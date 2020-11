Sport

Fussball

Bundesliga: Die Bayern schlagen den BVB im Spitzenkampf



«Hätten genug Chancen gehabt» – Dortmund unterliegt den Bayern im Spitzenkampf

Wieder nichts! Lucien Favre und Borussia Dortmund ist es zum vierten Mal in Folge nicht gelungen, dem Serienmeister Bayern München Punkte abzunehmen. Die Dortmunder verloren das Spitzenspiel der 7. Runde in der Bundesliga zuhause gegen den Titelverteidiger 2:3.

Es war letztlich ein schwacher Trost für Borussia Dortmund und Lucien Favre: Wie im vergangenen Mai im vorentscheidenden Spitzenspiel, begegneten sie dem Champions-League-Sieger spielerisch auch dieses Mal weitgehend auf Augenhöhe. In allen relevanten Bereichen – Ballbesitz, Torschüsse, Zweikämpfe, Passgenauigkeit – wiesen die Statistiker mehr oder weniger eine Pattsituation aus.

«Wir hatten genug Chancen. Wir müssen defensiv besser zusammenstehen und dann könnten wir hier einiges mitnehmen.»

Nur in einem hatten die Bayern entscheidend die Nase vorn: Ihre Stürmer waren effizienter, weil sie mehr Qualität auf den Rasen brachten. Auf Seiten der Borussia fand der Pass von Erling Haaland Marco Reus nicht, während im Gegenzug Robert Lewandowski das Zuspiel von Serge Gnabry verwertete - 2:1 für die Bayern (48.).

Lewandowski, der seine Bundesliga-Karriere einst bei Dortmund gestartet hatte, war damit für die Bayern im 13. Duellen mit dem BVB zum 17. Mal erfolgreich. Der Pole hatte dann auch beim entscheidenden 3:1 seinen Fuss im Spiel. Nach seiner Vorarbeit traf Leroy Sané von der Strafraumgrenze (80.). Das Dortmunder Anschlusstor durch Haaland brachte nochmals Spannung zurück (83.), doch zu mehr als einer guten Chance durch Reus kam die Borussia nicht mehr.

Damit liegen die Bayern als Leader nach dem fünften Sieg in Folge nun drei Punkte vor Dortmund. Zwischen den beiden Rivalen ist noch RB Leipzig (3:0 gegen Freiburg) klassiert. Und in Dortmund wird wohl wieder die Debatte losgehen, wonach Favre die wichtigen Spiele nicht gewinnen kann. Der Schweizer hat nun in der Bundesliga tatsächlich vier Mal in Folge verloren gegen den Rekordmeister. Doch in den vier Saisons vor der Zeit von Favre unterlag Dortmund den Bayern in acht Spielen auch sechs Mal - und deshalb sind die Münchner seit 2012/13 die Nummer 1 in Deutschland. Nach dem Ausgang des Spiels vom Samstag wird sich daran wohl auch 2020/21 nichts ändern.

Borussia Dortmund - Bayern München 2:3 (1:1)

Tore: 44. Reus 1:0. 45. Alaba 1:1. 48. Lewandowski 1:2. 80. Sané 1:3. 83. Haaland 2:3.

Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz). (abu/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Schweizer in der Bundesliga 2019/2020 Schiedsrichter testen Videoassistenten VAR in der Praxis Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter