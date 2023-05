Lionel Messi hat sich in einer Videobotschaft an die PSG-Fans gewandt. Bild: www.imago-images.de

Lionel Messi spricht nach Suspendierung: «Dachte, wir hätten einen freien Tag»

Lionel Messi scheint bei PSG vor dem Aus zu stehen. Der Weltmeister wurde nach einer Reise nach Saudi-Arabien ohne Genehmigung des Vereins suspendiert. In den kommenden zwei Wochen wird er zudem keinen Lohn erhalten.

Am Freitag hat sich der Superstar in einem Video nun erstmals seit den Wirbeln um seine Reise in den Osten zu Wort gemeldet. Dabei sagte er, es handle sich um ein Missverständnis. «Ich dachte wir hätten einen freien Tag, wie immer nach einem Spiel», begründete Messi seine Reise. Und weiter: «Ich hatte diese bereits geplant und konnte sie nicht absagen, denn das hatte ich zuvor schon mal tun müssen.»

Gleichwohl sagte der Superstar, das Ganze tue ihm Leid. «Ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen», so Messi. Wie es mit ihm weitergehe, weiss er selber auch noch nicht.« Ich warte ab, was der Klub mit mir machen will», sagt der Argentinier. (dab)