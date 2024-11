Bei dieser Aktion kommt Sommer ohne Penalty davon. Bild: keystone

Sommer hält seine Weste auch gegen Arsenal rein – Fernandes trifft für Brest

Inter – Arsenal 1:0

Yann Sommer ist mit Inter Mailand in der Champions League auch nach dem Topspiel gegen Arsenal in der 4. Runde ohne Gegentor, Liverpool steht als einzige Mannschaft noch ohne Verlustpunkte da. Edimilson Fernandes trifft für das überraschende Brest.

Zwei Wochen nach dem minimalistischen 1:0 bei den Young Boys schlug Inter Mailand am Mittwochabend Arsenal zuhause dank eines verwandelten Penaltys von Hakan Calhanoglu vor der Halbzeitpause und einigen starken Paraden von Yann Sommer mit dem gleichen Resultat.

Sommer pariert einen Havertz-Schlenzer. Video: SRF

Sommer hielt seinen Kasten zum vierten Mal rein und stand auch bei einer Rettungstat gegen Mikel Merino im Fokus. Der Schweizer Keeper traf den Spanier mit den Fäusten am Kopf, der Schiedsrichter taxierte die Aktion aber auch nach Sichtung der Videobilder nicht als penaltywürdige Aktion.

Inter Mailand - Arsenal 1:0 (1:0)

SR Kovacs.

Tor: 45. Calhanoglu (Penalty) 1:0.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer.

PSG – Atlético Madrid 1:2

Weiter nicht richtig vom Fleck kommt Paris Saint-Germain, das zuhause gegen Atlético Madrid in der Nachspielzeit das 1:2 durch Angel Correa kassierte. Die Franzosen waren in der 14. Minute in Führung gegangen, kassierten aber nur vier Zeigerumdrehungen später den Ausgleich. Vor dem Gegentor in der Nachspielzeit hatte PSG selbst noch eine Riesenchance, scheiterte aber zum wiederholten Mal an Atlético-Goalie Jan Oblak.

PSG verpasst den Sieg, Atlético macht es besser. Video: SRF

Paris Saint-Germain - Atlético Madrid 1:2 (1:1)

SR Marciniak.

Tore: 14. Zaïre-Emery 1:0. 18. Molina 1:1. 93. Correa 1:2.

Roter Stern – Barcelona 2:5

Immer besser in Fahrt kommt der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick. Die Katalanen, die in den letzten Wochen schon Real Madrid (4:0), Bayern München (4:1) und die Young Boys (5:0) abfertigten, setzten ihren Lauf mit einem 5:2 bei Roter Stern Belgrad. Doppeltorschütze Robert Lewandowski knackte dabei die Marke von 100 Europacup-Toren.

Roter Stern Belgrad - FC Barcelona 2:5 (1:2)

SR Eskaas.

Tore: 13. Martínez 0:1. 27. Katompa Mvumpa 1:1. 43. Lewandowski 1:2. 53. Lewandowski 1:3. 55. Raphinha 1:4. 76. Lopez 1:5. 84. Milson 2:5.

Bayern – Benfica 1:0

Bayern München fing sich nach den Niederlagen gegen Aston Villa und Barça mit einem 1:0-Heimsieg gegen Benfica Lissabon dank Torschütze Jamal Musiala (67. Minute). Wegen Schwierigkeiten bei der Fan-Anreise begann die Partie verspätet, die zudem von einen medizinischen Notfall in den Zuschauerrängen getrübt wurde.

Bayern München - Benfica Lissabon 1:0 (0:0)

SR Massa.

Tor: 67. Musiala 1:0.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Amdouni (bis 46.).

Stuttgart – Atalanta 0:2

Atalanta Bergamo bleibt in dieser Champions-League-Saison weiterhin ungeschlagen. Auswärts beim VfB Stutgart feierten die Italiener ihren zweiten Sieg. Ademola Lookamn traf kurz nach der Pause, Nicolo Zaniolo erhöhte kurz vor Schluss. Bei Stuttgart wurde Fabian Rieder für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo 0:2 (0:0)

SR Obrenovic.

Tore: 51. Lookman 0:1. 88. Zaniolo 0:2.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Rieder (ab 74.), ohne Stergiou (Ersatz).

Feyenoord – Salzburg 1:3

Salzburg feiert endlich seinen ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Kampagne. Die Österreicher gewinnen das schwierige Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam mit 1:3. Karim Konaté traft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und in der 58. Minute und verpasste in der 85. Minute mit einem verschossenen Penalty den Hattrick.

Feyenoord Rotterdam - Salzburg 1:3 (0:1)

SR Rumsas.

Tore: 45. Konaté 0:1. 58. Konaté 0:2. 81. Hadj Moussa 1:2. 86. Guindo 1:3.

Bemerkungen: Feyenoord Rotterdam mit Lotomba (bis 46.). Salzburg ohne Okoh (nicht im Aufgebot). 79. Rote Karte gegen Nadje (Feyenoord Rotterdam). 85. Konaté (Salzburg) verschiesst Penalty.

Brügge – Aston Villa 1:0

Weil Aston Villa mit einem 0:1 beim FC Brügge die erste Niederlage bezog, ist Liverpool nach der 4. Runde als einzige Mannschaft noch makellos. Hans Vanaken verwandelte in der 52. Minute einen Penalty für die mit Ardon Jashari angetretenen und zum zweiten Mal siegreichen Belgier. Tyrone Mings hatte diesen mit einem völlig unnötigen Handspiel verursacht. Der englische Innenverteidiger nahm bei einem Abstoss einen Querpass von Goalie Emiliano Martinez mit den Händen auf.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

FC Brügge - Aston Villa 1:0 (0:0)

SR Stieler.

Tor: 52. Vanaken (Penalty) 1:0.

Bemerkungen: FC Brügge mit Jashari.

Sparta Prag – Stade Brest 1:2

Liverpool, das am Dienstag Bayer Leverkusen 4:0 deklassierte, führt die Tabelle damit mit zwei Zählern Vorsprung vor den ersten Verfolgern an. Zu diesen gehört überraschend auch Brest mit Edimilson Fernandes, das bei Sparta Prag auch dank des Schweizer Defensivspezialisten den dritten Sieg errang (2:1). Der von Mainz gekommene und auf dem linken Flügel aufgelaufene Fernandes erzielte in der 37. Minute nach einem Corner mit dem 1:0 seinen ersten Treffer für den französischen Champions-League-Debütanten.

Fernandes schiesst Brest in Führung. Video: SRF

Sparta Prag - Brest 1:2 (0:1)

SR Balakin.

Tore: 37. Edimilson Fernandes 0:1. 79. Kairinen (Eigentor) 0:2. 92. Olatunji 1:2.

Verwarnungen: Brest mit Edimilson Fernandes (bis 81.). (abu/sda)