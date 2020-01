Sport

Fussball

Sport1-Doppelpass: Thomas Helmer liest SMS von Nübel-Berater vor



Peinliche Panne im «Doppelpass»: Moderator Helmer plaudert SMS von Nübel-Berater aus

Winterpause in der Bundesliga: Über Aktuelles konnten die Fussball-Experten in der Talkshow «Doppelpass» am Sonntag also nicht diskutieren. Das grosse Thema der «Sport1»-Sendung war deshalb Alexander Nübels bevorstehender Transfer zu Bayern München.

Der Wechsel ist umstritten, da die Bayern mit Manuel Neuer bereits die Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft im Tor stehen haben, darüber hinaus mit ihm bis 2023 verlängern wollen. Viele Fans fragen sich ausserdem: Warum in aller Welt will der 23-jährige Nübel zu den Bayern, bei denen er höchstwahrscheinlich meist auf der Bank sitzen wird?

Für Experte Stefan Effenberg ist die Sache klar: Nübel kann sich so bei den Bayern nicht weiterentwickeln. Die gewagte These des ehemaligen Bayern-Captains für den Wechselgrund: Nübel geht zum Rekordmeister, weil sein Berater Stefan Backs mit dem Deal eine fette Provision einstreicht.»

Backs selbst schien das nicht so sehr zu gefallen, was Effenberg da live im TV über ihn und seinen Mandanten zum Besten gab. Über den Twitter-Account der Berateragentur hiess es am Sonntag während der Sendung: «Lange Diskussion im Sport1-Doppelpass zum Thema Nübel/Bayern München. Fazit: Der Berater hat nur an sein Geld gedacht. #Karoeinfach.»

Lange Diskussion im Sport.1-Doppelpass zum Thema Nübel/Bayern München. Fazit: Der Berater hat nur an sein Geld gedacht. #Karoeinfach — Siebert & Backs GmbH (@SiebertundBacks) January 12, 2020

Keine Werbeblöcke im Youtube-Stream

Doch das Beste an der Geschichte folgt noch. Backs schickte sogar während der Show eine SMS an Helmer. Der langjährige Bayern-Verteidiger und heutige «Doppelpass»-Moderator verlas diese SMS dann während einer Werbepause. Dadurch, dass im Livestream auf Youtube die Werbeblöcke nicht gezeigt werden und im Studio die Mikrofone weiterlaufen, war das auch für die Zuschauer im Stream deutlich zu hören.

Helmer erklärte gegenüber seinen Experten-Kollegen in der vermeintlichen Pause: «Der Berater hat sich gerade gemeldet. Er hat sich beschwert, dass Stefan gesagt hat, er sei geldgeil.» Dann folgte Gelächter.

Der Audio-Clip der Szene: Der Berater von Nübel schickt eine Nachricht in den Dopa die Helmer brühwarm erzählt im Livestream mit offenem Mircro #Dopa #Nübel pic.twitter.com/eSEGlexyHe — Dr Ball (@Dr_MedBall) January 12, 2020

Gut, dass am Freitag die Bundesliga aus der Winterpause zurückkehrt. Dann gibt's vielleicht bald auch wieder andere Gesprächsthemen als die Nübel-Bayern-Debatte ... (as/pre)

