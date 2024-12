Die nahe Zukunft von Pep Guardiola ist geklärt. Der spanische Startrainer beendete am Donnerstagabend alle Spekulationen und verlängerte seinen Vertrag bei Manchester City um weitere zwei Jahre. Das neue Arbeitspapier des 53-Jährigen ist damit bis zum 30. Juni 2027 gültig.



Guardiola war im Sommer 2016 von Bayern München in die Premier League zu City gewechselt. In der Saison 2022/23 holte der ehemalige Trainer des FC Barcelona mit dem Klub das Triple, in der vergangenen Spielzeit zum vierten Mal nacheinander die englische Meisterschaft. «Manchester bedeutet mir so viel. Ich habe ein ganz besonderes Gefühl für diesen Fussballverein. Deshalb bin ich so glücklich, dass ich noch zwei weitere Spielzeiten hierbleiben kann», sagte Guardiola in der Mitteilung des Klubs.



Aktuell liegt Guardiola mit Manchester City auf dem 2. Platz der Premier League, fünf Punkte hinter dem FC Liverpool. Zuletzt haben die Citizens vier Pflichtspiele in Serie verloren. (lst/sda/dpa)

Bild: fxp-fr-sda-rtp