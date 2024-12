Flucht unter Tränen und Pfiffen in die Kabine: United-Stürmer in 1. Halbzeit ausgewechselt

Nach Angaben der spanischen Sportpresse hat der FC Barcelona dem Ligaverband nun vorgeschlagen, VIP-Plätze nach Abschluss der Renovierungsarbeiten am Stadion Camp Nou zu verkaufen. So könnte zusätzliches. Kapital freigeschaufelt werden, um die endgültige Validierung von Olmo zu sichern.

Der FC Barcelona ist auch vor dem Obersten Gerichtshof von Katalonien mit dem Versuch gescheitert, den Europameister Dani Olmo für die zweite Saisonhälfte zu registrieren. Sollte dies dem Klub von Trainer Hansi Flick nicht bis zur Silvesternacht gelingen, könnte Offensivspieler Olmo die «Blaugrana» ab dem 1. Januar ablösefrei verlassen. Am vergangenen Freitag bereits hatte das Handelsgericht 10 in Barcelona eine entsprechende Klage des Vereins abgewiesen.

Magnus Carlsen nach Jeans-Eklat doch an Blitzschach-WM – du ahnst, was er tragen wird …

Titelverteidiger Magnus Carlsen wird nach dem Jeans-Eklat nun doch an der Blitzschach-WM antreten.

«Lange Rede, kurzer Sinn: Wir können darüber reden, wie es dazu kam, aber ich spiele mindestens noch einen Tag in New York, und wenn ich gut abschneide, noch einen Tag danach», kündigte der 34-jährige Norweger in einem Interview der Schach-Plattform «Take Take Take» an. Tags zuvor hatte der Grossmeister frustriert seinen kompletten Rückzug von dem Turnier angekündigt – im Streit über die Regeln des Weltschachverbands zur Kleiderordnung, die das Tragen von Jeans verbieten.