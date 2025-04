Wer den Schweizerinnen beim Jubeln zusehen möchte, muss schnell sein. Viele Tickets gibt es nicht mehr. Bild: keystone

Willst du an die Frauen-EM? So kannst du ab heute Tickets für ausverkaufte Spiele kaufen

Noch nie wurden im Vorverkauf einer Frauen-Europameisterschaft so viele Tickets verkauft, wie für die Bevorstehende in der Schweiz. Ab Mittwoch, dem 2. April, können Fans nun untereinander ihre Tickets weiterverkaufen.

Melinda Hochegger / ch media

Mehr «Sport»

Über eine halbe Million. So viele Tickets wurden seit dem Verkaufsstart für die Frauen Europameisterschaft im kommenden Sommer verkauft. «Das sind so viele wie noch nie für eine UEFA Women's Euro», so die Pressestelle der UEFA.

Zu haben sind für das Endrundenturnier weniger als 200'000 Tickets – wer allerdings die Schweizerinnen an dem einmaligen Ereignis spielen sehen möchte, muss sich beeilen. Denn sowohl auf der UEFA-Website als auch bei Ticketcorner, dem offiziellen Verkaufspartner, sind die Kontingente für die Schweizer Spiele nahezu aufgebraucht.

Doch es gibt gute Neuigkeiten für diejenigen, die ein Spiel der Schweizerinnen live im Stadion verfolgen möchten. Diesen Mittwoch um 14 Uhr werden weitere Tickets freigeschaltet. Und zwar auf der Resale-Plattform der UEFA. Auf dieser können alle, die ein Ticket erworben haben, es aber nicht mehr wollen, ihre Karten weiterverkaufen. Zum selben Preis, zu dem man sie erworben hat.

Für die Gruppen- und Viertelfinalspiele kann man entweder Tickets in der Kategorie 1 für 40 Franken oder diejenigen in der zweiten Kategorie für 25 Franken erwerben. Für die Halbfinals gibt es Karten für drei Kategorien, für 70, 40 oder 25 Franken. Für den Final und das Eröffnungsspiel steigen die Preise leicht an (zwischen 30 und 90 Franken). Kinder bezahlen gleich viel wie Erwachsene.

Aufgeschaltet werden auf der Resale-Plattform lediglich Tickets für jene Partien, für die es keine Karten mehr gab. Dazu gehören die Gruppenspiele der Schweizerinnen sowie zahlreiche Spiele der K.-o.-Phase. (aargauerzeitung.ch)