Wieso der FC Basel im Europacup gegen einen Gegner spielt, der fast in China zuhause ist

FCB strebt ersten Sieg an

Das auf dem Papier schwierigste Spiel in der Gruppenphase der Conference League haben die Basler schon hinter sich: Sie erreichten auswärts gegen Karabach Agdam dank einer guten Leistung in der Defensive ein 0:0. Nun soll der erste Sieg her. Die Kasachen stehen erstmals überhaupt in der Gruppenphase eines Europacup-Wettbewerbs. Nur vier ihrer Spieler haben einen Marktwert von mehr als einer Million Euro. (sda)