, Europa League und Conference League, 2. Qualifikationsrunde, Rückspiele
30.–2.8. Golf, Women's Open in Lytham St Annes (ENG)
30.–2.8. Mountainbike, EM Cross Country in Rivera/Tamaro/Monteceneri
30.–2.8. Rudern, EM in Varese (ITA)
31.–16.8. Schwimmen, EM in Saint-Denis (FRA)
31.–1.8. Triathlon, EM in Elblag (POL)
August
1. Rad Strasse, WorldTour, Donostia San Sebastian Klasikoa (ESP)
1.–9. Rad Strasse, WorldTour Frauen, Tour de France Femmes(mit den ersten zwei Etappen rund um Lausanne und Aigle - Genf)
2.–13. ATP Masters 1000 in Montreal, WTA-1000-Turnier in Toronto
3.–9. Moderner Fünfkampf, EM in Istanbul
3.–8. Rad Strasse, WorldTour, Polen-Rundfahrt
4.–9. Armbrustschiessen, EM in Châteauroux (FRA)
4.–5. Fussball, Champions League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiele
5.–8. Fussball, Champions League Frauen, Qualifikation, 2. Runde
5.–9. Leichtathletik, U20-WM in Eugene, Oregon (USA)
6.–23. Fussball, Europa League und Conference League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiele
8.–9. Tennis, Finalturnier Interclub NLA in Luzern
9. Motorrad, Strassen-WM, GP Grossbritannien in Silverstone
10.–16. Leichtathletik, EM in Birmingham (ENG)
10.–17. Segeln, WM 470 in Enoshima (JPN)
11. Fussball, Champions League, 3. Qualifikationsrunde, Rückspiele
11.–23. Reiten, WM in Aachen (GER)
11.–16. Reiten, SM Springreiten in Kappelen bei Lyss
12.–16. Beachvolleyball, EM in Stare Jablonki (POL)
12.–16. Faustball, EM Männer in Tönder (DEN)
12. Fussball, Europäischer Supercup in Salzburg
12.–16. Rhythmische Gymnastik, WM in Frankfurt
13. Fussball, Europa League und Conference League, 3. Qualifikationsrunde, Rückspiele
13.–15. Golf, Swiss Ladies Open in Holzhäusern
13.–25. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Cincinnati (USA)
14.–16. Fussball, Schweizer Cup, 1. Hauptrunde
15.–16. Automobil, Saisonfinale Formel E in London
15.–30. Landhockey, WM Frauen und Männer in Belgien und den Niederlanden
16. Rad Strasse, WorldTour, Cyclassics in Hamburg
16. Schwingen, Nordwestschweizer Fest in Mümliswil, Bergfest auf der Schwägalp
18.–19. Fussball, Champions League, Playoffs, Hinspiele
19.–23. Kunstturnen, EM in Zagreb
19.–23. Rad Strasse, WorldTour, Renewi Tour in Belgien
19.–22. Squash, EM in Budapest
20. Fussball, Europa League und Conference League, Playoffs, Hinspiele
21. Leichtathletik, Diamond League, Athletissima Lausanne
21.–23. Mountainbike, Weltcup Cross Country und Downhill in Hoch-Savoyen (Ort noch offen) (FRA)
21.–6.9. Volleyball, EM Frauen in der Türkei, Aserbaidschan, Schweden und Tschechien
22.–11.9. Rad Strasse, WorldTour, Vuelta (Spanien-Rundfahrt)
23. Automobil, Formel-1-WM, GP Niederlande in Zandvoort
23. Leichtathletik, Diamond League in Chorzow (POL)
23.–14.9. Rad Strasse, WorldTour, Vuelta (Spanien-Rundfahrt)
23.–30. Segeln, WM ILCA 7 in Dun Laoghaire (IRL)
24.–30. Rudern, WM in Amsterdam
25.–31. Badminton, WM in Paris
25.–26. Fussball, Champions League, Playoffs, Rückspiele
26. Fussball, Champions League Frauen, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiele
26.–30. Kanu, WM Regatta (Sprint) in Poznan (POL)
26.–30. Mountainbike, WM Cross Country und Downhill in Val di Sole (ITA)
26.–27. Leichtathletik, Diamond League, Weltklasse Zürich
27.–30. Automobil, Rallye-WM, Paraguay-Rallye in Encarnacion
27. Fussball, Europa League und Conference League, Playoffs, Rückspiele
28.–30. Judo, Grand-Slam-Turnier in Lausanne
