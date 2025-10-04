Noah Okafor (links) feiert seinen Treffer gegen Tottenham. Bild: keystone

Okafors Tor nützt Leeds nichts, auch Xhaka verliert – Liverpools Tief geht weiter

Premier League

Leeds – Tottenham 1:2

Leeds United verliert gegen Tottenham trotz eines Treffers von Noah Okafor 1:2.

Noah Okafor bewies am Samstag Abstauberqualitäten. Der 25-jährige Basler verwertete nach einer halben Stunde einen Abpraller und brachte so Leeds United gegen Tottenham Hotspur wieder auf Augenhöhe. Der zweite Saisontreffer des Schweizer Nationalspielers sollte dem Premier-League-Aufsteiger jedoch trotzdem nicht zum Sieg reichen. Mohammed Kudus schoss die Londoner nach einer knappen Stunde entscheidend in Front.

Leeds United - Tottenham Hotspur 1:2 (1:1).

Tore: 23. Tel 0:1. 34. Okafor 1:1. 57. Kudus 1:2.

Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 79.).

Manchester United – Sunderland 2:0

Auch Granit Xhaka musste am Samstag als Verlierer vom Feld. Der Captain des Schweizer Nationalteams verlor mit Sunderland 0:2 bei Manchester United, das dem in die Kritik geratenen Ruben Amorim etwas Luft verschaffen könnte. Xhaka, der in der zweiten Halbzeit verwarnt wurde, spielte für den Aufsteiger durch. Auf die beiden Treffer durch Mason Mount und Benjamin Sesko in der ersten Halbzeit fand Sunderland keine Antwort mehr und musste zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Punkte nach Hause.

Manchester United - Sunderland 2:0 (2:0)

Tore: 8. Mount 1:0. 31. Sesko 2:0.

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka (verwarnt).

Arsenal – West Ham 2:0

Arsenal setzte derweil mit einem 2:0 gegen West Ham United Leader Liverpool unter Druck. Declan Rice kurz vor der Pause und Bukayo Saka nach dem Seitenwechsel sorgten für die Tor.

Arsenal - West Ham United 2:0 (1:0)

Tore: 38. Rice 1:0. 67. Saka (Penalty) 2:0.

Chelsea – Liverpool 2:1

Und der Meister musste im Gigantenduell gegen Chelsea tatsächlich Federn lassen. Der Brasilianer Estevao sicherte den Blues mit seinem Tor in der 95. Minute den 2:1-Sieg. Für das Team von Arne Slot ist es nach dem makellosen Saisonstart mit fünf Siegen de suite die zweite Niederlage in Serie.

Chelsea - Liverpool 2:1 (1:0)

Tore: 14. Caicedo 1:0. 63. Gakpo 1:1. 95. Estevao 2:1.

Serie A

Inter – Cremonese 4:1

Inter Mailand bekundete zuhause gegen Cremonese keine Mühe. Lautaro Martinez brachte die Hausherren, bei denen Manuel Akanji und Yann Sommer in der Startelf standen, bereits nach sechs MInuten auf die Siegesstrasse. Bis vor der 60. Minute erhöhte Inter bereits auf 4:0. Der Ehrentreffer der Gäste kurz vor Schluss war dann nur noch Ergebniskosmetik.

Inter Mailand - Cremonese 4:1 (2:0)

Tore: 6. Martinez 1:0. 38. Bonny 2:0. 55. Dimarco 3:0. 57. Barella 4:0. 87. Bonazzoli 4:1.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Akanji und Sommer.

La Liga

Real Madrid – Villarreal 3:1

Die Fans beim Spiel zwischen Real Madrid und Villarreal mussten bis nach der Pause gedulden, bis die ersten Tore fielen. Direkt nach dem Seitenwechsel eröffnete Vinicius das Skore und doppelte rund 20 Minuten später nach. Nachdem sich Villarreal in der Person von Georges Mikautadze nur vier Minuten später zurückmeldete, sorgte Kylian Mbappé wiederum nur kurz darauf für die definitive Entscheidung.

Real Madrid - Villarreal 3:1 (0:0)

Tore: 48. Vinicius 1:0. 70. Vinicius 2:0. 74. Mikautadze 2:1. 82. Mbappé 3:1.

Bemerkungen: 78. Gelb-rote Karte Mourino. (abu/sda)