Dominante Vorstellung von Liverpool – Calafiori schiesst Arsenal zum Sieg

Premier League

Southampton – Newcastle 1:3

Zuletzt hatte es für Newcastle nach sechs Siegen in Serie beim 1:4 im Heimspiel gegen Bournemouth einen Dämpfer gegeben. Nun meldeten sich die «Magpies» zurück und konnten sich dabei einmal mehr bei ihrem Topstürmer Aleksander Isak bedanken. Der 25-jährige Teamkollege von Fabian Schär, der in der WM-Qualifikation mit Schweden auf die Schweiz treffen wird, erzielte seine Tore 16 und 17 in dieser Saison.

Aleksander Isak erzielte gegen Southampton zwei Tore. Bild: keystone

Southampton - Newcastle 1:3 (1:2).

Tore: 10. Bednarek 1:0. 26. Isak 1:1 (Penalty) 30. Isak 1:2. 51. Tonali 1:3.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Liverpool – Ipswich 4:1

Weiterhin sicher präsentierte sich auch Tabellenführer Liverpool, der Aufsteiger Ipswich keine Chance liess. Mit vier Toren zwischen der 11. und 66. Minute kam das Team von Trainer Arne Slot zum 16. Sieg der Saison.

Liverpool schlägt Ipswich ohne Probleme. Bild: keystone

Liverpool - Ipswich 4:1 (3:0).

Tore: 11. Szoboszlai 1:0. 35. Salah 2:0. 44. Gakpo 3:0. 66. Gakpo 4:0. 90. Greaves 4:1.

Wolverhampton – Arsenal 0:1

Der erste Verfolger Arsenal musste deutlich mehr kämpfen, um den Rückstand von sechs Punkten auf Liverpool nicht weiter anwachsen zu lassen. In Wolverhampton erlöste der zur Pause eingewechselte, ehemalige Basel-Spieler Riccardo Calafiori die Gäste aus London mit seinem Treffer in der 74. Minute.

Riccardo Calafiori jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Wolverhampton - Arsenal 0:1 (0:0).

Tor: 74. Calafiori 0:1.

Bournemouth – Nottingham Forest 5:0

Das Duell der beiden Überraschungsmannschaften Bournemouth und Nottingham ging derweil klar ans Heimteam. Auch dank einem Hattrick von Dango Ouattara gewann Bournemouth 5:0. (riz/sda)

Dango Ouattara gelang gegen Nottingham Forest einen Hattrick. Bild: keystone