28.–30. Sportklettern, EM Lead und Speed in Laval (FRA)
29.–30. Bogenschiessen, SM in Bern
30. Motorrad, Strassen-WM, GP Aragonien in Alcañiz (ESP)
30. Rad Strasse, WorldTour, Bretagne Classic - Ouest-France in Plouay (FRA)
30.–6.9. Schiessen, SM in Thun
30.–13.9. Tennis, US Open in New York
September
2. Fussball, Champions League Frauen, 3. Qualifikationsrunde, Rückspiele
2.–12. Segeln, WM ILCA 6 in Dun Laoghaire (IRL)
3.–6. Golf, Omega European Masters in Crans-Montana
3.–6. Reiten, CSIO (4*) mit Final der EEF-Nationenpreis-Serie in Avenches
4.–13. Basketball, WM Frauen in Deutschland
4.–5. Leichtathletik, Final der Diamond League in Brüssel
4.–7. Para-Cycling, WM Strasse in Huntsville, Alabama (USA)
4.–9. Rad Strasse, WorldTour Frauen, Tour de Romandie Féminin
4.–12. Segeln, WM iQ Foil in Weymouth (ENG)
5.–6. Handball, NLA Männer und Premium League Frauen, Saisonstart
5. Schwingen, Kilchberger Schwinget
6. Automobil, Formel-1-WM, GP Italien in Monza
6. Duathlon, Powerman-WM in Zofingen
8.–10. Fussball, Champions League, 1. Spieltag
9.–26. Volleyball, EM Männer in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien(Schweiz bestreitet Vorrunde in Cluj-Napoca/ROU)
10.–13. Automobil, Rallye-WM, Chile-Rallye in Concepcion
10.–13. Reiten, CSI (4*) in Ascona
11.–13. Golf, Solheim Cup in Cromvoirt (NED)
11.–13. Leichtathletik, Ultimate Championship in Budapest
12. Rad Strasse, WorldTour, GP Québec (CAN)
12.–13. Triathlon, SM in Yverdon
13. Automobil, Formel-1-WM, GP Spanien in Madrid
13. Motorrad, Strassen-WM, GP San Marino in Misano Adriatico (ITA)
14. Rad Strasse, WorldTour, GP Montreal
15. Eishockey, National League, Saisonstart
16.–17. Fussball, Europa League, 1. Spieltag
16.–19. Seilziehen, WM in Mossel Bay (RSA)
18.–19. oder 19.–20. Tennis, Davis Cup, 2. Runde
19. Leichtathletik, Greifenseelauf in Uster
19.–20. Leichtathletik, WM Strassenlauf in Kopenhagen
19.–20. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Soldier Hollow, Utah (USA)
20. Motorrad, Saisonfinal Motocross-WM in Darwin (AUS)
20. Motorrad, Strassen-WM, GP Österreich in Spielberg
20.–27. Rad Strasse, WM in Montreal (CAN)
22.–23. Fussball, Champions League Frauen, 1. Spieltag
22.–27. Tennis, Billie Jean King Cup, Finalturnier
23.–27. Kanu, EM Slalom in Ivrea (ITA)
23.–27. Orientierungslauf, EM und Weltcup-Finale in Litauen
23.–27. Triathlon, WM (Final der WM-Serie) in Pontevedra (ESP)
24.–6.10. Fussball, Nations League, 1. bis 4. Spieltag
25. Fussball, U21-EM-Qualifikation, Schweiz - Luxemburg
26. Automobil, Formel-1-WM, GP Aserbaidschan in Baku
26. Kunstturnen, Mannschafts-SM in Genf
29. Fussball, U21-EM-Qualifikation, Island - Schweiz
30.–11.10. Tennis, WTA-1000-Turnier in Peking
Oktober
1.–4. Automobil, Rallye-WM, Rallye Italia Sardegna in Alghero
2.–4. Mountainbike, Weltcup-Finale Cross Country und Downhill in Lake Placid (USA)
2.–18. Rollsport, World Skate Games in Asuncion (PAR)(WM Inline Skating, Skateboard, Rollkunstlauf, Rollhockey und allen weiteren Rollsport-Disziplinen)
3.–4. Kunstturnen, SM in Winterthur
3.–7. Rad Strasse, EM in Ljubljana
4.–11. Judo, WM in Baku
4. Motorrad, Strassen-WM, GP Japan in Motegi
6. Fussball, U21-EM-Qualifikation, Frankreich - Schweiz
7.–10. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Playoffs, 1. Runde, Hinspiele
7.–18. Tennis, ATP Masters 1000 in Schanghai
9.–11. Darts, Swiss Trophy in Basel
10. Rad Strasse, WorldTour, Lombardei-Rundfahrt (ITA)
