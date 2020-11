Sport

Fussball

Premier League: Aubameyang schiesst ManUnited endgültig in die Krise



Bild: keystone

Aubameyang schiesst ManUnited endgültig in die Krise – Everton verliert schon wieder

ManUnited – Arsenal 0:1

Manchester United kann in der Premier League zuhause einfach nicht mehr gewinnen. Gegen Arsenal verlor das Team von Ole Gunnar Solskjaer mit 0:1 und kassierte im vierten Heimspiel der Saison bereits die dritte Pleite. Nur gegen Chelsea reichte es vor einer Woche zu einem mageren 0:0.

Für Arsenal war der erste Meisterschaftssieg im Old Trafford seit 2006 die Aussöhnung nach den glücklosen 0:1-Niederlagen zuletzt gegen Manchester City und Leicester City. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Pierre-Emerick Aubameyang per Penalty, den Paul Pogba mit einem unnötigen Tackling im Strafraum zuvor verursacht hatte. Für Aubameyang war es der erste Treffer nach 551 Minuten. Granit Xhaka sass bei den «Gunners», die nur noch einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten Everton liegen, 90 Minuten auf der Bank. Für ihn kam der Ex-Basler Mohamed Elneny zum Einsatz.

Das Team von Mikel Arteta trat vor allem in der ersten Halbzeit dominant auf, hatte aber ausser einem Lattenschuss von Willian (39.) nichts auszuweisen. Vor einer Woche hatten sich die Nordlondoner daheim gegen Leicester City für eine ähnliche Leistung nicht belohnen können. Auch gegen die United, die nach sechs Runden erst sieben Punkte ausweist, hätte die Partie in den Schlussminuten durchaus noch kippen können. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit landete ein Schuss des eingewechselten Donny van de Beek via Elneny und Kopf Arsenal-Keeper Bernd Leno am Pfosten.

Manchester United - Arsenal 0:1 (0:0)

Tor: 68. Aubameyang (Foulpenalty) 0:1.

Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (Ersatz). 39. Lattenschuss Willian (Arsenal). 85. Leno (Arsenal) lenkt Schuss von van de Beek an den eigenen Pfosten.

Newcastle – Everton 2:1

Nach herausragendem Saisonstart mit vier Siegen in Folge ist Carlo Ancelottis Everton in der Premier League auf den Boden der Realität zurückgekehrt. Gegen Newcastle United mit dem Schweizer Internationalen Fabian Schär kassierte Everton mit 1:2 die zweite Niederlage in Folge.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nutzte Callum Wilson nach rund einer Stunde einen Foulpenalty für die Führung der «Magpies». Der 28-jährige Angreifer avancierte mit einem zweiten Tor in der 84. Minute – es war Wilsons sechster Saisontreffer im siebten Einsatz – endgültig zum Matchwinner. In der Nachspielzeit verkürzte Dominic Calvert-Lewin für Everton, das die Tabelle von der 4. bis zur 6. Runde angeführt hat.

Newcastle United - Everton 2:1 (0:0)

Tore: 56. Wilson (Foulpenalty) 1:0. 85. Wilson 2:0. 91. Calvert-Lewin 2:1.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. (pre/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister Cristiano Ronaldo setzt seine Kids als Hanteln ein Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter