Okfaor trifft, aber Leeds verliert trotzdem gegen Tottenham
Premier League
Leeds – Tottenham 1:2
Leeds United verliert gegen Tottenham trotz eines Treffers von Noah Okafor 1:2.
Noah Okafor bewies am Samstag Abstauberqualitäten. Der 25-jährige Basler verwertete nach einer halben Stunde einen Abpraller und brachte so Leeds United gegen Tottenham Hotspur wieder auf Augenhöhe. Der zweite Saisontreffer des Schweizer Nationalspielers sollte dem Premier-League-Aufsteiger jedoch trotzdem nicht zum Sieg reichen. Mohammed Kudus schoss die Londoner nach einer knappen Stunde entscheidend in Front.
Noah Okafor has his first home goal for Leeds since joining from AC Milan 😍— LiveScore (@livescore) October 4, 2025
And it's a 𝐁𝐈𝐆 one to equalise against Spurs 👊 pic.twitter.com/b1JnwmWNT5
Leeds United - Tottenham Hotspur 1:2 (1:1).
Tore: 23. Tel 0:1. 34. Okafor 1:1. 57. Kudus 1:2.
Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 79.). (abu/sda)