Lukaku entschuldigt sich öffentlich bei den Fans – und muss eine saftige Busse bezahlen

«An die Fans: Es tut mir leid, dass ich sie verärgert habe. Ihr kennt die Verbindung, die ich mit diesem Klub seit meinen Teenager-Jahren habe, also verstehe ich vollkommen, dass ihr verärgert seid. Natürlich liegt es jetzt an mir, euer Vertrauen wiederherzustellen, und ich werde mein Bestes geben, um jeden Tag auf dem Trainingsplatz und in den Spielen Engagement zu zeigen und dafür zu sorgen, dass wir Spiele gewinnen. Ich entschuldige mich auch beim Manager, bei meinen Mannschaftskameraden und beim Vorstand, weil ich denke, dass es auch nicht der richtige Moment war. Ich möchte jetzt weitermachen und sicherstellen, dass wir anfangen, Spiele zu gewinnen, und dass ich für die Mannschaft die beste Leistung bringe.»

Am Dienstagabend veröffentlichte der FC Chelsea zudem eine Videobotschaft von Romelu Lukaku, der sich an die Fans wandte:

Doch so weit kommt es – zumindest vorerst – nicht. Denn der Belgier hat sich in einem persönlichen Gespräch bei Thomas Tuchel entschuldigt und eingeräumt, dass das Interview ein Fehler war. «Wir sind froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, um uns die Sache anzuschauen und in Ruhe darüber zu sprechen», sagte Tuchel anschliessend.

Bei Chelsea kam das Interview selbstredend nicht gut an. Trainer Thomas Tuchel sagte in der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen Liverpool vom Sonntag (2:2): «Wir mögen das natürlich nicht. Es bringt Unruhe, die wir nicht brauchen und die nicht hilft.» Für das Spiel gegen Liverpool wurde Lukaku dann gar aus dem Kader verbannt, schnell machten sogar Gerüchte um einen möglichen Abgang die Runde.

Der Ski-Salto wird zu Didier Cuches Markenzeichen: «Die Fans glaubten, das war geplant …»

5. Januar 2002: Didier Cuche gewinnt in Adelboden überraschend den Riesenslalom am Chuenisbärgli. Im Ziel feiert der Schweizer den Triumph mit einem – noch nie gesehenen – Ski-Salto. Die Fans sind begeistert, der Trick wird zu seinem Markenzeichen. Doch eigentlich war das gar nicht so geplant.

Wenn wir heute Didier Cuche hören, denken wir sofort an seinen Ski-Salto. Immer, wenn ihm eine besonders gute Fahrt gelingt, zeigte der Neuenburger seinen Jubel: Bindung des rechten Skis hinten lösen und dann mit Schwung das Sportgerät in die Höhe wirbeln. Genau so, dass dieses sich um die eigene Achse dreht und dann in Cuches rechter Hand landet.