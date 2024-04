Manchester City ist einen Schritt näher an einem weiteren Titel. Bild: keystone

ManCity steht im Final des FA Cup +++ Bayern kantern Union Berlin nieder

Mehr «Sport»

Bundesliga

Union Berlin – Bayern 1:5

Bayern München kommt wenige Tage nach dem Vorstoss in den Halbfinal der Champions League in der Bundesliga zu einem Kantersieg. Der entthronte Meister gewinnt in der 30. Runde bei Union Berlin mit 5:1.

Leon Goretzka und Harry Kane mit einem direkt verwandelten Freistoss sorgten für die 2:0-Pausenführung. Thomas Müller mit einem Doppelpack und Mathys Tel sorgten für die weiteren Treffer der deutlich überlegenen Münchner, die nun drei Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Stuttgart haben , das am Sonntag in Bremen spielt.

Drei Punkte beträgt auch die Reserven von Union Berlin auf Mainz, das den Barrageplatz belegt und am Sonntag in Freiburg gastiert. Die Berliner befinden sich damit mitten im Abstiegskampf.

Union Berlin - Bayern München 1:5 (0:2)

Tore: 29. Goretzka 0:1. 45. Kane 0:2. 53. Müller 0:3. 61. Tel 0:4. 66. Müller 0:5. 90. Vertessen 1:5.

Köln – Darmstadt 0:2

Die Abstiegssorgen des 1. FC Köln sind nach der 30. Bundesliga-Runde noch grösser geworden. Die Mannschaft von Timo Schultz unterliegt daheim dem Schlusslicht Darmstadt mit 0:2.

Mi drei Punkten gegen Darmstadt wollte Köln sich dem von Mainz besetzten Barrageplatz nähern. Doch Treffer des Österreichers Christoph Klarer und des Schweden Oscar Vilhelmsson entschieden die Partie nach der Pause für das Schlusslicht, das zum ersten Sieg in der Meisterschaft seit Anfang Oktober kam. Seither hatte der Aufsteiger 22 Spiele ohne Sieg aneinandergereiht.

1. FC Köln - Darmstadt 98 0:2 (0:0)

50'000 Zuschauer.

Tore: 57. Klarer 0:1. 90. Vilhelmsson 0:2.

Wolfsburg – Bochum 1:0

Die im 15. Rang klassierten Bochumer verloren das Kellerduell gegen Wolfsburg mit 0:1. Den Treffer für das Team des durchspielenden Cedric Zesiger erzielte Jonas Wind. Der so stark in die Saison gestartete Däne beendete mit seinem zehnten Saisontor eine Durststrecke von fünf Monaten.

Wolfsburg - Bochum 1:0 (1:0). - 26'327 Zuschauer. - Tor: 43. Wind 1:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger. Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).​

Wolfsburg - Bochum 1:0 (1:0)

26'327 Zuschauer.

Tor: 43. Wind 1:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger. Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).



Heidenheim – Leipzig 1:2

Auch Leipzig siegte dank seinem Topskorer. Der Belgier Lois Openda sicherte den 2:1-Auswärtssieg gegen Heidenheim mit seinem 23. Saisontreffer in der 85. Minute. Damit legten die Sachsen im Rennen um Platz vier vor. Dortmund kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den Meister Leverkusen punktemässig wieder gleichziehen.



Heidenheim - RB Leipzig 1:2 (0:1)

15'000 Zuschauer.

Tore: 42. Sesko 0:1. 69. Dovedan 1:1. 85. Openda 1:2.



Hoffenheim – Gladbach 4:3

Ein regelrechtes Spektakel boten die TSG Hoffenheim und das vom Schweizer Gerardo Seona trainierte Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim ging insgesamt drei Mal in Führung. Gladbach fand jedoch immer einen Weg zurück – bis fast zum Schluss. Auf das 3:3 der Gladbacher in der 89. Minute fand Hoffenheim nur zwei Minuten später die richtige Antwort und den Schlusspunkt des Spiels.

Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 4:3 (1:1)

26'078 Zuschauer.

Tore: 36. Weghorst 1:0. 39. Hack 1:1. 58. Prömel 2:1. 66. Kabak 3:1. 78. Hack 3:2. 89. Hack 3:3. 91. Stach 4:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt). (abu/sda)

Bild: watson

Premier League/FA Cup

Sheffield – Burnley 1:4

Für Burnley ist nach dem fünften Saisonsieg der Verbleib in der Premier League wieder etwas realistischer. Beim 4:1 auswärts gegen Schlusslicht Sheffield United kommt Zeki Amdouni zu einem Kurzeinsatz.

Amdouni spielt seit einigen Wochen in Burnley nur noch eine Nebenrolle. In den letzten vier Partien kam der Schweizer Nationalspieler nur noch elf Minuten zum Einsatz. Mehrheitlich von der Bank aus sah der ehemalige Basler wie sein Team sich recht erfolgreich gegen den Abstieg wehrt. Seit Mitte März gab es in sieben Spielen zehn Punkte – fast so viele wie in den vorangegangenen 27 Partien.

In Sheffield sorgten Jacob Brunn Larsen, Lorenz Assignon, Lyle Foster und Johann Berg Gudmundsson für den deutlichen Erfolg des von Vincent Kompany trainierten Burnley FC.

(sda)

Bild: watson

ManCity – Chelsea 1:0

Manchester City steht zum 13. Mal im englischen Cupfinal. Das Team mit dem Schweizer Manuel Akanji gewinnt den Halbfinal im Londoner Wembley gegen Chelsea mit 1:0.

Bernardo Silva sorgte in der 84. Minute für den späten Siegtreffer. Akanji spielte in der Innenverteidigung durch und zeigte eine gute Leistung. Die am Mittwoch aus der Champions League ausgeschiedene Mannschaft von Pep Guardiola, die letzte Saison den Cup gewonnen hat, trifft im Final entweder auf den Zweitligisten Coventry oder Stadtrivale Manchester United, die sich am Sonntag gegenüberstehen.

Manchester City - Chelsea 1:0 (0:0)

Tor: 84. Silva 1:0.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. (abu/sda)