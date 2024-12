Die Nummer 5 von Franz Beckenbauer wird bei Bayern nicht mehr vergeben. Bild: keystone

Spezielle Ehrung für Franz Beckenbauer: seine Nummer 5 wird bei Bayern nicht mehr vergeben

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht im Zeichen der im Januar verstorbenen Klublegende Franz Beckenbauer. Es kommt zu einem emotionalen Moment.

Julian Buhl / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Sonntag steht ganz im Zeichen des im Januar mit 78 Jahren verstorbenen Franz Beckenbauer. Präsident Herbert Hainer bat die Mitglieder des deutschen Rekordmeisters schon zu Beginn der Veranstaltung, sich in der Halle von ihren Plätzen zu erheben. Das Licht wurde gedämmt, auf der Video-Leinwand wurden Bilder und Namen der seit der vergangenen Mitgliederversammlung Gestorbenen eingeblendet.

Allen voran das Bild von Deutschlands Fussball-Legende Franz Beckenbauer. Die Namen von ihm und Andi Brehme waren dabei neben Schwarz-Weiss-Porträts der beiden als erstes auf der Leinwand hinter der Bühne zu sehen. Brehme war knapp einen Monat nach Beckenbauer im Februar mit nur 63 Jahren verstorben.

Witwe Heidi Beckenbauer und Sohn Joel erlebten den bewegenden Moment am zweiten Advent in der ersten Reihe gleich neben Ehrenpräsident Uli Hoeness. Deren Besuch sei eine «grosse Ehre», sagte Hainer bei seiner Begrüssung: «Es ist uns eine grosse Ehre, dass ihr heute bei uns seid.» Auf der Videowand waren schon vor den ersten Worten auf der Bühne Bilder von Beckenbauer zu sehen.

Beckenbauer-Moment als emotionaler Höhepunkt

Nach Hainers Eröffnungsrede kam es dann zum emotionalen Höhepunkt der Mitgliederversammlung. Auf der Videoleinwand wurde in einem Einspieler eine Hommage an Beckenbauer gezeigt. Der gesamte Saal erhob sich und es gab minutenlang Applaus. Dieser Moment rührte Hoeness dermassen, dass er Tränen in den Augen hatte und mit der Fassung kämpfte. Heidi Beckenbauer direkt neben ihm weinte.

Anschliessend wollte Hainer, «etwas einzigartiges vorschlagen, was es in der Geschichte unseres Vereins noch nicht gegeben hat». Die Rückennummer «5» von Beckenbauer soll nie wieder vergeben werden. Die Mitglieder stimmten dem mit grossem Applaus zu. Auch Heidi und Joel Beckenbauer kamen zur Verkündung dieser historischen Ehre, die Franz Beckenbauer als erstem ehemaligem Bayern-Spieler überhaupt zuteil wird, auf die Bühne und reagierten sichtlich gerührt.

«Wäre der FC Bayern ohne Franz Beckenbauer vorstellbar?», fragte Hainer noch.«Nein, das kann man sich nicht vorstellen.» Beckenbauer habe den Klub zu dem gemacht, was er heute ist. Hainer richtete sich direkt an den Verstorbenen. «Als die Geschichte des FC Bayern begann, hast Du das Vorwort schon geschrieben», so Hainer. «Unser Verein hat in diesem Jahr die grösste Persönlichkeit seiner Geschichte verloren.» Der Präsident weiter: «Lieber Franz, du fehlst uns. Was uns aber bleibt, und uns vereint, ist die Erinnerung an dich.»

Mitglieder schauten sich Pokale und Bilder an

Beckenbauer, der im Jahr 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef die Weltmeisterschaft gewann, war am 7. Januar dieses Jahres im Alter von 78 Jahren gestorben und in seiner Heimatstadt München beigesetzt worden. Beckenbauer war die «Lichtgestalt», die prägendste Persönlichkeit im deutschen Fussball – und einer der Grössten seiner Zunft auf der Welt.

Franz Beckenbauer verstarb am 7. Januar 2024. Bild: keystone

Der frühere Bayern-Profi Brehme, der 1990 unter Teamchef Beckenbauer den entscheidenden Treffer zum WM-Titel erzielt hatte, war wenige Wochen später im Alter von 63 Jahren gestorben.

Für die Mitglieder bestand am Sonntag im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Möglichkeit, die Ausstellung «Für immer unser Kaiser» anzuschauen. Dort waren Exponate wie der Pokal der Landesmeister ausgestellt, den Beckenbauer mit dem FC Bayern vor 50 Jahren 1974 erstmals nach München geholt hatte.

Verwendete Quellen: