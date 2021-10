Die FCB-Teamkollegen begraben Matchwinner Zhegrova in einer Jubeltraube. Bild: keystone

Zhegrova schiesst den FCB per Traumtor an die Spitze – St.Gallen im späten VAR-Glück

Sion – Basel 0:1

Basel führt die Tabelle auch nach der 10. Runde der Super League an. Ein Geniestreich von Edon Zhegrova verhalf dem FCB in Sitten in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit zu einem glücklichen 1:0-Erfolg. Paolo Tramezzanis dritter Trainer-Einstand im Wallis missglückte damit trotz einer starken Leistung seiner Schützlinge.

Der herrliche FCB-Siegtreffer durch Zhegrova. Video: SRF

Ohne den 75 Minuten lang geschonten Torgaranten Arthur Cabral taten sich die Basler gegen die physisch starken und kompakt stehenden Walliser von Tramezzani lange schwer. Kurz vor dem Siegtreffer kassierte Eray Cömert zudem für ein Notbremse-Foul die Rote Karte.

Sion - Basel 0:1 (0:0)

8350 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tor: 90. Zhegrova (Palacios) 0:1.

Sion: Fickentscher; Cavaré, Saintini, Ndoye, Cipriano; Baltazar, Zuffi, Grgic (82. Keita); Tosetti (67. Wesley), Stojilkovic, Itaitinga (69. Adryan).

Basel: Lindner; Lopez (91. Lang), Cömert, Pelmard, Tavares; Xhaka, Quintilla (65. Palacios); Ndoye (78. Millar), Frei, Stocker (65. Zhegrova); Kasami (78. Cabral).

Bemerkungen: Sion ohne Serey Die (krank), Hoarau, Bamert, Doldur, Araz, Martic, Iapichino, Khasa und Safarikas (alle verletzt). Basel ohne Cardoso, Esposito, Males, Petretta und Padula (alle verletzt). 88. Rote Karte gegen Cömert (Notbremse). Verwarnungen: 26. Baltazar (Foul). 39. Xhaka (Foul). 45. Cavaré (Foul). 76. Wesley (Foul).

St.Gallen – Servette 2:1

Der FC St. Gallen kann in der Meisterschaft doch noch gewinnen. Nach acht Spielen ohne Sieg bezwingen die Ostschweizer Servette daheim vor fast 14'000 Zuschauern 2:1. Das Siegestor erzielte Jérémy Guillemenot in der 93. Minute.

Das erlösende Tor war eine Produktion der in der zweiten Halbzeit eingewechselten Guillemenot und Fabian Schubert. Mit dem definitiven Jubel mussten sich die grünweissen Fans noch minutenlang gedulden, denn das Tor wurde von Schiedsrichter Luca Piccolo und dem VAR auf seine Korrektheit untersucht. Der dem Tor vorausgegangene Zweikampf zwischen dem St. Galler Ousmane Diakité und dem Genfer Stürmer Alex Schalk war anrüchig. Aber schliesslich zeigte der Referee zum Mittelpunkt. Ein strittiger Entscheid.

Das späte St.Galler Siegtor durch Guillemenot. Video: SRF

Es schien schon, als würden die Spieler von Trainer Peter Zeidler die sicher geglaubten drei Punkte aus der Hand geben. Sie führten von der 35. bis 85. Minute. Dann glich Innenverteidiger Steve Rouiller aus. Ein Punktgewinn wäre für die Servettiens indessen verdient gewesen.

Zu St. Gallens Matchwinnern gehörte Stürmer Kwadwo Duah. Zeidler stellte den Berner in den ersten acht Super-League-Spielen nie in der Startformation auf. Seine zweite Chance nutzte Duah mit dem 1:0. Auf eine Flanke von Lukas Görtler reichte ihm ein kleiner Raum zwischen den Genfer Innenverteidigern, damit er einen Kopfball im Tor unterbringen konnte.

St. Gallen - Servette 2:1 (1:0)

13'945 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 35. Duah (Görtler) 1:0. 85. Rouiller (Stevanovic) 1:1. 93. Guillemenot (Schubert) 2:1.

St. Gallen: Ati-Zigi; Lüchinger, Nuhu, Stillhart, Kempter (16. Traorè); Diakité; Görtler, Ruiz (60. Youan); Diarrassouba (60. Fazliji); Duah (88. Schubert), Besio (60. Guillemenot).

Servette: Omeragic; Sauthier (64. Diallo), Rouiller, Sasso, Clichy; Cespedes (64. Douline); Rodelin, Valls; Stevanovic, Schalk, Imeri (46. Antunes).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Stergiou, Kräuchi, Schmidt und Staubli (beide verletzt). Kempter verletzt ausgeschieden. Servette ohne Frick, Nyakossi (beide gesperrt), Kyei, Cognat, Fofana, Ricardo Alves und Oberlin (alle verletzt). Verwarnungen: 20. Cespedes (Foul), 27. Nuhu (Foul), 76. Guillemenot (Ballwegschlagen), 79. Rouiller (Foul), 81. Antunes (Foul), 95. Görtler (Spielverzögerung). (pre/sda)

