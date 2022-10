Enttäuschung bei Atlético Madrid nach dem Last-Minute-Out Bild: keystone

Doppeltes spanisches Debakel – das lief gestern in der Champions League

Grosses Drama in der Königsklasse: Nachdem der FC Barcelona bereits vorzeitig mit der Europa League vornehmen muss, scheitert auch Atlético Madrid hochdramatisch in der Gruppenphase.

Last-Minute-Drama in Madrid

Dramatischer geht es nicht! Atlético Madrid hätte gegen Gruppenschlusslicht Leverkusen unbedingt einen Sieg gebraucht, um die Chance auf eine Verbleib in der Champions League zu wahren. Beim Stand von 2:2 in der Nachspielzeit erhielten die Madrilenen vor eigenem Anhang einen Handelfmeter zugesprochen. Und dann das:

Die dramatischen letzten Minuten in Madrid. Video: SRF

Yannick Carrasco scheiterte an Leverkusen-Goalie Lukas Hradecky. Saul Niguez setzte den folgenden Kopfball an die Latte und der dritte Versuch flog dann über den Querbalken – abgelenkt von Unglücksrabe Carrasco. Leverkusen rettete das 2:2-Remis über die Ziellinie und vermieste Atlético so das Weiterkommen in der Champions League. In dieser Gruppe stehen Brügge und Porto im Achtelfinal.

Fliegerjubel

Der FC Porto sass, respektive stand, bereits wieder im Flieger, als sich das späte Drama in Madrid abspielte. Spieler, Trainer und sonstige Funktionäre schauten auf ihren Handys den entscheidenden Penalty und brachen im Flugzeug in grosse Jubelstürme aus, als die Achtelfinalqualifikation feststand.

Portos Penaltyheld

Portos Sieg in Brügge war letztlich ungefährdet, endete das Spiel doch mit 4:0. Doch es hätte auch anders kommen können, hätten die Portugiesen nicht Diogo Costa zwischen den Pfosten. Beim Stand von 0:1 erhielt Brügge nämlich einen Penalty zugesprochen. Costa hielt, doch der Elfer musste wiederholt werden, weil die Porto-Spieler zu früh in den eigenen Strafraum liefen. Teufelskerl Costa, der im Aargau geboren wurde, hielt aber auch den zweiten Versuch.

Video: SRF

Damit ist der portugiesische Nationalspieler der erste Goalie seit 2003, der in einer einzelnen Champions-League-Saison drei Penaltys halten konnte. Bereits in den Spielen zuvor zeigte sich Diogo Costa vom Punkt als unbezwingbar.

Barças Ernüchterung

Die Hoffnung bei Barcelona war tot, bevor sie richtig aufkommen konnte. Da Inter Mailand am frühen Mittwochabend mit Viktoria Pilsen kurzen Prozess machte, war bereits klar, dass es Barça nicht mehr in den Champions-League-Achtelfinal schaffen konnte, egal, wie das eigene Spiel gegen die Bayern ausgehen würde. Die Katalanen müssen auch dieses Jahr mit der Europa League vorlieb nehmen. Trotz der schlechten Vorzeichen war die Leistung beim 0:3 zuhause gegen die Bayern eine neuerliche Enttäuschung.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Nach dem Schlusspfiff kam es aber noch zu einer schönen Szene im Camp Nou. Die Barça-Fans baten die Spieler noch einmal zu sich und jubelten und sangen weiter, um die Mannschaft für die restliche Saison zu motivieren.

Die Fans singen für Europa-League-Barça. Video: streamja

Spanisches Debakel

Das Last-Minute-Drama bei Atlético Madrid und der nächste Tiefschlag für Barcelona hat historische Konsequenzen. Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert hat sich nur ein einziges spanisches Team für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert: Real Madrid. Neben Atlético und Barcelona scheiterte Sevilla in der Gruppe mit ManCity und Dortmund.

Last-Minute-Drama in London

Tottenham Hotspur hat die vorzeitige Qualifikation für die Achtelfinals um Zentimeter verpasst. Ein Heimsieg gegen Sporting Lissabon hätte den Londonern dafür gereicht, doch daraus wurde nichts. Harry Kane traf in der 96. Minute vermeintlich zum Sieg, doch der Treffer zählte wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nach VAR-Konsultation nicht. Darüber regte sich Tottenham-Trainer Antonio Conte noch derart auf, dass er vom Platz flog.

Tottenhams Tor zählt nicht. Video: SRF

Nicht Nunez' Abend

In der Meisterschaft ist bei Liverpool der Wurm drin, aber in der Champions League läuft es deutlich besser. Auswärts bei Ajax Amsterdam feierten die «Reds» einen souveränen 3:0-Sieg. Stürmer Darwin Nunez erzielte dabei das 2:0, erlebte sonst aber einen eher gebrauchten Abend. Vor der Pause traf er statt des leeren Tors nur den Pfosten. Und noch ein wenig zuvor machte er sich mit einer Schauspieleinlage lächerlich.

Nunez trifft das leere Tor nicht. Video: streamja

Nunez schauspielert etwas zu spät. Video: streamja

Griezmanns Volltreffer

Aus der Kategorie dumm gelaufen: Antoine Griezmann versuchte einen Mitspieler mit einem langen Ball zu lancieren. Der Schiedsrichter sah dies kommen und versuchte sich aus dem Weg zu werfen. Das Resultat war das Gegenteil: Griezmanns Ball erwischte Clément Turpin mit voller Wucht am Ohr.