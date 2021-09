Sport

Haaland und Depay feiern beide einen Hattrick – Frankreich siegt dank Griezmann

Österreich erlitt auf dem Weg an die WM 2022 in Katar einen weiteren Dämpfer, ein 0:1 zuhause gegen Schottland. Gut für unsere Nachbarn, dass sie es dank der Nations League wohl dennoch in der WM-Barrage schaffen. Die Niederlande fertigte die Türkei 6:1 ab, auch Dänemark und Norwegen feierten Kantersiege.

Gruppe A

Aserbaidschan – Portugal 0:3

Kein Debaku für den Europameister von 2016: Portugal schlägt Aserbaidschan in Baku. Ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo schossen Bernardo Silva, André Silva und Diogo Jota die Treffer für die Lusitaner.

Ronaldo hatte das Nationalteam nach seinen Weltrekord-Länderspieltoren 110 und 111 gegen Israel (2:1) Richtung Manchester verlassen. Der 36-Jährige war von Trainer Fernando Santos für das Testspiel gegen Katar (3:1) am Samstag freigestellt worden.

Baku. - SR Guida (ITA). - Tore: 26. Bernardo Silva 0:1. 31. André Silva 0:2. 75. Jota 0:3. - Bemerkungen: Portugal ohne Ronaldo (gesperrt).

Irland – Serbien 1:1

Dublin. - SR Sanchez (ESP). - Tore: 21. Milenkovic-Savic 0:1. 87. Milenkovic (Eigentor) 1:1.

Gruppe D

Frankreich – Finnland 2:0

Frankreich schafft sich ein Polster. Der Weltmeister von 2018 gewinnt gegen Finnland dank Doppeltorschütze Antoine Griezmann 2:0. Nach den Punktverlusten gegen die Ukraine und Bosnien-Herzegowina traf er in Lyon gegen die finnischen Toreverhinderer nach 25 Minuten mit dem linken Aussenrist zur Führung und nach dem Seitenwechsel mit rechts aus spitzem Winkel zum Sieg.

Mit 41 Länderspieltoren zog der im Sommer vom FC Barcelona zu Atlético Madrid zurückgekehrte Offensivspieler mit Michel Platini gleich. Nur Thierry Henry (52) und Olivier Giroud (46) waren für Frankreich bislang öfter erfolgreich als Griezmann.

Lyon. - SR Aytekin (GER). - Tore: 25. Griezmann 1:0. 54. Griezmann 2:0.

Frankreich: Lloris; Zouma, Varane, Kimpembe; Dubois, Pogba, Rabiot, Théo Hernandez; Griezmann; Martial, Benzema.

Bemerkungen: Frankreich ohne Mbappé, Kanté, Coman, Tolisso und Upamecano (alle verletzt).

Bosnien-Herzegowina – Kasachstan 2:2

Zenica. - SR Frid (ISR). - Tore: 52. Kuat 0:1. 74. Pjanic (Foulpenalty) 1:1. 86. Menalo 2:1. 95. Sajnutdinow 2:2. - Bemerkungen: Bosnien-Herzegowina mit Stevanovic (Servette).

Gruppe F

Dänemark – Israel 5:0

Kopenhagen. - SR Stieler (GER). - Tore: 28. Poulsen 1:0. 31. Kjaer 2:0. 41. Skov Olsen 3:0. 58. Delaney 4:0. 91. Cornelius 5:0.

Österreich – Schottland 0:1

Österreichs Aktien sanken weiter. Die Mannschaft des angezählten Trainers Franco Foda bezog zuhause gegen Schottland eine weitere Niederlage und kann höchstens noch auf den 2. Platz hinter dem makellosen Leader Dänemark schielen. Ein Zerren von Martin Hinteregger verhalf den Gästen nach einer halben Stunde zum entscheidenden Penalty.

Dem Modus sei Dank darf Österreich dennoch weiter auf eine WM-Teilnahme hoffen. Es hatte im Herbst 2020 seine Nations-League-Gruppe gewonnen und könnte es deshalb trotzdem noch in die Barrage um eine WM-Teilnahme schaffen.

Wien. - SR Kabakov (BUL). - Tor: 30. Dykes (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkungen: Österreich ohne Lindner (Basel/Ersatz).

Färöer – Moldawien 2:1

Torshavn. - SR Bengoetxea (ESP). - Tor: 68. Olsen 1:0. 72. Vatnsdal 2:0. 84. Milinceanu 2:1. - Bemerkungen: Moldawien mit Clescenco (Sion/ab 80.).

Gruppe G

Niederlande – Türkei 6:1

In Amsterdam führte Memphis Depay die Niederlande mit einer Gala-Vorstellung im Spitzenspiel gegen die Türkei auf den 1. Platz. Beim 6:1-Kantersieg legte der 27-jährige Stürmer vom FC Barcelona Davy Klaassen das 1:0 bereits nach 55 Sekunden Davy Klaassen per Doppelpass auf. Die folgenden drei Treffer erzielte er selbst – das 2:0 nach einer Viertelstunde im Zusammenspiel mit Klaassen, das 3:0 vom Penaltypunkt nach einem Foul an Klaassen. In der Schlussphase waren auch noch die Joker Guus Til und Donyell Malen erfolgreich und erzielte Cengiz Ünder den Ehrentreffer für die Türken.

Amsterdam. - SR Orsato (ITA). - Tore: 1. (0:55) Klaassen 1:0. 16. Depay 2:0. 38. Depay (Foulpenalty) 3:0. 54. Depay 4:0. 80. Til 5:0. 90. Malen 6:0. 92. Ünder 6:1. - Bemerkungen: 44. Gelb-rote Karte gegen Söyüncü (Türkei/Foul).

Norwegen – Gibraltar 5:1

Oslo. - SR Neokleous (CYP). - Tore: 23. Thorstvedt 1:0. 27. Haaland 2:0. 39. Haaland 3:0. 43. Styche 3:1. 59. Sorloth 4:1. 91. Haaland 5:1.

Montenegro – Lettland 0:0

Podgorica. - SR Osmers (GER). - Bemerkungen: Lettland ohne Oss (Stade Lausanne-Ouchy/Ersatz).

Gruppe H

Kroatien – Slowenien 3:0

Split. - SR Turpin (FRA). - Tore: 33. Livaja 1:0. 66. Pasalic 2:0. 94. Vlasic 3:0. - Bemerkungen: Slowenien mit Lovric (Lugano).

Russland – Malta 2:0

Moskau. - SR Palabiyik (TUR). - Tore: 10. Smolow 1:0. 84. Bakajew 2:0.

Slowakei – Zypern 2:0

Bratislava. - SR Aghajew (AZE). - Tore: 55. Schranz 1:0. 78. Koscelnik 2:0.

(ram/sda)

