Ihr habt abgestimmt: Das sind die schönsten WM-Trikots

Eigentlich sind sie ja wahnsinnig unwichtig fürs Spiel. Trotzdem mutieren Fussballbegeisterte gerne zu Hobby-Modefans, wenn es um die Trikots der Mannschaften geht. Wir nahmen die Sprüche («Die Striche sind schon sehr speziell ...» oder «Du, das ist jetzt gar nicht mal so furchtbar») gleich vorweg und schauten uns die diesjährigen Kreationen der Heimtrikots an. Ihr habt abgestimmt – und diese Gruppen-Ersten ins Achtelfinale gewählt:

Gruppe A

Katar sieht sich derzeit grosser Kritik ausgesetzt, doch die Fussballer haben Glück: Zumindest für ihr Leibchen wird das nicht der Fall sein. Sehr schlicht kommt es daher, die kleinen Eckchen der Flagge hat man schön in die Ärmel einfliessen lassen. Das Trikot von Ecuador hingegen erinnert eher an das enge «Maillot Jaune» an der Tour de France. Senegal hat derweil die Retro-Ärmel und den Retro-Kragen wiederentdeckt.

Was die Niederlande anbelangt, sieht ihr Leibchen so aus, als bestünde es entweder aus Samtstoff, was in der katarischen Hitze ungelegen käme, oder als wäre es irgendwie verwaschen – trotzdem hat Niederlande laut watson-Usern das schönste Trikot. 💁‍♀️

Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande

Gruppe B

Die Engländer sind mit 38 Prozent die Trikot-Gewinner in der Gruppe B. Sie kommen mit mehr Blau im Weiss daher als zuvor schon, ein runder Bogen trennt die Ärmel vom Rest.

Weniger Ordnung zeigt das Trikot der Iraner, sogar eine Wildkatze, die auf die Schnelle und beim Durchschauen von 32 Trikots schon mal als Tiger verwechselt werden kann, hat ihren Weg aufs Shirt gefunden. Bei den Amerikanern bleibt man schlicht, dafür gibt es vor allem geschwungene Linien. Ganz im Gegensatz zu Wales, das die sonst oft gesehenen gelben Akzente (leider) auslässt: Hier sind Linien und Ecken Programm.

England

Iran

USA

Wales

Gruppe C

Argentinien geht, ebenso wie Mexiko (unten), Trikot-technisch keine Risiken ein, hier setzt man auf Altbewährtes – der watson-Community gefällts.

Interessant ist das Design von Saudi-Arabien: Federn (und Pflanzen) füllen dezent den weissen Hintergrund aus. Polen nahm sich ein Vorbild an den Engländern, auch da trägt man eine Art Bogen über der Brust. Das Muster innerhalb dieses Bogens erinnert hingegen irgendwie an ein Zebra.

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D

Das Trikot der Franzosen hätte man wohl auch ohne Farbe und Aufdruck erkannt: elegant, mit einem kecken Knöpfli am Kragen, très français. Etwas dunkelblauer als zuvor schon. Und mit 51 Prozent der klare Gewinner in der Gruppe D!

Die Australier tragen eine Art Sonnenshirt mit passenden Sonnenflecken – eine Ode ans Ozonloch über dem Kontinent?Slim, slimmer, Tunesien: Der interessante Aufdruck droht bei diesem Schnitt fast unterzugehen. Das Trikot der Dänen hat bereits vor einiger Zeit für Furore gesorgt: Ausstatter Hummel will nicht mit der WM in Katar in Verbindung gebracht werden und hebt sich farblich deshalb nicht vom Shirt ab.

Frankreich

Australien

Dänemark

Tunesien

Gruppe E

In der Gruppe E gibt es keine Überraschungen: Spanien, Costa Rica und Deutschland halten sich schlicht. Der markante Längsstreifen der DFB-Elf ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber alles andere als innovativ. Japan fällt hier mit einer Art Origami-Aufdruck deshalb schon etwas aus der Reihe – dafür in die Herzen der watson-Community: Japan wird bei der Trikot-WM von euch deutlich in die Achtelfinals gewählt.

Spanien

Costa Rica

Deutschland

Japan

Gruppe F

Die «Diables Rouges» machen ihrem Übernamen alle Ehre – das belgische Trikot ist an der WM 2022 «on fire». Die Kroaten setzen auch dieses Mal erneut auf ihre Schachbrettoptik, allerdings fehlen da ein paar Kacheln. Sie gewinnen – ganz knapp vor Belgien – das Trikot-Duell.

Kanada und Marokko wagen derweil keine Experimente.

Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien

Gruppe G

Brasilien kommt mit einem Hauch französischem Flair daher, auch hier ziert ein Knöpfli den Kragen. Interessant ist das Design aus Serbien: Mit den goldenen Details erinnert es ein wenig an Weihnachten – eine Aufmachung, die zu keiner anderen WM besser passen würde. Im Gegensatz zum Auswärtstrikot dürfte das Schweizer Heimtrikot nicht allzu viel zu reden geben. Und: Es gefällt offenbar! Glatte 49 Prozent von euch haben nämlich für das Schweizer Trikot gestimmt.

Mittlerweile hat auch Kamerun sein Trikot für die WM präsentiert – vom neuen Ausrüster One All Sports. Allerdings: Es ist noch eine Klage des alten Ausrüsters Le Coq Sportif hängig. Eigentlich würde der Vertrag des Labels mit dem kamerunischen Verband nämlich noch bis Ende 2023 laufen.

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H

In der letzten Gruppe dieser WM setzt Portugal auf eine prominente Diagonale und Senegal, wie zuvor auch Ghana, auf Retro-Ärmel in den Farben der Flagge. Natürlich darf bei den «Black Stars» der schwarze Stern nicht fehlen.

Böse Zungen würden behaupten, das Trikot der Uruguayer gleicht dem Oberteil eines Pyjamas. Mit dem kleinen Kragenknopf legt es trotzdem die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag. Zu guter Letzt beschliesst Südkorea die Trikot-Schau mit einem weiteren (Nike)-Bogen über der Brust.

In dieser Gruppe setzt sich Portugal im Trikot-Duell hauchdünn (mit 30 zu 29 Prozent) gegen Südkorea durch.

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea

(lak)