Noah Okafor (links) feiert seinen Treffer gegen Tottenham.

Okfaor trifft, aber Leeds verliert trotzdem gegen Tottenham

Leeds – Tottenham 1:2

Leeds United verliert gegen Tottenham trotz eines Treffers von Noah Okafor 1:2.

Noah Okafor bewies am Samstag Abstauberqualitäten. Der 25-jährige Basler verwertete nach einer halben Stunde einen Abpraller und brachte so Leeds United gegen Tottenham Hotspur wieder auf Augenhöhe. Der zweite Saisontreffer des Schweizer Nationalspielers sollte dem Premier-League-Aufsteiger jedoch trotzdem nicht zum Sieg reichen. Mohammed Kudus schoss die Londoner nach einer knappen Stunde entscheidend in Front.

Tore: 23. Tel 0:1. 34. Okafor 1:1. 57. Kudus 1:2.

Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 79.). (abu/sda)

