Urs Fischers Mainz nimmt gegen Stuttgart immerhin noch einen Punkt mit. Bild: www.imago-images.de

Fischer jubelt über Last-Minute-Punkt gegen Stuttgart +++ Arsenal verhindert Cup-Blamage

Bundesliga

Freiburg – Leverkusen 3:3

Bayer Leverkusen hat in Freiburg wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse liegen gelassen. Trotz einer 3:2-Führung kurz vor Schluss muss sich die Werkself am Ende mit einem 3:3-Unentschieden aus dem Breisgau zufriedengeben.

Vincenzo Grifo, der zum Freiburger Rekordtorschützen Nils Petersen aufschloss, und Yuito Suzuki brachten den SC zweimal in Führung. Bayer glich durch Christian Kofane und Alejandro Grimaldo aber noch vor der Pause zweimal aus. Kurz nach Wiederbeginn drehte Martin Terrier mit dem 3:2 die Partie dann vollends, doch Freiburg schlug durch Matthias Ginter in der 86. Minute noch mal zurück und holte sich einen verdienten Punkt.

Johan Manzambi stand für die Gastgeber nach seiner drei Spiele langen Rotsperre wieder im Einsatz und zeigte eine auffällige Partie.

Freiburg - Bayer Leverkusen 3:3 (2:2)

Tore: 34. Grifo 1:0. 37. Kofane 1:1. 43. Suzuki 2:1. 45. Grimaldo 2:2. 52. Terrier 2:3. 86. Ginter 3:3.

Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus und Manzambi (bis 75.). Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Grimaldo jubelt nach seinem direkt versenkten Freistoss gegen Freiburg. Bild: keystone

Mainz – Stuttgart 2:2

Urs Fischer und sein FSV Mainz 05 holen im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt gegen den VfB Stuttgart. Nach dem 2:2 gegen den Champions-League-Aspiranten liegen die Mainzer jetzt vier Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz.

Jae-sung Lee sorgt mit seinem Kopfballtor kurz vor der Pause in einem munteren Spiel für die Führung der Mannschaft von Trainer Fischer. Ermedin Demirovic und Deniz Undav drehen die Partie in der zweiten Halbzeit dann innerhalb von 60 Sekunden, doch Danny da Costa lässt Mainz in der Nachspielzeit doch noch jubeln.

Mainz 05 - VfB Stuttgart 2:2 (1:0)

Tore: 39. Lee Jae-Sung 1:0. 76. Demirovic 1:1. 77. Undav 1:2. 91. da Costa 2:2.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 85.). VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 75.).

Urs Fischer sieht es hier wohl anders als der Schiedsrichter. Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg – Hamburg 1:2

Der VfL Wolfsburg gerät noch etwas tiefer in den Abstiegsstrudel. Die Niedersachsen kassieren in Hamburg die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen Die beiden Schweizer Exponenten in Wolfsburg, Sportdirektor Pirmin Schwegler und Aufsichtsrat Diego Benaglio, mussten mitansehen, wie ihre Mannschaft einen 1:0-Vorsprung verspielte. Nachdem Christian Eriksen den Vorletzten der Bundesliga in Front geschossen hatte, bekam der HSV mit Captain Miro Muheim zwei Penaltys zugesprochen, die Luka Vuskovic (33.) und Jean-Luc Dompé (58.) verwandelten.

Für Wolfsburgs Trainer Daniel Bauer könnte es am Samstagnachmittag die Niederlage zu viel gewesen sein. Seit er im vergangenen November das Amt übernommen hat, gewann der Meister von 2009 nur eines von zehn Spielen. Auch wenn die Lage der Wolfsburger noch längst nicht hoffnungslos ist, so drücken die schwachen Resultate der letzten Wochen massiv auf die Stimmung. Nach dem Spiel flogen aus dem Fanblock Feuerwerkskörper auf den Rasen, und die beiden Teams gerieten im Mittelkreis aneinander.

Wolfsburg - Hamburger SV 1:2 (1:1)

Tore: 22. Eriksen (Penalty) 1:0. 33. Vuskovic (Penalty) 1:1. 58. Dompé (Penalty) 1:2.

Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim.

Der HSV liegt jetzt neun Punkte vor dem Abstiegsplatz. Bild: www.imago-images.de

Leipzig – Augsburg 2:1

RB Leipzig bleibt im Rennen um die Champions-League-Plätze mit Mühe auf Kurs. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner bezwingt den FC Augsburg mit 2:1. Dank Yan Diomande und einem Eigentor von Arthur Chaves in der 92. Minute drehten die Leipziger die Partie noch. Augsburg ging in der 39. Minute durch Robin Fellhauer in Führung, konnte danach aber nicht ausreichend dagegenhalten und bleibt damit im Tabellen-Mittelfeld.

Leipzig - Augsburg 2:1 (0:1)

Tore: 39. Fellhauer 0:1. 76. Diomande 1:1. 92. Arthur Chaves (Eigentor) 2:1.

Bemerkungen: 23. Vandevoordt (Leipzig) hält Penalty von Schlotterbeck. Augsburg mit Rieder, ohne Zesiger (gesperrt).

Leipzig wird gegen Augsburg spät belohnt. bild: www.imago-images.de

Heidenheim – Hoffenheim 2:4

Auch Hoffenheim erfüllt im Rennen um die Champions-League-Plätze die Pflicht. Die Sinsheimer gewannen beim Schlusslicht Heidenheim mit 4:2. Matchwinner war der Österreicher Alexander Prass, der zwei Treffer erzielten konnte.

Heidenheim - Hoffenheim 2:4 (0:2)

Tore: 26. Prass 0:1. 45. Prass 0:2. 49. Asllani 0:3. 62. Kerber 1:3. 78. Lemperle 1:4. 84. Kerber 2:4.

Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (verletzt).

Hoffenheim bleibt auf Champions-League-Kurs. Bild: keystone

FA Cup

Mansfield – Arsenal 1:2

Der englische Tabellenführer Arsenal steht mit Ach und Krach im Viertelfinal des FA Cups. Beim Drittligisten Mansfield Town gewinnt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta mit 2:1 und wendet nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich eine Blamage gerade noch ab.

Noni Madueke bringt Arsenal kurz vor der Pause mit einem satten Abschluss aus 15 Metern in Führung. Der Aussenseiter kommt jedoch zum Ausgleich: Nach einem folgenschweren Fehlpass des erst 16 Jahre alten Marli Salmon nutzt William Evans die Gelegenheit kurz nach Wiederbeginn zum 1:1. Der kurz zuvor eingewechselte Eberechi Eze sicherte den «Gunners» in der 66. Minute schliesslich das Weiterkommen. Ein Klassenunterschied war über weite Strecken kaum zu erkennen.

Ärger bei Mansfield: Gegen Arsenal unterliegt der Drittligist nur knapp. Bild: keystone

Serie A

LaLiga

