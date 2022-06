In Budapest fand ein Geisterspiel ungarischer Art statt. Bild: keystone

Ungarns Kniff, um die Engländer trotz Geisterspiel ausbuhen zu können

Während die Schweiz schon am Donnerstag in die Nations League einstieg (und in Tschechien 1:2 verlor), greifen heute weitere Teams ins Geschehen ein.

Gruppe A3: 🇮🇹 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇭🇺

Ungarn – England 1:0

Eigentlich hätte die Partie aufgrund von UEFA-Sanktionen ohne Zuschauer stattfinden müssen. Doch es waren wohl über 30'000 Menschen im Stadion – weil die Ungarn sich mit den Einzelheiten des Reglements auskennen. Dieses sieht vor, dass bei Geisterspielen eine unbegrenzte Anzahl von Kindern unter 14 Jahren dabei sein dürfen, dazu kommt pro zehn Kinder ein erwachsener Begleiter. Und so war das Spiel kein Geisterspiel, sondern ein fast normales in Ungarn. So normal jedenfalls, dass die Engländer von den Kindern lautstark ausgebuht wurden, als sie vor dem Anpfiff auf die Knie gingen, um damit gegen Rassismus zu demonstrieren.

Fussball wurde auch gespielt in Budapest. Dominik Szoboszlai brachte die Ungarn 20 Minuten nach Wiederbeginn in Führung. Er verwertete mit Präzision einen Foulpenalty.

1:0 Ungarn: Dominik Szoboszlai (66.). Video: streamja

Die Siegsicherung verpasste in der 81. Minute Andras Schäfer. Der Mittelfeldspieler von Union Berlin hatte das praktisch leer Tor vor sich – doch er traf es nicht:

Schäfer versagen die Nerven. Video: streamja

Am Ende spielte dieser Fehlschuss keine Rolle. Ungarn rettete die Führung über die Ziellinie und fügte England zum Start in die Nations-League-Kampagne eine Niederlage zu.

Ungarn - England 1:0 (0:0)

Budapest. - SR Dias (POR). - Tor: 66. Szoboszlai (Foulpenalty) 1:0.

England: Pickford; Walker (62. Stones), Coady (79. Phillips), Maguire; Alexander-Arnold (62. James), Bellingham, Rice, Justin; Bowen, Kane, Mount (62. Grealish).

Bemerkungen: Ungarn mit Adam Szalai (Basel) und Bolla (GC).

Italien – Deutschland 20.45 Uhr

Gruppe B1: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇮🇪 🇺🇦 🇦🇲

Armenien – Irland 1:0

Die irische Nationalmannschaft kommt derzeit nicht an ihre grössten Zeiten in den 1990er-Jahren heran. Die «Boys in Green» müssen als Verlierer aus Jerewan abreisen. Irland bleibt damit auch nach elf Spielen in der Nations League sieglos. Es schoss in all diesen Partien bloss zwei Tore, nur San Marino traf noch seltener.

1:0 Armenien: Eduard Sperzjan (74.). Video: streamja

Gruppe B3: 🇫🇮 🇧🇦 🇲🇪 🇷🇴

Finnland – Bosnien-Herzegowina 1:1

Das finnische Motto im Olympiastadion von Helsinki lautete wie eh und je: «No Pukki, no Party». In seinem 102. Länderspiel erzielte der 32-jährige Norwich-Stürmer Teemu Pukki sein 34. Länderspieltor. Zum Sieg reichte es nicht, weil den Gästen vom Balkan in der 93. Minute der späte Ausgleich gelang.

1:0 Finnland: Teemu Pukki (45.+1). Video: streamja

1:1 Bosnien: Smail Prevljak (93.). Video: streamja

Montenegro – Rumänien 20.45 Uhr

Gruppe C1: 🇹🇷 🇫🇴 🇱🇺 🇱🇹

Litauen – Luxemburg 0:2

0:1 Luxemburg: Daniel Sinani (44.). Video: streamja

0:2 Luxemburg: Daniel Sinani (78.). Video: streamja

Türkei – Färöer 20.45 Uhr

