Serbien: Fussball-Trainer Mladen Zizovic (44) stirbt während des Spiels

RECORD DATE NOT STATED Mladen Zizovic headcoach of FC Shkupi reacts during first Macedonian football league match between FC Shkupi and FC Struga Trim &amp; Lum in Skopje, October 1, 2023. IMAGO Petr ...
Der bosnische Trainer Mladen Zizovic ist tot.Bild: IMAGO / Petr Stojanovski

Tragödie in Serbien: Fussball-Trainer (44) stirbt während des Spiels

04.11.2025, 07:1804.11.2025, 07:33

Der serbische Fussball trauert. Mladen Zizovic, Trainer beim Erstligisten FK Radnicki 1923 Kragujevac, brach während des Spiels gegen Mladost Lucani in der 20. Minute an der Seitenlinie zusammen. Der 44-Jährige wurde erstversorgt und ins Spital gebracht. Aus noch ungeklärten Gründen setzte der Schiedsrichter das Spiel nach dem Vorfall fort.

Doch rund 20 Minuten später musste das Spiel dennoch abgebrochen werden. Die Spieler erhielten aus dem Spital die Nachricht, dass ihr Trainer den Vorfall nicht überlebt hat. In einem Video ist zu sehen, wie die Spieler nach dem definitiven Spielabbruch von ihren Emotionen überwältigt werden. Eine genaue Todesursache steht noch nicht fest, Berichten zufolge soll Zizovic aber einen Herzstillstand erlitten haben.

«Mit tiefster Trauer teilen wir der Öffentlichkeit, den Fans und Sportfreunde mit, dass unser Cheftrainer Mladen Zizovic beim heutigen Spiel zwischen Mladost und Radnicki 1923 in Lucani gestorben ist», schrieb der Klub in einem Statement in den sozialen Medien. Demnach sei Zizovic noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Der Verein habe nicht nur einen grossen Trainer, sondern einen guten Mann und Freund verloren, hiess es in der Mitteilung. Auch der serbische Fussballverband veröffentlichte ein Statement, in dem er den unerwarteten Tod des Trainers betrauerte.

Der Bosnier war erst seit zwei Wochen Trainer von Radnicki 1923. Das Auswärtsspiel gegen Mladost war erst sein dritter Auftritt an der Seitenlinie des Teams aus der serbischen Stadt Kragujevac. Zizovic galt im bosnischen Fussball als legendärer Trainer. Letzte Saison führte er den bosnischen Klub Borac Banja Luka in den Achtelfinal der Conference League, was für viele Beobachter als grösster Erfolg im bosnischen Klubfussball gilt. (abu)

In der vergangenen Woche wurden sowohl die NBA als auch der türkische Fussball von grossen Skandalen erschüttert. In der nordamerikanischen Basketball-Liga geht es um Wettmanipulation, Betrug bei illegalen Pokerrunden und die Mafia. Ein aktiver Spieler sowie ein Trainer in der NBA wurden festgenommen. Die Ermittlungen dürften noch eine Weile dauern.
Zur Story