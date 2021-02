Sport

Fussball

Fussball international: Ibrahimovic trifft bei Milan-Kantersieg doppelt



Bild: keystone

Ibra übertrifft mit Doppelpack eine magische Marke +++ Kostic mit Gala bei Eintracht-Sieg

Premier League

Tottenham – West Brom 2:0

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ist Tottenham Hotspur auf die Siegesstrasse zurückgekehrt. Gegen Abstiegskandidat West Bromwich Albion gewannen die «Spurs» dank Toren von Harry Kane und Heung-min Son mit 2:0. Kane war überraschend vorzeitig auf den Platz zurückgekehrt, nachdem er sich beim 1:3 gegen Liverpool Ende Januar eine Knöchelverletzung zuzog.

Für Kane war das wegweisende 1:0 in der 54. Minute das 13. Saisontor und damit liegt er weiterhin gleichauf mit seinem kongenialen Sturmpartner Son. Dank dem erlösenden Sieg nimmt das Team von Trainer José Mourinho wieder Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen auf. Mit 36 Punkten beträgt der Rückstand auf Rang 4 im Moment noch vier Punkte.

Tottenham - West Bromwich 2:0 (0:0)

Tore: 54. Kane 1:0. 58. Son 2:0.

Wolverhampton – Leicester 0:0

Keinen Sieger gibt es im Duell zwischen den Wolverhampton Wanderers und Leicester City. Die «Wolves» und die «Foxes» trennen sich 0:0-unentschieden. Bei einem Duell auf Augenhöhe lässt die beste Chance des Spiels bis zur 77. Minute auf sich warten: Wolverhampton-Youngster Fabio Silva wird alleine vor dem Leicester-Tor freigespielt, scheitert allerdings am sensationell parierenden Kasper Schmeichel. Leicester behauptet trotz des Patzers einen Champions-League-Platz, mit 43 Zählern belegt man weiterhin Platz 3. Wolverhampton ist mit 27 Punkten nur auf Rang 14 wiederzufinden.

Bild: keystone

Die Tabelle:

Serie A

Milan – Crotone 4:0

Milan hat in der Serie A den 1. Platz souverän verteidigt. Nach etwas zähem Start deklassierte der Leader den Aufsteiger und Tabellenletzten Crotone zuhause 4:0 und bleibt damit zwei Punkte vor dem Stadtrivalen Inter Mailand klassiert. Zlatan Ibrahimovic erzielte zwei Tore, doppelt erfolgreich war auch der Kroate Ante Rebic. Das 1:0 durch Ibrahimovic nach einer halben Stunde war das 500. Pflichtspiel-Tor des Schweden im Klub-Fussball.

Seinen ersten Treffer hatte der heute 39-Jährige am 30. Oktober 1999 für Malmö erzielt. Insgesamt erzielte Ibrahimovic Tore für neun Klubs: neben Malmö und Milan auch für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United und Los Angeles Galaxy.

In dieser Serie-A-Saison steht Ibrahimovic bei 14 Toren - und dies bei nur zehn Einsätzen von Beginn weg. Wegen einer Muskelverletzung hat er zwischen Ende November und Mitte Januar neun Spiele verpasst. Sechs Mal gelang ihm eine Doublette

Milan - Crotone 4:0 (1:0)

Tore: 30. Ibrahimovic 1:0. 67. Ibrahimovic 2:0. 69. Rebic 3:0. 71. Rebic 4:0.

Die Tabelle:

Bundesliga

Hoffenheim – Frankfurt 1:3

Der frühere YB-Meistertrainer Adi Hütter hält Eintracht Frankfurt auf Kurs in die Champions League. Die Eintracht verteidigte den Platz in den Top 4 der Bundesliga dank dem 3:1-Auswärtssieg gegen Hoffenheim. Es war seit Jahresbeginn der sechste Sieg in den letzten sieben Meisterschaftsspielen für die Frankfurter, bei denen Djibril Sow wie gewohnt in der Startformation stand. Steven Zuber wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Der Franzose Obite N'Dicka und der Portugiese André Silva sorgten mit Kopfbällen kurz nach Ablauf einer Stunde mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten für die Entscheidung. Beide Mal lieferte Filip Kostic, der schon für die frühe Führung zuständig war, die Vorarbeit.

Für Stürmer Silva, der sich zuvor weder bei Milan noch beim FC Sevilla hatte durchsetzen können, war es bereits das 17. Saisontor. Dem 25-Jährigen scheinen die leeren Stadion entgegenzukommen: In der letzten Saison erzielte Silva acht seiner zwölf Tore nach dem Lockdown.

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Tore: 15. Kostic 0:1. 47. Bebou 1:1. 62. N'Dicka 1:2. 64. André Silva 1:3.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow und Zuber (ab 83.). (pre/sda)

Die Tabelle:

