Ob Fabian Schär gegen Deutschland dabei sein kann, ist offen. Der Verteidiger brach sich gegen Schottland die Nase. Bild: keystone

Was es für den endgültigen Achtelfinal-Einzug der Nati noch braucht

SRF-Reporter Sascha Ruefer gratulierte der Nati nach dem 1:1 der Schweiz gegen Schottland schon zum Einzug in die EM-Achtelfinals. Fakt ist: Es sieht sehr gut aus, doch ganz durch ist die Schweiz noch nicht.

Am Sonntag kommt es zur letzten Runde der Gruppe A der EM 2024 in Deutschland. Um 21 Uhr fordert die Schweiz in Frankfurt den Gastgeber, zeitgleich duellieren sich in Stuttgart Ungarn und Schottland.

Die Ausgangslage:

Die ersten beiden Mannschaften in jeder Gruppe sind sicher im Achtelfinal. Dazu qualifizieren sich auch vier der sechs Gruppendritten. Fest steht: Ungarn kann die Schweiz nicht mehr einholen.

Sieg gegen Deutschland

Gruppensieg für die Schweiz: Mit sieben Punkten hätte man einen Zähler mehr als der Gastgeber. Die Deutschen sind mit zwei Siegen bereits qualifiziert – ob sie im letzten Spiel gegen die Schweiz noch mit voller Kraft antreten werden?

Unentschieden gegen Deutschland

Die Schweiz ist sicher Zweite der Gruppe A und trifft im Achtelfinal auf den Zweitplatzierten der Gruppe B mit Spanien, Italien, Albanien und Kroatien.

Niederlage gegen Deutschland

Die Schweiz hat das um sechs Treffer bessere Torverhältnis als Schottland, das im Eröffnungsspiel gegen die DFB-Elf 1:5 unterging. Die Schweiz könnte sich also wohl auch eine Niederlage leisten und würde immer noch Zweiter bleiben.

Das Worst-Case-Szenario: Schottland schlägt Ungarn, die Schweiz verliert gegen Deutschland und beide Resultate fallen so hoch aus, dass die Schotten die Sechs-Tore-Differenz aufholen und die Schweiz in der Tabelle überholen. Aber selbst dann wäre ein Weiterkommen sehr wahrscheinlich – immerhin reichten 4 Punkte seit 2016 jeweils, um unter die besten vier Gruppendritten zu kommen. (ram/pilatustoday)