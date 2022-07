Torschützin Périsset feiert ihren Treffer. Bild: keystone

Frankreich setzt sich verdient durch und ist Deutschlands Halbfinal-Gegner

Frankreich steht als viertes Team in den Halbfinals der Frauen-EM 2022 in England. Es setzte sich in Rotherham 1:0 n.V. gegen die Niederlande durch. Damit heissen die Halbfinals England – Schweden (Dienstag) und Deutschland – Frankreich (Mittwoch).

Es benötigte eine rustikale Grätsche der Niederländerin Dominique Janssen, damit die Französinnen nach 102 Minuten endlich trafen. Sie hatten zahlreiche gute Chancen ausgelassen, doch nun in der Verlängerung durften sie einen Foulpenalty treten. Eve Périsset holte Anlauf und erzielte mit einem platzierten Schuss das 1:0 für «Les Bleues».

Das Foul zum Penalty und das Tor. Video: SRF

Die Niederlande wehrte sich tapfer und durfte sich bei Torhüterin Daphne van Domselaar bedanken, dass die Partie bis zuletzt offen blieb. Doch am Ende bleibt die Enttäuschung für die Titelverteidigerinnen in Orange.

Was Frankreich vor der Pause alles liegen liess … Video: SRF

(ram)