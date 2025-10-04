trüb und nass19°
Sport
Fussball

Premier League: Noah Okafor trifft bei Leeds-Niederlage

Leeds United&#039;s Noah Okafor, second left, celebrates scoring with teammates during the English Premier League soccer match at between Leeds United and Tottenham Hotspur at Elland Road, Leeds, Engl ...
Noah Okafor (links) feiert seinen Treffer gegen Tottenham.Bild: keystone

Okfaor trifft, aber Leeds verliert trotzdem gegen Tottenham

04.10.2025, 16:1404.10.2025, 16:14
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Leeds – Tottenham 1:2

Leeds United verliert gegen Tottenham trotz eines Treffers von Noah Okafor 1:2.

Noah Okafor bewies am Samstag Abstauberqualitäten. Der 25-jährige Basler verwertete nach einer halben Stunde einen Abpraller und brachte so Leeds United gegen Tottenham Hotspur wieder auf Augenhöhe. Der zweite Saisontreffer des Schweizer Nationalspielers sollte dem Premier-League-Aufsteiger jedoch trotzdem nicht zum Sieg reichen. Mohammed Kudus schoss die Londoner nach einer knappen Stunde entscheidend in Front.

Leeds United - Tottenham Hotspur 1:2 (1:1).
Tore: 23. Tel 0:1. 34. Okafor 1:1. 57. Kudus 1:2.
Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 79.). (abu/sda)