10. Triathlon, WM Ironman in Kona, Hawaii (USA)
11. Automobil, Formel-1-WM, GP Singapur
11.–13. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Playoffs, 1. Runde, Rückspiele
11. Motorrad, Strassen-WM, GP Indonesien auf dem Mandalika Circuit
11.–13. Rudern, WM Küstenrudern in Qingdao (CHN)
11.–18. Tischtennis, WM in Ljubljana
13.–14. Fussball, Champions League, 2. Spieltag
15. Fussball, Europa League, 2. Spieltag und Conference League, 1. Spieltag
14.–18. Rad Bahn, WM in Schanghai
14.–19. Rad Strasse, WorldTour, Tour of Guangxi (CHN)
16.–18. Fussball, Schweizer Cup, Sechzehntelfinals
16.–18. Hallenradsport, WM in Derby (ENG)
17.–25. Kunstturnen, WM in Rotterdam (NED)
19.–25. Para-Cycling, WM Bahn in Apeldoorn (NED)
20.–21. Fussball, Champions League, 3. Spieltag
22. Fussball, Europa League, 3. Spieltag und Conference League, 2. Spieltag
24.–25. Karate, SM in Sursee
24.–1.11. Ringen, WM in Manama (BRN)
24.–25. Turnen, SM Aerobic in Aarau
25. Automobil, Formel-1-WM, GP USA in Austin
25. Leichtathletik, SM Marathon in Luzern
25. Motorrad, Strassen-WM, GP Australien in Phillip Island
26.–1.11. Tennis, ATP-Turnier, Swiss Indoors in Basel
27.–8.11. Gewichtheben, WM in Ningbo (CHN)
31.–13.11. Olympische Jugendspiele in Dakar (SEN)
November
1. Automobil, Formel-1-WM, GP Mexiko in Mexico City
1. Leichtathletik, Marathon in New York
1. Motorrad, Strassen-WM, GP Malaysia in Sepang
1.–15. Schiessen, WM in Doha
1. Segeln, Start zur Route du Rhum in Saint-Malo (FRA)
2.–8. Tennis, ATP Masters 1000 in Paris
3.–4. Fussball, Champions League, 4. Spieltag
5.–8. Eishockey, Euro Hockey Tour, Karjala Cup in Finnland
5. Fussball, Europa League, 4. Spieltag und Conference League, 3. Spieltag
5.–8. Trampolin, WM in Nanjing (CHN)
6.–16. Eishockey, WM Frauen in Herning (und einem weiteren Spielort in Dänemark)
7. Kunstturnen, Swiss Cup in Zürich
7.–14. Tennis, WTA Finals in Riad (KSA)
8. Automobil, Formel-1-WM, GP Brasilien in São Paulo
11.–14. Automobil, Rallye-WM, Saudi-Arabien-Rallye
12.–17. Fussball, Nations League, 5. und 6. Spieltag
13.–15. Schwimmen, Kurzbahn-SM in Lausanne
15. Motorrad, Strassen-WM, GP Portugal in Portimão
15.–22. Tennis, ATP Finals in Turin
20.–22. Tennis, Billie Jean King Cup, Playoffs
21. Automobil, Formel-1-WM, GP Las Vegas
21. Radball, Weltcup in Mosnang
22. Motorrad, Strassen-WM, GP Valencia
24.–25. Fussball, Champions League, 5. Spieltag
26.–5.12. Fussball, WM-Qualifikation Frauen, Playoffs, 2. Runde, Hin- und Rückspiele
26. Fussball, Europa League, 5. Spieltag und Conference League, 4. Spieltag
29. Automobil, Formel-1-WM, GP Katar in Lusail
Dezember
1.–3. Fussball, Schweizer Cup, Achtelfinals
1.–6. Schwimmen, Kurzbahn-WM in Peking
3.–20. Handball, EM Frauen in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei
5.–6. Judo, SM in Aarberg
5.–6. Leichtathletik, Course de l'Escalade in Genf
6. Automobil, Formel-1-WM, GP Abu Dhabi
8.–9. Fussball, Champions League, 6. Spieltag
9.–13. Reiten, CHI (5*) in Genf
10.–13. Eishockey, Euro Hockey Tour, Swiss Ice Hockey Games (Ort noch nicht bestimmt)
10. Fussball, Europa League, 6. Spieltag und Conference League, 5. Spieltag
13. Leichtathletik, Silvesterlauf in Zürich
14.–19. Squash, Team-WM in Cheongju (KOR)
17. Fussball, Conference League, 6. Spieltag
19.–20. Fussball, Super League und Challenge League, 18. Runde (Abschluss 1. Saisonhälfte)
26.–31. Eishockey, Spengler Cup in Davos
26.–5.1. Eishockey, U20-WM in Edmonton und Red Deer (CAN)