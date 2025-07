Dosen statt Becher in den EM-Stadien – die UEFA verteidigt ihr Pilotprojekt. Bild: www.imago-images.de

UEFA verteidigt Bierdosen in den EM-Stadien: «Innovativ und nachhaltig»

Der europäische Fussballverband UEFA sieht den Verkauf von Aludosen in fünf Stadien der Fussball-EM der Frauen als «innovativ» und «nachhaltig» an. Das teilte die Medienabteilung des Verbands auf Anfrage mit.

Seit Beginn der Fussball-EM der Frauen sorgt der Verkauf von Aludosen in den Stadien von Basel, Bern, Genf, Thun und Zürich für Irritation. Statt Bier ab Zapfhahn in einem Becher auszuschenken, wird mit einem eigens dafür installierten Gerät der Deckel einer handelsüblichen Heineken-Dose entfernt. Die Kanten werden gerundet und das Bier in der Dose serviert. Dies, obwohl an Austragungsorten wie der Stadt Basel eine Mehrweggeschirrpflicht für Veranstaltungen gilt.

Nun äusserte sich die Veranstalterin UEFA auf Anfrage von Keystone-SDA zum System. In einer summarischen Antwort auf die schriftlich gestellten Fragen teilte die Kommunikationsabteilung mit, der Ausschank in Aludosen unterstütze das Engagement der UEFA für ein umweltbewusstes Turnier.

So sehen die präparierten «Dosenbecher» dann aus. Bild: x.com/nikdoemer

Der Einsatz des Systems sei von den lokalen Behörden sowie der UEFA-Abteilung «Safety and Security» abgesegnet. Die Frage, welche Nachhaltigkeitsbilanz die Aludosen gegenüber den üblicherweise in den Stadien angebotenen Mehrwegbechern konkret aufweisen, blieb unbeantwortet.

Ein Recyclingsystem

Die Biermarke Heineken ist Getränkepartnerin der UEFA an der Fussball-EM der Frauen. Heineken hatte den Einsatz von «innovativen Top-Off Can Openers» Mitte Juni in einer Medienmitteilung angekündigt. Die Aludosen sollen dank Depotsystem und Recyclingstellen zurück in den Recycling-Kreislauf gelangen.

Die UEFA hielt in ihrer Stellungnahme fest, die Fans könnten die Dosen in Recycling-Eimern in der Nähe der Getränkestände der Stadien entsorgen. Im Eishockeystadion des HC Davos sei das System gemäss Heineken schon seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz. (abu/sda)