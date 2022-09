Khvicha Kvaratskhelia ist aktuell der Shootingstar der Serie A. Bild: keystone

Sie nennen ihn «Kvaradona» – ein Georgier auf bestem Weg zum neuen Helden von Neapel

Ein 21-jähriger Georgier lässt ganz Neapel von der ersten italienischen Meisterschaft seit 1990 träumen – Khvicha Kvaratskhelia hat die Herzen der Napoli-Fans im Sturm erobert.

Moritz Meister Folgen

Nach sieben Spielen steht die SSC Napoli auf dem ersten Platz in der Serie A. Bislang wurde kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren. In Neapel träumt man bereits von der ersten Meisterschaft seit 1990. Damals führte der legendäre Diego Maradona das Team zum zweiten Meistertitel überhaupt. Den ersten hatte man drei Jahre zuvor auch mit dank Maradona geholt.

Nun, mehr als 30 Jahre später dribbelt ein neuer Star durch das Stadio Diego Armando Maradona. Sein Name dürfte nicht nur wenigen bekannt, sondern für die meisten auch kaum auszusprechen sein. Khvicha Kvaratskhelia wirbelt seit dieser Saison auf dem linken Flügel der SSC Napoli.

«Der mit dem schwierigen Namen ist etwas Besonderes», stellte auch Glasgow-Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst nach der 0:3-Niederlage seines Teams gegen Napoli in der Champions League fest.

Einige Highlights von «Kvaradona». Video: YouTube/LUTYHD

Kvaratskhelia kam vor der Saison von Dinamo Batumi aus seiner Heimat Georgien nach Italien. In neun Pflichtspielen sammelte der wuselige Georgier bereits sieben Torbeteiligungen. Die Fans in Neapel haben ihm deshalb bereits den Spitznamen «Kvaradona» gegeben – natürlich in Anlehnung an den grossen Diego Maradona.

Egal ob Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold oder Sergej Milinkovic-Savic – keiner konnten den georgischen Dribbelkünstler bislang einfangen.

An sechs von fünfzehn Treffer der Süditaliener war Kvaratskhelia direkt beteiligt. Deshalb trauert in Neapel niemand mehr den Abgängen von Captain Lorenzo Insigne oder Rekordtorschütze Dries Mertens hinterher. Der Georgier wurde folgerichtig auch zum Spieler des Monats August in der Serie A gewählt.

In der Nationalmannschaft sorgt Kvaratskhelia auch für Furore. In insgesamt neun Nations-League-Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete fünf Treffer vor. Georgien schaffte auch dank seiner Leistungen völlig verdient den Aufstieg in die Liga B der Nations League.

Auch seine erweiterten Statistiken in der bisherigen Serie A-Saison sprechen eine deutliche Sprache. Kvaratskhelia ist pro 90 Minuten an 0,99 Toren direkt beteiligt, das heisst, er sorgt alle 91 Minuten für einen Treffer. Für ein eigenes Erfolgserlebnis benötigt er im Schnitt 114 Minuten.

Sollte er so weiterspielen, bleibt Napoli ein ernsthafter Anwärter auf den Titel in der Serie A. Dann dürften bald wohl alle Fussball-Fans den Namen Khvicha Kvaratskhelia kennen – und vielleicht sogar aussprechen können.