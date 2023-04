Serge Gnabry bejubelt seinen Siegtreffer gegen Hertha Berlin. Bild: keystone

Sieg gegen Hertha Berlin – die Bayern ziehen wieder an Dortmund vorbei

Bayern – Hertha 2:0

Bayern München profitiert vom Fehltritt der Dortmunder im Meisterrennen. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Hertha Berlin übernimmt der Serienchampion nach der 30. Runde wieder die Tabellenführung.

Bayern München konnte nicht kaschieren, dass es sich in einem Formtief befindet. Erst nach der Pause, zu der die Mannschaft in der heimischen Allianz Arena mit Pfiffen verabschiedet worden war, drehte das Team von Thomas Tuchel auf und setzte die Berliner immer stärker unter Druck. Das erlösende 1:0 gelang Serge Gnabry in der 69. Minute. Kingsley Coman doppelte zehn Minuten später nach. Zu beiden Toren gab Joshua Kimmich den guten letzten Pass.

Gnabry bringt die Bayern in Führung. Video: streamja

Weil Dortmund am Freitag in Bochum nur 1:1 spielte, hat Bayern München nun einen Punkt Vorsprung auf den Titelrivalen. Am kommenden Wochenende gastiert der FC Bayern in Bremen, während Dortmund Wolfsburg empfängt.

Coman erhöht wenig später. Video: streamja

Bayern München - Hertha Berlin 2:0 (0:0)

Tore: 69. Gnabry 1:0. 79. Coman 2:0.

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer. (abu/sda)