Darum schafften es YB-Fans trotz Gästeblock-Sperre ins VfB-Stadion

Transparent, Protest, Protestplakat, Fanplakat, Banner, Plakat, Spruchband RESPECT FANS Fanblock, Fans, Fankurve, Flaggen, Fahnen, Stimmung, stimmungsvoll VfB Stuttgart vs Young Boys Bern YB EUROPA LE ...
Die Aufforderung der VfB-Fankurve an die UEFA: Respektiert die Fans.Bild: www.imago-images.de

Darum schafften es YB-Fans trotz Gästeblock-Sperre ins Stuttgarter Stadion

Die Young Boys sind in der Europa League ausgeschieden. Bei der 2:3-Niederlage in Stuttgart wurden die Berner von zahlreichen Anhängern unterstützt – obwohl der Gästeblock gesperrt war.
30.01.2026, 07:1430.01.2026, 07:14

Es war ein seltsames Bild, das sich Zuschauern am Donnerstagabend in der letzten Runde der Europa-League-Gruppenphase bot. Direkt über dem gesperrten und deshalb leeren Gästeblock der MHP Arena in Stuttgart feuerte die Ostkurve Bern die Young Boys gewohnt lautstark an.

Wie schafften es die Berner Fans, trotz der UEFA-Sanktion geschlossen zu supporten? Die Antwort lautet: Dank der Hilfe der gegnerischen Anhänger. Ultras des VfB Stuttgart hatten den YB-Fans die entsprechenden Tickets besorgt.

Die VfB-Anhänger glänzten vor Beginn des Spiels mit ihrer Choreographie. «Unsere Farben sind weiss und rot», waren zu einem Fan mit Schal zu lesen.

epa12690874 Supporters of Stuttgart display a tifo during the UEFA Europa League league phase match between VfB Stuttgart and Young Boys Bern, in Stuttgart, Germany, 29 January 2026. EPA/RONALD WITTEK
Die Choreo vor dem Spiel.Bild: keystone

Der Gästeblock war für das Spiel gesperrt gewesen, weil sich Teile des Berner Anhangs beim Auswärtsspiel gegen Aston Villa daneben benommen hatten. Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeness hatte vor dem Spiel seinen Unmut über diese Art der Sanktion geäussert: «Ich freue mich darüber nicht. Solche Spiele leben auch davon, dass die Teams von ihren Fans unterstützt werden», sagte er.

Die Ostkurve Bern und die Ultras des VfB Stuttgart veröffentlichten eine gemeinsame Mitteilung. Die UEFA, der europäische Fussballverband, habe es sich «in ihrer Paralleljustiz bequem gemacht». Sie versuche, Fans durch ihr Strafensystem mundtot zu machen und gleich ganz aus dem Stadion auszusperren. «Hier gilt es, solidarisch zu sein und als Fanszenen gemeinsam der UEFA die Stirn zu bieten.» (ram)

Und so lief das Spiel:

YB verspielt wundersames Comeback in Stuttgart und verpasst K.o.-Phase knapp
Mehr Fussball:
Themen
