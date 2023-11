Der FCZ jubelt im Spitzenkampf gegen YB. Bild: keystone

Der FCZ schlägt YB im Spitzenkampf und ist wieder Leader – Winterthur verliert erneut

Zürich – Young Boys 3:1

Der FC Zürich löst die Young Boys dank eines verdienten 3:1-Heimsieges im Direktduell als Leader der Super League ab.

Im ersten Saisonduell trennten sich die beiden Teams 0:0. Diesmal dauerte es vor 26'104 Zuschauern im Letzigrund nur bis zur 7. Minute, ehe das erste Tor der Partie fiel. YB-Torhüter Anthony Racioppi spielte den Ball in die Füsse von Daniel Afriyie, der Jonathan Okita bediente, worauf dieser Racioppi mit einem Aufsetzer in die weite Ecke keine Chance liess. Es war für den Kongolesen der bereits achte Treffer in der laufenden Meisterschaft, womit er die Torschützenliste nun allein anführt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit zwar 65 Prozent Ballbesitz, es waren aber die Zürcher die in der 28. Minute erneut trafen. Nikola Katic war nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Vier Minuten später verkürzte Meschak Elia auf 1:2, nachdem der Zürcher Keeper Yanick Brecher einen Schuss des allein vor ihm stehenden Ebrima Colley zur Seite pariert hatte.

Die Berner lagen erst zum zweiten Mal in dieser Saison zur Pause in Rückstand. In Luzern hatten sie noch zum 1:1 ausgeglichen, diesmal gelang ihnen keine Reaktion. Vielmehr kontrollierten die Zürcher die Partie. Das 3:1 hätte schon in der 46. Minute fallen können, doch rettete Racioppi mirakulös gegen Okita, worauf auch Afriyie den Ball nicht im Tor unterbrachte. So konnte YB bis zur 100. Minute auf einen Punkt hoffen, dann machte Bledian Krasniqi alles klar.

Krasniqi jubelt vor der Südkurve. Bild: keystone

Zürich - Young Boys 3:1 (2:1)

19'285 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 6. Okita (Afryie) 1:0. 28. Katic (Guerrero) 2:0. 32. Elia 2:1. 100. Krasniqi (Mathew) 3:1.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Wallner (77. Hornschuh); Boranijasevic, Conde, Mathew, Guerrero; Rodrigo Conceição (97. Santini), Afriyie (83. Krasniqi), Okita (82. Marchesano).

Young Boys: Racioppi; Blum (77. Janko), Camara, Benito, Garcia (88. Persson); Niasse; Ugrinic, Males (69. Ganvoula), Colley (69. Joël Monteiro); Elia, Nsame (88. Rrudhani).

Verwarnungen: 13. Guerrero, 50. Garcia, 90. Mathew, 96. Benito, 101. Krasniqi. (abu/sda)

Luzern – Winterthur 3:1

Der FC Luzern feiert im achten Heimspiel der Saison den sechsten Sieg. Das Team von Trainer Mario Frick bezwingt Winterthur 3:1.

Das Resultat wird dem Spielgeschehen nicht gerecht. Zwar ging es in Ordnung, dass die Zentralschweizer dank eines herrlichen Tores von Sofyan Chader in der 6. Minute nach der ersten Halbzeit vorne lagen. Nach der Pause drehten die Gäste dann aber auf und glichen durch Tobias Schättin (66.) verdientermassen aus. Der 26-jährige Verteidiger erzielte sein erstes Tor in der Super League.

Simanu und Abubakar sorgen für die Entscheidung. Video: SRF

In der 85. Minute wurde Winterthur dann aber eine Standartsituation zum Verhängnis. Denis Simani brachte den FCL nach einem Eckball erneut in Führung. In der 90. Minute traf Asumah Abubakar auch noch zum 3:1, womit die dritte Niederlage in Folge der Zürcher feststand.

Somit muss die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen weiter auf den ersten Sieg gegen Luzern seit dem Wiederaufstieg im vergangenen Jahr warten. Zwei Unentschieden stehen nun vier verlorene Spiele gegenüber. Das erste Saisonduell hatte 0:0 geendet.

Luzern jubelt gegen Winterthur. Bild: keystone

Luzern - Winterthur 3:1 (1:0)

11'593 Zuschauer. - SR Staubli.

Tore: 6. Chader (Frydek) 1:0. 66. Schättin (Ltaief) 1:1. 85. Simani 2:1. 90. Asumah Abubakar (Frydek) 3:1.

Luzern: Loretz; Ottiger, Jaquez, Simani, Frydek; Jashari (51. Haas); Dorn, Max Meyer (81. Kadák), Beloko; Villiger (81. Asumah Abubakar), Chader (71. Ulrich).

Winterthur: Keller; Gantenbein, Stillhart, Arnold, Schättin (89. Buess); Corbaz (50. Burkart), Zuffi; Ballet (46. Schneider), Di Giusto, Ltaief (84. Ramizi); Turkes.

Verwarnungen: 13. Frydek, 74. Arnold, 76. Stillhart, 87. Ulrich, 95. Schneider, 96. Haas, 96. Ramizi. (abu/sda)