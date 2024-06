Cristiano Ronaldos Portugal kam 2016 mit drei Unentschieden weiter – und gewann den Titel. Bild: keystone

Welche Gruppendritten kommen weiter? So funktioniert der EM-Modus

An der Fussball-EM in Deutschland ist nach der Vorrunde nur für acht der 24 Teilnehmer bereits Schluss. Aus den sechs Gruppen kommen die ersten beiden Teams sicher weiter, dazu gesellen sich vier Gruppendritte. So wird entschieden, welche das sind.

Schottland oder Ungarn – oder doch noch die Schweiz? In der dritten und letzten Runde der Gruppenphase fallen am Sonntagabend (21 Uhr) die Entscheidungen in der Gruppe A.

Die Ausgangslage im Detail: Was es für den endgültigen Achtelfinal-Einzug der Nati noch braucht

Berechnung der Plätze innerhalb der Gruppe

Für den Fall, dass zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Gruppenphase punktgleich sind, wird nach folgenden Kriterien vorgegangen:

Höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen. Bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen. Höhere Anzahl der erzielten Tore in den Direktbegegnungen. Sind auch nach diesen Kriterien mehrere Teams im gleichen Rang klassiert, so werden die Kriterien a) bis c) erneut auf die Gruppe der nun noch gleichplatzierten Teams angewendet. Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Höhere Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen. Sind zwei Mannschaften, die sich in der letzten Runde gegenüberstehen, immer noch gleich klassiert, kommt es zu einem Penaltyschiessen. Besseres Fairplay-Verhalten während der Endrunde (gelbe und rote Karten). Platzierung in der Gesamtrangliste der EM-Qualifikation.

Für alle, die in einem Tippspiel mitmachen: Heute Abend dürfte es im Parallelspiel zu Schweiz – Deutschland einen Sieger geben, denn ein Unentschieden nützt weder Schottland noch Ungarn. Bei ausgeglichenem Spielstand dürften also beide Teams nach vorne spielen und die Defensive vernachlässigen. Die grosse Frage ist nun natürlich trotzdem, welches der beiden Teams gewinnt …

Ermittlung der vier besten Gruppendritten

Anzahl Punkte. Bessere Tordifferenz. Höhere Anzahl erzielter Tore. Anzahl Siege. Besseres Fairplay-Verhalten während der Endrunde (gelbe und rote Karten). Platzierung in der Gesamtrangliste der EM-Qualifikation.

Das aktuelle Tableau

Ein möglicher Schweizer Weg in den Final wäre – nach derzeitigem Stand – nach Siegen gegen Italien, England und die Niederlande … Diese K.o.-Duelle winken:

